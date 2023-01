Off Plan Immobilien Emaar, Dubai

Emaar South Fairway Villas und Emaar The Valley Farm Gardens Villas

Emaar South Fairway Villas

Das am Stadtrand von Dubai gelegene Emaar South ist ein Gebiet, das einen ruhigen und komfortablen Lebensstil bietet. Mit einer Mischung aus eleganten Wohnungen und Villen neben dem Golfplatz ist dieses Viertel eine gute Option für das Leben mit der Familie. Die Gemeinde beherbergt einen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz, auf dem Bewohner und Besucher eine tolle Zeit verbringen können.

Die Architektur des Viertels besteht aus hochwertigen Villen und Apartmenthäusern im modernen Stil. Das schöne und moderne Design der Villen und Gebäude spricht diejenigen an, die Innovation in Verbindung mit der Natur zu schätzen wissen. Das Gebiet ist für Familien geeignet und bietet den Bewohnern ein komfortables und sicheres Lebensumfeld. Annehmlichkeiten und Dienstleistungen wie ein gut gepflegter Kinderspielplatz, Gemeinschaftspools und Grillplätze sind für viele attraktiv. Ein professioneller 18-Loch-Golfplatz befindet sich hier und ist somit ideal für alle, die einen gesunden und aktiven Lebensstil pflegen.

Zu den besonderen Attraktionen gehören der Emaar South Golf Course und der Reimond’s Lake. Reimond’s Lake ist ein beliebter Campingplatz mit herrlichem Blick auf den künstlichen See. Der Reimond’s Lake, der auch als Love Lake bekannt ist, ist mit strategisch gepflanzten Bäumen geschmückt, und Besucher können das Wort „Love“ von einer Drohne aus sehen. Es ist eine gute Möglichkeit, Zeit mit der Familie oder dem Partner zu verbringen. Ein weiteres berühmtes Ziel ist der Emaar South Golf Course. Es handelt sich um einen professionellen 18-Loch-Golfplatz von Weltklasse, der vor allem für Outdoor-Fans interessant ist.

Emaar South Fairway Villas ist eine luxuriöse Wohnanlage, die kürzlich von Emaar Properties mit luxuriösen Villen für Familien. Diese exklusiv gestalteten Häuser bieten eine endlose Verfolgung des Lebensstils, wo Sie ein ruhiger Lebensraum mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten zu Ihren Diensten angeboten wird.

Fairway Villas ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das in Emaar South entstehen wird. Der Entwickler des Projekts ist Emaar Properties, bekannt für Projekte wie Burj Khalifa, Sunrise Bay, Marina Vista, Golf Place Terraces und Emerald Hills.

Die Anzahl der Einheiten ist auf 49 begrenzt und umfasst Villen mit 3 bis 4 Schlafzimmern und einer Fläche von 5.900 bis 6.400 m². Hohe 3-Meter-Decken lassen Ihre Räumlichkeiten geräumiger erscheinen und lassen den ganzen Tag über Sonnenlicht in die Einheiten einfallen. Erstklassige Einrichtungen, Restaurants und ein Clubhaus, in dem Sie Zeit mit Ihren zukünftigen Nachbarn und Freunden verbringen können, gehören zu den kommenden Annehmlichkeiten.

Wenn Sie eine Wohneinheit in Fairway Villas kaufen, haben Sie und Ihre Familie die Möglichkeit, nach Fertigstellung des Projekts ein Goldenes Visum für 10 Jahre zu beantragen. Damit können Sie sich ohne zeitliche Begrenzung in den VAE aufhalten, erhalten eine Emirates ID, einen Führerschein und haben Zugang zu unzähligen Vorteilen.

Emaar The Valley Farm Gardens Villas

Die Bewohner von Farm Gardens können die wichtigsten Gebiete des Emirats Dubai über die Al Ain – Dubai Road erreichen, an der das Gebiet liegt. Die Fahrzeit zum Stadtzentrum von Dubai, zur Business Bay und zum Dubai International Airport beträgt 25 Minuten.

Sportbegeisterte werden das Vorhandensein des Sports Village auf dem Gelände der Gemeinde zu schätzen wissen, das eine Reihe von Freizeit- und Erholungseinrichtungen bietet, darunter Sportplätze, Rad- und Joggingstrecken sowie einen Spielplatz und eine Sporthalle im Freien, die einen gesunden Lebensstil ermöglichen, ohne dass man die Gemeinde verlassen muss.

Zu den nächstgelegenen Unterhaltungs- und Freizeitattraktionen gehören die Dubai Outlet Mall, das Global Village und die IMG Worlds of Adventure, die alle innerhalb einer 30-minütigen Autofahrt zu erreichen sind. Im Herzen von The Valley befindet sich jedoch das Town Centre mit Einzelhandels- und Gastronomieangeboten wie einem Bauernmarkt, Geschäften im Innen- und Außenbereich und Restaurants.

Der Kauf einer Wohneinheit in Farm Gardens by Emaar Properties ist die perfekte Option für diejenigen, die einen harmonischen Lebensstil mit einer einzigartigen Farm-to-Table-Philosophie abseits des Trubels der pulsierenden Stadt erleben möchten. Das Valley bietet eine Reihe von Projekten, die nicht in Planung sind, und Farm Gardens wird zweifellos zu einem der begehrtesten Ziele in der Gemeinde werden.

The Farm Gardens ist ein weiteres luxuriöses Projekt in The Valley, einer Master am Rande von Dubai gelegen. Der Urheber des Projekts ist Emaar, einer der führenden Bauträger in den VAE, bekannt für Arabian Ranches, Creek Palace und andere Projekte in den Emiraten.

Emaar Farm Gardens ist die fünfte Phase von The Valley, einer autarken Gemeinde am Rande von Dubai. Künftige Bewohner werden eine Farm-Stil Twist in der Lage sein, eine Einheit aus 4-5 Schlafzimmer Villen zum Verkauf zu wählen.

Die Gesamtzahl der Premium-Einheiten in dieser Phase der Gemeinde beträgt 146. Jede der Villen wird ein modernes Design aufweisen und elegante Ästhetik mit traditionellen Merkmalen im Landhausstil verbinden. Die Villen werden in zwei Stilen namens Horizon und Earth angeboten, die beide von der umgebenden Landschaft mit üppigen Palmen, einem Ghaf-Wald und den Wüsten-Majlis beeinflusst wurden.

Von den raumhohen Fenstern aus werden die Bewohner die Aussicht auf die Umgebung genießen können, während ein privater Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Dachterrasse ein idealer Ort zum Entspannen nach einem langen Tag sein wird. Ein Aufzug wird in allen Einheiten vorhanden sein, ebenso wie eine Garage und ein Dienstmädchenzimmer mit eigenem Bad.

