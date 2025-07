Odin Group erschließt den deutschen Markt mit Previder durch Übernahme des Geschäftsbereichs Digital Workspace von Orange Business – Digital Services Europe in Amsterdam und Karlsruhe

Hengelo, Niederlande, 14. Juli 2025 – Odin Group, die Muttergesellschaft unter anderem von Previder, übernimmt den Geschäftsbereich Digital Workspace von Digital Services Europe. Dieser Geschäftsbereich umfasst rund 100 IT-Fachkräfte, die an den Standorten in Amsterdam und Karlsruhe tätig sind. Diese Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein für Odin Group dar: den ersten Schritt auf den deutschen Markt und eine weitere Stärkung ihrer Position als führender IT-Partner in den Niederlanden und Europa.

Der übernommene Geschäftsbereich ist auf moderne Arbeitsplatzlösungen spezialisiert. In den vergangenen Jahren hat das Team eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Support von mittelständischen und großen Unternehmen mit hochwertigen IT-Dienstleistungen aufgebaut. Besonders bemerkenswert an dieser Akquisition ist, dass diese Dienstleistungen für Odin Group nicht als ergänzend oder nebensächlich gelten — sie sind vielmehr das Herzstück des Unternehmens.

„Diese Übernahme ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt“, sagt Arno Witvliet, CEO der Odin Group. „Diese Art von digitalem Service, entwickelt von Orange Business – Digital Services Europe, ist ein zentraler Bestandteil der Kernstrategie von Previder. Wir sind überzeugt, dass die Synergie zwischen unseren Aktivitäten eine bedeutende Chance für nachhaltiges Wachstum und zukünftigen Erfolg darstellt. Wir freuen uns daher sehr, dass diese Teams aus Amsterdam und Karlsruhe zu uns stoßen. Ihre technische Expertise, ihre Kundenorientierung und ihre Erfahrung mit komplexen Digital-Workspace-Projekten passen perfekt zu dem, was wir tun und wer wir sind.“

„Wir bauen eine Organisation mit internationaler Schlagkraft auf, aber mit lokaler Präsenz“, so geht Witvliet weiter. „Diese Kolleginnen und Kollegen bringen nicht nur relevantes Fachwissen und Erfahrung mit, sondern auch eine Kultur der Kundennähe und Verantwortung für stabile, zukunftssichere Lösungen — genau das, wofür auch unser Previder-Team in den Niederlanden steht.“

„Ein erfüllendes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden zu schaffen und unseren Kunden die größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken, hat für uns oberste Priorität“, sagt Sara Murby Forste, CEO von Orange Business – Digital Services Europe. „Bei Odin Group haben wir dieselbe Leidenschaft für Qualität, Kundenbindung und kontinuierliche Weiterentwicklung erkannt. Das macht diesen Schritt nicht nur strategisch sinnvoll, sondern auch inhaltlich passend.“

Mit dieser Akquisition erweitert Odin Group ihre internationale Präsenz weiter. Nach vorherigen Expansionen in Belgien ist der Markteintritt von Previder in Deutschland ein logischer nächster Schritt zur Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie von Odin Group. Gleichzeitig bleibt der menschliche Aspekt im Mittelpunkt: Kunden behalten ihre vertrauten Ansprechpartner, und die Mitarbeitenden können weiterhin ihre Stärken einbringen — künftig in einer Organisation, in der ihre Arbeit im Zentrum steht.

Diese Akquisition passt perfekt zu den übergeordneten Zielen der Odin Group, nachhaltiges Wachstum zu erreichen, sich auf Spezialisierung zu konzentrieren und Kunden mit skalierbaren IT-Lösungen aus einer starken lokalen Verankerung heraus zu unterstützen.

Über Odin Group

Odin Group ist ein führender Managed Service Provider auf dem niederländischen Markt mit einem klaren Fokus auf Managed Services, Cloud-Hosting- und Rechenzentrumslösungen, IT-Sicherheit und Beratung. Täglich nutzen Millionen von Menschen Online-IT-Dienste, die von Odin Group entwickelt, betrieben und gehostet werden. Das Unternehmen bietet eine verlässliche Grundlage für innovative und leistungsfähige IT-Lösungen. Es beschäftigt über 750 Mitarbeitende und ist an Standorten in Hengelo, Vianen, Rijen, Woerden, Maastricht, Herentals (Belgien) und Georgsmarienhütte (Deutschland) vertreten. Im Markt ist Odin Group unter anderem durch ihre Marken Previder und Cloudwise bekannt. Weitere Informationen unter https://odin-group.com/.

