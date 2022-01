Nuertingen: Ausgezeichnet! für vorbildliche Mitarbeiterfuehrung

Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH – mit “familyNet 4.0” Award geehrt

Nürtingen. Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH – mit “familyNet 4.0” Award geehrt

Sozial engagiert waren sie schon immer. Es ist für Albrecht Bühler und sein Team extrem wichtig. Nun konnte Albrecht Bühler die Auszeichnung “familyNET 4.0 AWARD” des Landes Baden-Württemberg entgegennehmen. Verliehen wird dieser Preis vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., gefördert durch Südwestmetall.

In der Laudatio für Albrecht Bühler heißt es: “Es gibt flexible Arbeitsmodelle. Bühler Baum und Garten hat sich der Herausforderung, dass die eigentliche Arbeit direkt beim Kunden stattfindet, gestellt und bietet seinen Mitarbeitenden verstärkt die Nutzung von digitalen Angeboten an, zuhause aus zu arbeiten […]. Für das mobile Arbeiten wurden alle Mitarbeitenden mit sehr guten IT-Geräten ausgestattet. Darüber hinaus erfahren sie Unterstützung durch die Geschäftsführung sowie bei Bedarf durch eine externe Psychologin und in den Heilpraktiker- und Osteopathie Praxen von Oliver Garn. Die Gesundheit und das eigenverantwortliche, selbständige Arbeiten der Mitarbeitenden werden gefördert.” Es gibt eine “Offene Veränderungs- und Lernkultur im Unternehmen.”

Die einhellige Jurymeinung dazu war: Gute Umsetzung eines beachtlichen lebensphasenorientierten digitalen Arbeitskonzeptes zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Facetten. “Die Jury zeichnet das Unternehmen Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH für sein hervorragendes und innovatives Gesamtkonzept mit dem familyNET 4.0 AWARD 2021 aus und würdigt damit das vorbildliche Engagement.” Partner des Awards sind der Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V. und der Landesfamilienrat Baden-Württemberg. Projektträger sind Bildung und Berufliche Qualifizierung BBQ und das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V..

Laudator bei der digitalen Preisverleihung, war Jens Mielke, Leiter Corporate Marketing bei Hekatron und Mitglied der Preisjury. Er verlieh diese Sonderauszeichnung betont gern an Albrecht Bühler, dessen Credo “Nach Möglichkeit wird alles möglich gemacht um Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren zu können.” Mielke schwer beeindruckt hat. Ebenso wie die Tatsache, dass Bühler in seinem Unternehmen die Arbeit an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anpasst und nicht umgekehrt.

“Eine bemerkenswerte Auszeichnung für einen bemerkenswerten Bewerber aus dem Handwerk. Bühler Baum und Garten ist innovativ und zukunftsorientiert.” hieß es in der Laudatio. Ebenso sei es in der Handwerksbranche vorbildlich, dass Bühler einen hohen Frauenanteil bei seinen Mitarbeitenden mit 24% habe und dass viele Männer wie Frauen verstärkt in Teilzeit arbeiten – und es funktioniert. Bei der Initiative “Gleiche Chancen für Männer und Frauen in BW” spielt Bühler beispielsweise mit Audi zusammen in einer Liga.

Mit dem “LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg”, ein Preis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg, der jährlich von der Caritas, der Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg ausgelobt wird waren Bühler auch bereits ausgezeichnet worden und wird seitdem regelmäßig als “Sozial engagiert” geehrt.

Über Bühler Baum und Garten ist bekannt, dass persönlicher Service, Freundlichkeit, Schnelligkeit und Vertrauen nicht nur in Richtung Kunden, sondern auch in Richtung der Mitarbeiter wichtig für die Firma sind und gepflegt werden. Ein Siegel als “Familienbewusstes Unternehmen” hatte er auch schon bekommen.

Das Siegel als zertifizierter “Top Arbeitgeber” der Initiative für gute Arbeit (IFGA) ist an der Tür des Unternehmens zu sehen “Unsere Mitarbeiter sind uns eben wichtig”, gibt Bühler jedem, der es hören möchte, mit auf den Weg. Und “Gutes Mitarbeitermanagement fängt schon bei der Ausbildung an”, so Bühler, der diesen Leitsatz auch der von ihm gegründeten “Initiative für gute Ausbildung” mitgegeben hat.

Er bildet seit mehr als 20 Jahren sehr gut aus und mittlerweile haben 60 Azubis bei ihm abgeschlossen. Die Durchschnittsnote aller seiner Azubis ist 2,2 – Respekt dafür! Bühlers Azubis gehören regelmäßig zu den Besten im Land und waren auch schon erfolgreich im Bundesvergleich.

Neben der reinen Ausbildung zum Landschaftsgärtner kann man bei Bühler auch ein duales Studium absolvieren. Die Kooperation mit der dualen Hochschule BWL, Fachrichtung Handwerk, öffnet den reizvollen Beruf auch für weitere Interessenten. Mit den drei Geschäftsbereichen Garten Bau & Gestaltung, Baum Pflege & Beratung, Gartenpflege & Service deckt er ein spannendes Spektrum von Nürtingen und Stuttgart über Esslingen, Reutlingen bis zur Region Tübingen und Neckar-Alb ab.

Der jüngste Preis, der ” familyNET 4.0″ AWARD für herausragende Leistungen im Handwerk zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einer digitalen Arbeitswelt, ehrt Albrecht Bühler besonders und ist Ansporn, so weiter zu machen, wie bisher. Es war und ist der richtige Weg. Glückwünsche dazu gab es auch aus dem Landtag in Stuttgart.

Weitere Informationen: www.Baum-und-Garten.de

Gartengestaltung

Eine solide Planung Ihres Gartens vereinfacht den Weg von der Idee zur Umsetzung. Ein detaillierter Plan vermittelt Ihnen einen guten Eindruck davon, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihr Grundstück bietet.

Baumpflege

Pflege- und Schnittarbeiten an Bäumen führen unsere speziell ausgebildeten und von der Berufsgenossenschaft zertifizierten Mitarbeiter sicher und baumschonend mit der Seilklettertechnik oder der Hebebühne aus.

Gartenpflege

Damit sich Ihr Garten jederzeit von seiner besten Seite zeigt, pflegen, beschneiden und ergänzen wir nach Bedarf passend zum Standort Ihre Pflanzungen, natürlich mähen, düngen, wässern und belüften wir auch Ihre Rasenflächen.

