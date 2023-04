OMODA glänzt mit Stärke

Wachstum im ersten Quartal gegen den Trend

Trotz einer langsamen Erholung der weltweiten Automobilindustrie in diesem Jahr hat OMODA mit einem Rekordabsatz von mehr als 13.000 Fahrzeugen im ersten Quartal 2023 die Erwartungen übertroffen. Damit setzt das Unternehmen seinen starken Jahresauftakt fort und steht im großen Gegensatz zu dem 2,6-prozentigen Rückgang der deutschen Pkw-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr und dem 15,2-prozentigen Rückgang der chinesischen Verkäufe im Januar-Februar, einschließlich eines erschreckenden 19-prozentigen Rückgangs der Verkäufe des SUV-B-Klasse. Darüber hinaus wird erwartet, dass die weltweiten C-HR-Verkäufe im ersten Quartal um bis zu 14 % zurückgehen werden. Dennoch ist es OMODA gelungen, sich dem Trend zu widersetzen und außergewöhnliche Verkaufsergebnisse zu erzielen – ein Beweis für das unermüdliche Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit.

Von Mexiko über Israel bis Kuwait baut OMODA seine Präsenz in den Regionen, in denen das Unternehmen bereits vertreten ist, stetig aus. Der Erfolg des Unternehmens bei der Erlangung globaler Anerkennung kann größtenteils auf seine Philosophie zurückgeführt werden, die auf die besonderen Bedürfnisse der jüngeren Generationen eingeht und sich dadurch weltweit großer Beliebtheit erfreut. Die beeindruckenden Verkaufszahlen von OMODA werden dazu beitragen, die globale Marktstrategie des Unternehmens voranzutreiben. Ab dem zweiten Quartal wird OMODA schrittweise in anderen Regionen eingeführt, darunter im Nahen Osten, in Lateinamerika und in der Europäischen Union, und soll bis Ende 2023 auf über 30 globalen Märkten vertreten sein.

Mit dem Designkonzept „Art in Motion“ hat OMODA ein futuristisches und visuell atemberaubendes Design geschaffen. Der OMODA 5 wird von einem 1,6T- oder 1,5T-Verbrennungsmotor angetrieben, der mit einem DCT- oder CVT-Getriebe gekoppelt ist, so dass die Kunden ihr Fahrerlebnis auf ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen können. Ebenso beeindruckend ist die intelligente Sicherheitsausstattung des OMODA 5 mit einem ADAS-System, das mit mehr als 10 Funktionen für die Sicherheit und den Seelenfrieden der jungen Trendsetter sorgt. Mit seinem unermüdlichen Engagement für Sicherheit und Qualität hat OMODA im Euro NCAP-Crashtest die volle Punktzahl von fünf Sternen erreicht und damit einen neuen Maßstab für die Sicherheit in der Branche gesetzt.

OMODA wird die nachhaltige Mobilitätsbranche revolutionieren, indem er modernste Technologien im Bereich der neuen Energien benutzt. Mit einem starken Engagement für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen ist das Unternehmen bereit, eine Reihe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) einzuführen, die den Übergang zu nachhaltigen Mobilitätsökosystemen beschleunigen werden. Die BEVs von OMODA werden eine Kombination aus hoher Leistung und Umweltfreundlichkeit bieten, die es den Fahrern ermöglicht, den Nervenkitzel einer kraftvollen Beschleunigung zu erleben und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Durch die Nutzung der neuesten Fortschritte in der Batterietechnologie und bei elektrischen Antriebssystemen ist OMODA in der Lage, Fahrzeuge zu entwickeln, die sowohl effizient als auch aufregend sind.

Die Spannung steigt, denn OMODA bereitet sich auf eine Markteinführung Ende April vor. Dieses Ereignis verspricht einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens zu werden und markiert den Beginn einer neuen Ära der nachhaltigen Mobilität.

