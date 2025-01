Nürnberg – Unter dem diesjährigen Motto „Horizonte erweitern“ traf der Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließendem Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft den Nerv der Zeit. Rund 800 Teilnehmer aus dem Mittelstand nutzten die Gelegenheit, um sich zu vernetzen, frische Ideen zu sammeln und neue Impulse für die Zukunft zu gewinnen

Am 20. Januar 2025 trafen sich Unternehmer und Entscheider aus der Metropolregion sowie Vertreter aus Politik, Wissenschaft und der Gründerszene in der NürnbergMesse zum 13. Nürnberger Unternehmer-Kongress (NUK) und 21. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft (NJE).

Veranstalterin Sabine Michel (smic Events & Marketing GmbH) brachte über 800 Gäste zusammen und schuf eine Plattform für Austausch, Inspiration und Zukunftsstrategien. Mit hochkarätigen Keynotes, praxisnahen Gesprächskreisen und wertvollem Networking stand der Tag ganz im Zeichen der Frage: Wie bleibt der Mittelstand innovativ und zukunftsfähig?

Im Fokus der Veranstaltung standen zentrale Fragen, die den Mittelstand bewegen: Welche Rolle kann Künstliche Intelligenz in Unternehmen spielen? Wie gelingt es, Mitarbeiter erfolgreich durch den digitalen Wandel zu führen? Und wie können gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen aktiv gestaltet werden? Branchenführer und Experten beleuchteten diese und weitere Themen in sieben Gesprächskreisen und zeigten auf, was möglich und nötig ist, um den Mittelstand zukunftssicher zu gestalten.

Hacker, KI-Experten und Start-ups sorgten für Diskussionsstoff

Im Gesprächskreis „Think like a Hacker“ zeigte Dr. Hörtkorn München GmbH eindrucksvoll, wie groß die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist. Die Experten präsentierten Zahlen, die die Dimensionen verdeutlichten: Der Umsatz aus Cyberkriminalität übersteigt inzwischen den weltweiten Drogenhandel. Mit anschaulichen Praxisbeispielen demonstrierten sie, wie sensible Daten leicht kompromittiert werden können und welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um ihre IT-Sicherheit zu stärken.

Bei der „Magie der KI“ mit der davero dialog GmbH standen digitale Innovationen im Mittelpunkt. Die Referenten präsentierten Tools und Strategien, wie Künstliche Intelligenz Geschäftsprozesse komplett neu definieren kann. Auch hier sorgten Praxisbeispiele dafür, dass die Teilnehmer die Potenziale und Risiken der KI nicht nur theoretisch, sondern auch konkret nachvollziehen konnten.

Der Gesprächskreis „Start-up meets Mittelstand“ mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken und dem Mitgründer von FlixBus präsentierte praxisnah, wie Innovation und Tradition Hand in Hand gehen können. Statt Unterschiede zu betonen, standen gemeinsame Ansätze und ein konstruktiver Austausch im Fokus. Die Diskussion machte deutlich, dass das Miteinander von Start-ups und etablierten Unternehmen zu einem Wirtschafts-Boost führen kann – mit frischen Ideen, neuen Perspektiven und echten Win-Win-Lösungen.

Weitere Gesprächskreise mit Wegen zu Wachstum, Nachfolge und Nachhaltigkeit

„Private Equity“ mit Schaffer & Partner mbB zeigte praxisnahe Strategien für langfristiges Wachstum und nachhaltige Unternehmensentwicklung. „Führungs- und Kulturwechsel“ widmete sich ausführlich den Herausforderungen einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge – ein Thema, das für viele Mittelständler in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird.

Wie sich die aktuellen Herausforderungen im Personalwesen meistern lassen, wurde im Gesprächskreis „HR im Flow“ mit Lorenz Personal GmbH & Co. KG diskutiert.

Nachhaltigkeit, eine der zentralen Herausforderungen für die Wirtschaft, wurde von KNÖLL Finanzierungsberatung für Familienunternehmen GmbH in „Nachhaltigkeit und Finanzierung“ aus einer neuen Perspektive beleuchtet – mit einem besonderen Fokus darauf, wie ökologische und wirtschaftliche Ziele erfolgreich vereint werden können.

