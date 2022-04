Obama-Berater Julius van de Laar im CAMPIXX-Stream: Gewähren wir Elon Musk eine Karenzzeit, um Twitter wirklich sozialer zu machen?

Wenn jeden Donnerstag um 10:00 Uhr auf der Plattform www.campixx.de der Livestream beginnt, stehen immer spannende Gesprächs-Themen auf dem Programm. Am letzten Donnerstag war im Stream #14 Julius van de Laar, ein international renommierter Politikberater zu Gast. Der Obama-Wahlkampf-Berater analysierte mit Moderator Marco Janck einen Blick auf die Gründe von Elon Musk, Twitter zu kaufen.

Dabei plädiert van de Laar dafür, Musk eine Karenzzeit einzuräumen, um seine selbst definierten und ambitionierten Ziele zur Reduzierung von Hatespeech auf Twitter umzusetzen.

Betrachtet und analysiert wurde auch die aktuelle Kommunikation der deutschen Regierung. Welche Tonalität und welchen Auftritt wählen die verschiedenen Akteure (w/m/d)? Warum sind manche Statements so verständlich, und warum andere überhaupt nicht? Aus welchem Grund kommunizieren Regierungsmitglieder noch spät nachts auf sozialen Kanälen? Diese und weitere spannenden Themen zur aktuellen Regierungskommunikation waren Inhalt des Gesprächs, welches unter www.campixx.de/odc/sessions zum Ansehen zur Verfügung steht.

Damit aber nicht genug. Viele weitere Themen wurden diskutiert. Zum Beispiel:

– Warum hat sich „flooding the szene with shit“ als Methode in sozialen Netzwerken etabliert?

– Wie erreicht man Meinungsführerschaft?

– Warum kaufte Elon Musk Twitter?

– Was lösen Fake News in den Netzwerken aus?

– Wie sieht Julius die aktuelle politische Lage in Deutschland?

– Wie wichtig ist offene Kommunikation?

– Kann man offizielle Termine perfekt vorbereiten?

– Wieso ist Authentizität das A und O?

… und vieles mehr. Alle Statements des spannenden Talks sowie alle bisherigen Video-Aufzeichnungen der 13 vorherigen Streams stehen kostenlos zum Abruf bereit unter: www.campixx.de/odc/sessions

Vor 13 Jahren wurde die „CAMPIXX“ in Berlin als Online-Marketing-Konferenz mit dem Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung eröffnet. Mittlerweile bietet die Berliner Agentur SUMAGO auf der Plattform www.campixx.de eine Fülle interessanter Informationen, viele davon völlig gratis. Diese reichen von Webinar-Aufzeichnungen über Live-Streams bis hin zu verschiedenen Live-Events.

