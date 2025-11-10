Österreichischer Malerbetrieb macht sein Fahrtenbuch zukunftssicher mit Rosenberger Telematics

Der freundliche Maler, ein Malerunternehmen mit rund 50 Fahrzeugen an vier Standorten in Ober- und Niederösterreich, hat seine Fahrtenbuchführung vollständig digitalisiert. Die bisherige analoge Erfassung der Fahrten war zeitintensiv und fehleranfällig, besonders bei Prüfungen durch das Finanzamt. Mit dem digitalen Fahrtenbuch von Rosenberger Telematics hingegen werden nun alle Fahrten automatisch und lückenlos erfasst. Die Daten sind transparent und revisionssicher gespeichert, was die Dokumentation rechtssicher und nachvollziehbar machen soll. Manuelle Nachträge und Nachfragen entfallen damit.

Zentrale Verwaltung und klarer Überblick

Die neue Lösung ermöglicht eine zentrale Verwaltung des gesamten Fuhrparks. Alle Fahrzeuge und Fahrten lassen sich standortübergreifend in Echtzeit einsehen. Fahrtenberichte werden auf Knopfdruck erstellt, abgeschlossene Fahrtenbücher revisionssicher archiviert und sieben Jahre lang gespeichert.

Geschäftsführer Ing. Bernhard Freundlinger: „Mit Rosenberger Telematics haben wir nicht nur unseren Verwaltungsaufwand drastisch reduziert, sondern auch die Sicherheit, dass unsere Fahrtenbücher jederzeit finanzamtskonform sind.“ Quelle: Rosenberger Telematics