Noch mehr Highlights auf großer Bühne

Mit seiner Eröffnungsrede setze Dr. Armin Zitzmann (Präsident der IHK Nürnberg für Mittelfranken) den thematischen Auftakt zum Unternehmerkongress. Michael Oschmann (Müller Medien) sprach in seiner Keynote über die zentrale Bedeutung von Unternehmenswerten für nachhaltigen Erfolg, während Jens Freiter (Co-Founder HolidayCheck) den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Mittelstand beleuchtete. „Wenn wir den Nutzer auf unserer KI-Reise nicht mitnehmen, haben wir ein Riesenproblem“, betonte Freiter und erklärte, welche Faktoren entscheidend sind, damit KI-Technologien langfristig erfolgreich integriert werden können.

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder eröffnete als Schirmherr den Neujahrsempfang und betonte die zentrale Bedeutung des Mittelstands für die Wirtschaft und die Demokratie: „Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Heute beim Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft mit mehr als 800 Unternehmern im mittelfränkischen Nürnberg. Wird die Wirtschaft schwächer, ist auch die Demokratie in Gefahr. Wir brauchen endlich eine echte Wirtschaftswende: Leistung muss sich wieder lohnen! Statt wie bisher Subventionen nur für ausländische Großkonzerne, müssen Steuern für den heimischen Mittelstand, das Handwerk und die Familienunternehmen gesenkt werden. Zudem brauchen wir einen massiven Abbau von Bürokratie. Zum Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit brauchen wir günstigeren Strom. Statt aus anderen Ländern teuren Atomstrom einzukaufen, muss zusätzlich zum Ausbau der erneuerbaren Energien unsere Kernenergie verstärkt, Kernfusion fortentwickelt und das Wasserstoffnetz ausgebaut werden. Wir brauchen Vorfahrt für Innovation. Das geht nicht mit Denkverboten, sondern mit einer Kooperation aus Forschung, Entwicklung und Wirtschaft. Deshalb investiert Bayern massiv in KI, Robotik und Raumfahrt – und ist nicht zuletzt deshalb Startup Land Nr. 1.“

Im Anschluss wandte sich Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König mit einem Grußwort an die Gäste. Er hob die Innovationskraft des Mittelstands hervor und betonte die Bedeutung der regionalen Wirtschaft für Nürnberg und die Metropolregion. König rief dazu auf, den Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Forschung weiter zu stärken, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Nach den politischen Impulsen richtete Dr. Werner Conrad (Conrad Electronic) den Blick wieder auf die unternehmerische Praxis. In seiner Keynote „Die Hundertjährige, die sich transformierte und weiterlebte“ gab er einen tiefen Einblick in die strategische Transformation von Conrad Electronic. Mit dem Wandel vom stationären Händler zum digitalen Marktführer und dem Wechsel vom B2C- zum B2B-Geschäft zeigte er, wie Unternehmen sich durch Weitsicht und Innovationskraft zukunftssicher aufstellen können

Ein sportlicher Abschluss mit internationaler Strahlkraft

Den feierlichen Abschluss des 21. Neujahrsempfangs der mittelständischen Wirtschaft bildete die Verleihung des jährlichen Netzwerkpreises, der in diesem Jahr an Felix Walchshöfer, den visionären Kopf hinter dem DATEV Challenge Roth, verliehen wurde. „Mit dem DATEV Challenge Roth hat er es bis an die Weltspitze des Triathlons geschafft und erreicht heute 342 Millionen Menschen weltweit“, würdigte Sabine Michel die außergewöhnliche Leistung des Preisträgers.

Felix Walchshöfer nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen und erklärte: „Ich freue mich sehr über den Preis, nehme ihn aber vor allem stellvertretend für den gesamten Landkreis Roth an.“ Damit unterstrich er die Bedeutung des international bekannten Triathlon-Events für die Region und die Menschen, die es möglich machen.

Wie jedes Jahr wurde der Nürnberger Unternehmer-Kongress und der Neujahrsempfang von starken Partnern aus dem fränkischen Mittelstand getragen. Zu den Hauptsponsoren zählten die VR Bank Metropolregion Nürnberg eG, Schaffer & Partner mbB, GOLDBECK, die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft sowie das Unternehmernetzwerk ORANGE.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.