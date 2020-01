Österreich bekommt ein neues Jobportal für die Lebensmittelbranche – www.foodjobs.at

– www.foodjobs.at – für die Menschen hinter den Lebensmitteln in Österreich

Januar 2020. Lebensmittelspezialisten in Österreich haben es ab sofort einfacher in Sachen Karriere ein- und aufzusteigen: Das Online-Jobportal foodjobs.at ist gestartet und bietet aktuelle Stellenangebote und Informationen rund um die Karriere in der Lebensmittelbranche.

Bereits in der Startphase sind Jobangebote von führenden Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft zu finden. Mit dabei sind Redbull, MPREIS, REWE Group mit Penny und MERKUR, Eisberg oder Euroteam. Die lebensmittelspezifische Ausrichtung und das Leistungsportfolio von foodjobs.at für Recruiting und Employer Branding vereinfachen die Suche der Unternehmen nach geeigneten Bewerbern.

foodjobs kommt damit dem Wunsch zahlreicher Kandidaten nach: „Auf Karrieremessen und Kongressen wurden wir oft gefragt, warum gibt es foodjobs nicht auch in Österreich? Wir freuen uns, dass wir jetzt mit einer Jobbörse speziell für den österreichischen Markt gestartet sind“, erläutert Bianca Burmester, Geschäftsführerin und Gründerin der foodjobs GmbH.

Mit einer klaren und eindeutigen Navigation kann der Nutzer sehr zielführend passende Stellenangebote suchen und finden. Features wie Jobs per E-Mail, die Suche mit Filtern und nach Kategorien gehören zum Standard. Den größten Nutzen verspricht foodjobs.at mit seiner mobilen Darstellung, die Jobbörse ist für Smartphones und Tablets optimiert.

Kandidaten, die in die Lebensmittelbranche ein- und aufsteigen möchten, können sich in die Kandidatendatenbank eintragen und sich so proaktiv finden lassen. Inhaltlich bietet foodjobs.at neben Branchennachrichten Informationen zu den wichtigsten Verbänden sowie vielfältige Unternehmensprofile der Lebensmittelwirtschaft in Österreich. Hilfreiche Tipps für die erfolgreiche Bewerbung, Jobbeschreibungen und lebensmittelspezifische Studiengänge in Österreich geben Berufseinsteigern professionelle Orientierung für den Ein- und Aufstieg in diese spannende Branche.

„Lebensmittelunternehmen und Spezialisten zusammenbringen: punktgenau und so einfach wie möglich, dies ist das Ziel von foodjobs.at. Ansprache und Inhalte sind ganz auf die Menschen, ihre Karrieren und die Bedürfnisse dieser speziellen Branche abgestimmt. foodjobs.at ist für all diejenigen konzipiert, die ihren ersten oder weiterführenden Karriereschritt in der Lebensmittelbranche in Österreich machen wollen“, so bringt die Unternehmerin Bianca Burmester die Philosophie für foodjobs.at auf den Punkt.

Mehr über foodjobs.de:

Das Online-Jobportal foodjobs.de bietet Kandidaten, die in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchten, als Karrierebegleiter genau die passenden Job- Angebote, die richtige Orientierung und hilfreiche Tipps. Für die gesamte Branche werden wertvolle Inhalte aufbereitet, welche die Karriere unterstützen. Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft und ihre Zulieferer erhalten neben klar strukturierten Angeboten bei der Veröffentlichung ihrer Stellenangebote auch Beratung bei Fragen rundum Media und Employer Branding. Die Geschäftsführerin und Recruiting- Expertin Bianca Burmester kennt durch ihre langjährige Karriere bei einem Fachverlag die Bedürfnisse der Menschen und der Unternehmen in der Lebensmittelwirtschaft.

