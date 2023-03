Österreich: Exklusive Makler-Immobilienplattform startet

10.000 Immobilien und starke Partnerschaften: Kooperationen mit führenden Makler-Softwareanbietern in Österreich

Die neue, exklusive Immobilienplattform für Makler in Österreich hat erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen. Mit einem beeindruckenden Portfolio von 10.000 Immobilien bietet die Plattform eine umfassende Auswahl an Objekten für Kauf- und Mietinteressenten.

In einer beispiellosen Zusammenarbeit kooperiert die Plattform mit den größten Makler-Softwareanbietern in Österreich. Durch diese Partnerschaften werden Makler in die Lage versetzt, ihre Immobilien effizienter zu vermarkten und potenzielle Käufer und Mieter zielgerichtet zu erreichen.

Die Plattform setzt auf modernste Technologie und benutzerfreundliche Oberflächen, um sowohl Maklern als auch Immobiliensuchenden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Zusätzliche Funktionen, wie detaillierte Filtermöglichkeiten und interaktive Kartenansichten, ermöglichen es den Nutzern, gezielt passende Immobilien zu finden.

Neben der breiten Auswahl an Objekten profitieren Makler auch von einer Vielzahl an Ressourcen, die ihnen helfen, ihre Präsenz auf der Plattform zu optimieren und ihre Objekte bestmöglich zu präsentieren.

Mit dem Start der neuen Immobilienplattform erhalten Makler in Österreich eine leistungsstarke, exklusive Lösung, die den Immobilienmarkt im Land auf ein neues Niveau hebt. Das innovative Konzept verspricht, den Immobilienhandel in Österreich nachhaltig zu verändern und die Branche zukunftsorientiert zu gestalten.

