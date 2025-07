Nur noch zwei Baugrundstücke ca 200 m zur Ostsee

Baugrundstücke erschlossen ca 200 m zur Ostsee – nur noch zwei Grundstücke zu verkaufen

Stell dir vor, du stehst morgens auf, trittst aus deiner zukünftigen Haustür und spürst die frische Meeresbrise auf deiner Haut. Nur etwa 200 Meter trennen dich von der Ostsee. Für viele ist das ein Traum – für dich kann er bald Realität werden. Denn derzeit stehen noch zwei einmalige Baugrundstücke direkt vom Eigentümer zum Verkauf, komplett erschlossen, ohne zusätzliche Courtage. Willkommen am Meer – willkommen bei deinem neuen Zuhause!

Ein Paradies direkt vor der Tür

Die Ostsee zählt zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands – und das nicht ohne Grund! Die Region zeichnet sich durch ihre natürlichen Strände, das gesunde Klima und zahlreiche Freizeitangebote aus. Und genau hier, in unmittelbarer Nähe zum Strand, befinden sich die beiden letzten verfügbaren Baugrundstücke. Die Lage ist ideal für Familien mit Kindern, die das Meer lieben,

die Natur genießen und ein entspanntes Lebensumfeld suchen. Du kannst den Tag mit einem Spaziergang am Wasser beginnen, während die Kinder Sandburgen bauen oder im flachen Wasser planschen. Auch Fahrradfahren, Bootstouren oder Picknickabenteuer warten gleich um die Ecke. Diese Grundstücke bieten nicht nur Ruhe und Erholung – sie bieten Lebensqualität pur.

Die Grundstücke – alles, was du brauchst

Hier ein Überblick über das, was dich erwartet:

Nur noch zwei Grundstücke verfügbar – einmalige Chance für Schnellentschlossene

Nur ca. 200 m zum Ostseestrand – echtes Urlaubsfeeling

Direkt vom Eigentümer – dadurch entfällt die Maklerprovision

Komplett erschlossen – Strom, Wasser, Abwasser, Telefon/Internet

Genehmigter Bebauungsplan (B-Plan) – sofort bebaubar nach deinen Wünschen

Genehmigter Bebauungsplan (B-Plan) – sofort bebaubar nach deinen Wünschen

Durch die vollständige Erschließung sparst du nicht nur Zeit, sondern auch Geld – und kannst direkt mit der Planung deines Traumhauses starten.

Die Umgebung – perfekt für Familien

Die Grundstücke befinden sich in einer ruhigen Lage, die dennoch hervorragend an die Infrastruktur angebunden ist. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und ärztliche Versorgung sind schnell erreichbar. In der direkten Umgebung findest du:

Kindgerechte Badestellen mit seichtem Wasser

Spielplätze und Freizeitparks

Rad- und Wanderwege entlang der Küste

Naturreservate und Wälder für gemeinsame Abenteuer

Cafes und Restaurants für kleine Familienausflüge

Keine Maklerprovision – direkt vom Eigentümer

Im Gegensatz zu vielen Angeboten auf dem Markt kaufst du diese Grundstücke direkt vom Eigentümer – das spart nicht nur bares Geld, sondern vereinfacht auch die gesamte Abwicklung. Du erhältst transparente Informationen ohne Zwischenhändler und hast direkten Kontakt zum Verkäufer – von Anfang an.

Warum du jetzt handeln solltest

Baugrundstücke in solch attraktiver Lage sind extrem begehrt – und oft schnell verkauft. Besonders Grundstücke in unmittelbarer Meernähe sind heutzutage Mangelware. Die Tatsache, dass bereits viele Grundstücke verkauft wurden und jetzt nur noch zwei verfügbar sind, zeigt, wie exklusiv dieses Angebot ist. Wenn du dir also den Traum vom eigenen Haus am Meer erfüllen möchtest, solltest du jetzt aktiv werden. Ob als Hauptwohnsitz, oder Altersruhesitz – diese Grundstücke bieten unendliche Möglichkeiten.

Fazit: Jetzt ist der beste Moment zum Zuschlagen

Familien mit Kindern, die nach einem Ort voller Ruhe, Sicherheit und Erholung suchen, haben hier die Chance, ein echtes Juwel zu erwerben. Zwei herrliche Baugrundstücke, nur 200 m von der Ostsee entfernt, komplett erschlossen, genehmigter B-Plan, ohne Makler – was will man mehr? Zögere nicht, denn Gelegenheiten wie diese sind selten: Kontaktiere jetzt den Eigentümer und sichere dir dein Stück Ostsee-Glück! Ich freue mich schon darauf, vielleicht bald dein zukünftiger Nachbar zu sein und gemeinsam das Leben am Meer zu genießen.

