NUFAM 2025: Alan Electronics zeigt smarte CB-Funklösungen und Zubehör für Berufskraftfahrer

Dreieich / Trittau, im September 2025 – Alan Electronics präsentiert auf der diesjährigen Nutzfahrzeug-Messe NUFAM in Halle 1, Stand E108 aktuelle CB-Funklösungen der Marken Midland und Albrecht. Zudem erhalten Fachbesucher am Stand Informationen zum umfangreichen Zubehörsortiment von Alan Electronics von Rückfahrkamerasystemen über Antennentechnik bis hin zu Autoradio-Adapter. Mit einem Fokus auf anwenderfreundliche Bedienung und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Berufsalltag richten sich die ausgestellten Lösungen gezielt an Berufskraftfahrer, Handwerksbetriebe sowie Logistikprofis.

Die NUFAM in Karlsruhe ist eine führende Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche und verbindet aktuelle Technik mit Mobilitätskonzepten der Zukunft. Rund 400 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern zeigen dabei ihre neuesten Technologien, Projekte und Produkte rund um das Thema Nutzfahrzeuge. Alan Electronics präsentiert dieses Jahr vom 25. bis 28.09.2025 seine dazu passenden Funklösungen unter den bekannten Marken Albrecht und Midland.

Kommunikation im Fokus: Albrecht AE6390

Im Mittelpunkt steht das neue Albrecht AE6390 – ein CB-Funkgerät, das durch sein großes Display sowie den kräftigen Frontlautsprecher auf Anhieb klare Informationen liefert und auch unter lauten Umgebungsbedingungen eine sichere Kommunikation ermöglicht. Berufskraftfahrer werden besonders das adaptive Display schätzen, das bei wechselnden Lichtverhältnissen zuverlässig ablesbar bleibt. Selbstverständlich ausgestattet mit der gesetzeskonformen VOX-Funktion für freihändiges Sprechen.

Intuitiv bedienbar: Midland 18 & 28

Weitere Highlights auf der Messe sind unter anderem das Midland 18, dessen minimalistisches Design mit nur drei Drehreglern auskommt. Auch in stressigen Situationen lässt sich das Gerät durch seine intuitive Steuerung leicht bedienen. Schneller Kanalwechsel, Lautstärkeregulierung und VOX-gestütztes Freisprechen sind so unmittelbar erreichbar. Dazu im Blickpunkt: Der große Bruder, das Midland 28, überzeugt mit seinem besonders großen Display, das wichtige Informationen klar und deutlich abbildet. In hektischen Verkehrssituationen oder unter Zeitdruck behält der Fahrer dadurch stets alles im Blick.

Nfz-Zubehör für mehr Komfort und Sicherheit

Über die aktuellen CB-Funkgeräte hinaus erhalten Fachbesucher am Stand Einblick in das umfangreiche Sortiment von Alan Electronics, das Funkkameras umfasst, die beispielsweise beim Rückwärtsrangieren für besten Überblick auf die Umgebung eingesetzt werden können. Ebenfalls DAB+ Autoradio-Adapter und selbstverständlich das vielfältige PMR-Sortiment von Albrecht und Midland, sowie diverses Zubehör, das die tägliche Arbeit von Berufskraftfahrenden – etwa unterwegs auf Baustellen oder im Logistikbetrieb – erleichtert und sicherer macht.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Alan Electronics:

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst aktuell 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Midland und Albrecht in den Bereichen CB- und PMR-Funktechnik, Digitalradios, Personenführung, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorradfahrer sowie Action-Kameras.

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de