Nur wir beide Du und ich – das neue Lied von Kessie

Kessie, das bedeutet ehrlicher Schlager mit Herz und Gefühl, gesungen von der gebürtigen Sulingerin (Niedersachsen).

Durch Youtube Videos mit Schlager-Cover-Versionen und als Hochzeitsängerin ist man auf sie aufmerksam geworden. Sie wurde produziert und über bekannte Labels wie z. B.Fiesta Records und Hitmix veröffentlicht.

Kessie ist ständig in den verschiedensten Charts und Radios vertreten und absolvierte Auftritte bei verschiedensten Events.

Das größte Publikum hatte sie in den Niederlanden beim Tax-Free-Festival mit über zehntausend Besuchern.

Auch beim Opening des Jürgen Drews Kult-Bistro auf Mallorca war Kessie bei „Jürgen Drews and Friends“ in den letzten Jahren oft dabei. Auch auf Stadtfesten und in Festzelten kann man sie antreffen.

Sie nimmt sich immer sehr viel Zeit für ihre Fans und steht eher gern mit ihnen vor der Bühne als in der Vip lounge.

Ihre neue Single: „Nur wir beide du und ich“ ist ein moderner Schlager produziert von Volker Wiedling im Musikstudio Netzkater. Kessie erfindet sich immer wieder neu für ihre treuen Fans, die es ihr seit Jahren danken.

Interpretin: Kessie; Titel: Nur wir beide du und ich

Veröffentlichungs-Datum: 20.12.2019

Aufgenommen und produziert im Musikstudio Netzkater

Texter/in: Petra Fee; Komponist und Produzent: Volker Wiedling

Label: Netzkater Records; ISRC – Code: DE-H74-19-20096

Labelcode: 89325

Mehr Infos zu Kessie gibt es im Internet unter

https://www.facebook.com/kerstin.reimers.77

Info- und Bildquelle Netzkater Records

Bildquelle: Netzkater Records