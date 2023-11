Northern-Investment bietet attraktive Konditionen für Festgeldanlagen bei deutschen und europäischen Banken.

Die Zinswende ist Fakt. Damit rückt das Festgeld bei sicherheitsbewussten Sparern wieder deutlich in den Fokus.

Mit einem führenden Zinssatz von 5,20 Prozent jährlich für eine Laufzeit von drei bis zehn Jahren ist Northern-Investment klar an der Spitze.

Die Nullzinspolitik ist vorbei, seit die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erhöht hat. Deshalb freut sich Nothern-Investment, ihren Kunden noch bessere Zinsangebote für Festgeldanlagen präsentieren zu können. Besonders stolz sind sie auf ihren amerikanischen Zinssatz von 5,20 Prozent für eine Laufzeit zwischen drei und zehn Jahren – damit gehören sie zu den besten Anbietern am Markt.

Aber auch Angebote mit einer Laufzeit von zwei oder einem Jahr können sich sehen lassen: Hier gibt es einen Zinssatz von 3,50 bzw. 4,75 Prozent jährlich bei deutschen und europäischen Banken.

Die Onlineverwaltung von Festgeldkonten ist bei allen Angeboten kostenlos. Zusätzlich erhalten Kunden eine sichere Zinsvergütung über verschiedene Laufzeiten und das Geld steht ihnen sofort nach Ablauf der Laufzeit zur Verfügung. Um ein Festgeldkonto bei den Vertragsbanken der Northern-Investment zu eröffnen, müssen Kunden eine Mindesteinlage von 10.000 Euro leisten (maximal 300.000 Euro), sie müssen Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Deutschland sein und die einzuzahlenden Beträge dürfen nur von einem deutschen Konto stammen.

Vor elf Jahren hat die Mittelstandsfinanzierung ihr Leistungsspektrum erfolgreich um Tages- und Festgeldeinlagen erweitert. Zahlreiche Spitzenangebote namhafter deutscher und europäischer Banken bestätigen die Richtigkeit dieser Strategie. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren attraktiven Angeboten – insbesondere unserem Top-Zinssatz von jährlich 5,20 Prozent für Festgeldeinlagen ab einer Laufzeit von drei Jahren – viele neue Kunden gewinnen werden und unser Einlagengeschäft deutlich ausbauen können“, erklärt Stephan Mieth, Geschäftsführer der Northern-Investment abschließend.

