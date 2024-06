NYO3 – Hat 9 Monde Awards gewonnen und ist die einzige Krillölmarke der Welt, die den Monde Gold Award gewonnen hat

Am Samstag, dem 1. Juni, europäischer Zeit, fand in Wien, Österreich, die Preisverleihung der 63. World Food Quality Evaluation Conference – Monde Selection (Monde Award) statt. NYO3, eine Premium-Marke für Nahrungsergänzungsmittel aus Norwegen, gewann den Gold Award bei der diesjährigen Monde Selection (Monde Award). Das goldene Amundsen-Krillöl erhielt die höchste Auszeichnung in der Kategorie Ernährung und Gesundheit der Monde Selection – den Monde Grand Gold Award, was erneut seine Fähigkeit demonstrierte, die Branche mit seiner besten Qualität und exzellentem Geschmack anzuführen

Gleichzeitig wurden über 7.000 Produkte bewertet, und das NYO3 Antarctic Krillöl Golden Ultra-boost OMEGA-3 gewann den Super Gold Award.

Die Monde Selection, eine autoritative Organisation für die Qualitätsbewertung von Verbraucherprodukten, wurde 1961 von der Europäischen Gemeinschaft und dem belgischen Handelsministerium gemeinsam gegründet und ist zu einem Maßstab für die Qualität von Ernährungsdiäten und Gesundheitsnahrungsmitteln geworden. Jedes Jahr führen mehr als 80 Branchenexperten eine umfassende und äußerst wissenschaftliche Überprüfung von Tausenden von Produkten aus der ganzen Welt in Bezug auf Sicherheit, Geschmack, Verpackung, Rohstoffe usw. durch, um die Auszeichnungen zu bestimmen. Herr Louis Poot Baudier, Präsident der World Quality Evaluation Conference, sagte: „Wenn Verbraucher das Qualitätssiegel der Monde Selection sehen, können sie sicher sein, dass das, was sie wählen, das beste Produkt in derselben Kategorie sein wird.“

In diesem Jahr, angesichts des harten Wettbewerbs von über 7.000 globalen Produkten aus der ganzen Welt, hat sich NYO3 durch seine reine Qualität, außergewöhnlichen Geschmack und einzigartiges Produktdesign hervorgetan. Neun der Flaggschiff-Produkte, wie NYO3 Ultra-boost Antarctic Krill Oil ANNIVERSARY EDITION, NYO3 Antarctic Krill Oil MUNCH CLASSIC und leistungsstarke Leber-Schutzprodukte, erhielten großes Lob von einem angesehenen Gremium internationaler unabhängiger Expertenrichter. Diese Auszeichnung spiegelt nicht nur eine umfassende Anerkennung für die Produktformulierung, überlegene Qualität und ästhetisches Design von NYO3 wider, sondern würdigt auch das wissenschaftliche Forschungsvermögen und die strenge Produktionstechnologie, die von NYO3 eingehalten werden.

Internationale autoritative Qualitätszertifizierung – die weltweit führenden „DOUBLE TOP 1“ Krillöl-Marken.

Die Erfolge von NYO3 gehen weit darüber hinaus. Zusätzlich zur Zertifizierung mit dem Grand Golden Award hat NYO3 die Fünf-Sterne-Zertifizierung des IKOS, der autoritativsten unabhängigen Testorganisation für Krillöl, erhalten. Es hat auch für drei aufeinanderfolgende Jahre die 100%-Qualitätszertifizierung der ORIVO-Testorganisation erhalten, was seine strengen Standards für Rohmaterialien demonstriert. Darüber hinaus belegte NYO3 laut offiziellen Daten von Moojing Market Intelligence im Jahr 2023 den ersten Platz beim kumulierten Online-Verkaufsvolumen unter den Krillöl-Marken weltweit und ist damit eine wahrhaft doppelte TOP-1-Marke in der Krillöl-Industrie.

Der Gewinn des Monde Gold Award ist ein perfektes Spiegelbild des Markengeistes von NYO3. Es ist eine Bestätigung des unermüdlichen Strebens der Marke nach kontinuierlicher Erkundung und Innovation. In der Zukunft wird NYO3 weiterhin innovieren und reformieren, den neuen globalen Gesundheitstrend anführen und gemeinsam eine neue Ära der Gesundheit einläuten.