On the Road again! Biker-Treffen 2025 “Thunder im Stubai” 22. bis 29. Juni 2025

Motorradfahren und die herrlich kurvigen Bergstraßen Tirols, das gehört einfach zusammen. Nirgendwo in Europa lässt sich so schön cruisen in der Alpenrepublik. Daher steigt im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof, unter dem Motto “Thunder im Stubai” vom 22. bis 29. Juni 2025 das 24. Biker Treffen 2025, bei dem Easy Rider Neues und Spannendes auf 5 Motorrad-Touren entdecken können.

Bei dem legendären Biker Treffen geben sich wieder die coolsten und stärksten Bikes ein Stelldichein. Mehr als 1.000 km werden in der Woche auf fünf ausgefeilten Motorrad-Touren über die Landstraße gecruist – entlang an steilen Felswänden, Berggipfeln, Almen und Gebirgsbächen. Eingekehrt wird in urigen Hütten und ausgewählten Gasthöfen zum Energietanken in der Sonne. Die Teilnehmer erwartet „zu Hause“ im Jagdhof viele Highlight, wie die wilde Mottoparty, Berg-BBQ auf der Isse-Hütte des Jagdhofs, bis hin zur Motorradweihe und bei den After-Bike-Partys gibt es mit Live-Musik etwas auf die Ohren.

Nach den Spritztouren lädt das mehrfach ausgezeichnete jSPA zum Relaxen und Entspannen ein und steht den Teilnehmern des Biker-Treffen kostenfrei offen. Und damit „Mann“ sich auch besonders wohlfühlt, bietet das Team im jSPA über das ganze Jahr speziell auf Männerhaut abgestimmte Behandlungen, die Gesicht und Körper vitalisieren, regenerieren und aktivieren: der perfekte „Boxenstopp“ für jeden Freebiker.

Für den richtigen Genuss- und Entspannungsmoment sorgt ein „Boxenstopp“ im mehrfach ausgezeichneten SPA Bereich mit Spa Chalet, Pools, Naturgarten usw.

Das Biker-Arrangement ist vom 22. bis 29. Juni 2025 ab 2 Nächten buchbar: 2 Nächte sind ab 900,- Euro pro Person (zzgl. Ortstaxe) im Einzelzimmer buchbar inklusive dieser Leistungen:

Übernachtung in der gewünschten Zimmerkategorie · Welcome-Drink bei Anreise & feine Kulinarik im Rahmen der Gourmethalbpension · Jagdhof-Inklusivleistungen · Jagdhof Bike-Special · Special Biker-Shirt und Jagdhof Bike-Maskottchen 2023 · Fünf geführte BIKE -Touren inklusive der Verpflegung · Welcome-Party, Mottoparty, “Goodbye-Brunch” usw. · Nutzung des jSPA mit über 3.000 Quadratmetern

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666 111

Mehr Informationen zum Biker-Treffen unter:

https://www.hotel-jagdhof.at/events-feste/biker-treffen

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at