Noch schneller zur Digitalen Transformation: Unisys erweitert ClearPath Forward Entwicklungssoftware

Vor allem die Erstellung von Anwendungs-Mikrodiensten wird beschleunigt – das entlastet Programmierer im regulären Geschäftsbetrieb, besonders aber in herausfordernden Zeiten wie der derzeitigen Coronakrise

Die Unisys Corporation (NYSE: UIS) kündigt neue Automatisierungs-Erweiterungen für die Softwarelösungen ClearPath Forward® ePortal und ClearPath® Application Integration Services an. Damit können Unternehmen aller Art und Größe ihre Digitale Transformation und das Umsetzen neuer Geschäftsmodelle noch rascher vorantreiben.

Einheitliches Ökosystem von Geschäftsanwendungen

Die Verbesserungen in der neuen ePortal-Version 10.0 sind sowohl für ClearPath MCP- als auch für OS 2200-Umgebungen verfügbar und umfassen eine vollständige Automatisierung. Dies erleichtert die Entwicklung von Anwendungen ohne aufwändige, manuelle Codierung. Die so erstellten Anwendungen können für interne wie externe Geschäftsprozesse eingesetzt werden und helfen dabei, ein unternehmensweites, einheitliches Ökosystem von Anwendungen zu schaffen.

Die Verbesserungen im ePortal und in Application Integration Services Release 5.0 ermöglichen es Benutzern von Unisys ClearPath Forward-Systemen, neue Anwendungen leicht in ihre Umgebungen zu implementieren. Denn diese stützen sich auf einfach zu integrierende Mikrodienste. So lassen sich Anwendungen in Echtzeit ändern und erweitern, ohne geschäftskritische Programme anhalten oder gar neu aufsetzen zu müssen.

Einfaches Implementieren von Anwendungen als Mikrodienste

Das kann gerade in Krisenzeiten wie der aktuellen Coronakrise viel Zeit und Ressourcen sparen und Organisationen enormen Entwicklungsaufwand abnehmen: Beispielsweise könnten Landesregierungen bestimmte Anwendungen zum Beantragen von Arbeitslosen-Leistungen problemlos als Mikroservices auf eigenen Websites implementieren. Auch Finanzinstitute könnten Kundendienste für derzeit besonders gefragte Bankgeschäfte direkt als Mikrodienst ihren Websites hinzufügen. In beiden Fällen könnten die Anwendungen schnell und sicher auf Transaktionsdatensätze und Datenbanken zugreifen, die sich im ClearPath MCP- oder im OS 2200-Datensatz-System befinden – und zwar ohne diese Back-End-Umgebungen zu verändern.

Zugang zu agilen Werkzeugen für Anwendungsentwicklung

“Die aktuelle Covid-19-Krise zeigt deutlich die Grenzen traditioneller, monolithischer Anwendungs-Umgebungen”, so Vishal Gupta, Senior Vice President Products and Platforms sowie Chief Technology Officer (CTO) bei Unisys. “Viele Unternehmen bemühen sich, Software-Entwickler zu finden, die sich mit älteren Programmiersprachen auskennen, nur um ihre Legacy-Anwendungen zu pflegen – ganz zu schweigen von der Entwicklung moderner Anwendungen. Diese Organisationen brauchen Zugang zu agilen, modernen Werkzeugen für zeitgemäße Anwendungsentwicklung. Entsprechende Dienste schnell und problemlos zur Verfügung zu haben, kann erfolgskritisch sein in Zeiten, die das Wohlergehen von Menschen und Unternehmen auf eine harte Probe stellen. Unsere verbesserten Lösungen für ePortal und die Anwendungs-Integrationsdienste können dabei helfen, Krisen digital zu meistern, wo es nur geht. Und sie unterstützen dabei, auch über die akuten Hürden hinaus in langfristige IT-Agilität und letztlich Erfolg zu investieren.

Optimiertes Rollenmanagement und einfacherer Autorisierung

Sowohl ePortal als auch die verbesserten Application Integration Services (AIS) nutzen die Funktionen von Microsoft® VisualStudio®. So können Entwickler, die mit den aktuellen Oberflächen vertraut sind, problemlos in der ClearPath Forward-Umgebung programmieren.

Ein weiteres Hauptmerkmal von ePortal 10.0 ist die optimierte Web-Service-Kommunikation: Sie erleichtert das Zusammenspiel von Anwendungen, die über das ePortal erstellt wurden, und solchen, die in älteren Sprachen geschriebenen wurden. Auch eine verbesserte Benutzeroberfläche für die ePortal Manager-Website ist nun verfügbar. Diese Funktion verbessert die Benutzererfahrung und ermöglicht ein optimiertes Rollenmanagement sowie einfachere Autorisierung und komfortableres Benutzer-Feedback auch bei langfristigen Prozessen.

Noch bessere Unterstützungen sicherer SSL-Verbindungen

AIS Release 5.0 will vor allem dabei helfen, dezentrale Anwendungen für ClearPath- und Microsoft Windows®-Umgebungen schneller zu entwickeln. Die dynamische IP-Konfiguration in der neuen Version entlastet Anwender von manuellen Aufgaben und erleichtert die nahtlose Interaktion zwischen ClearPath Forward-Anwendungen (unter Verwendung der plattformübergreifenden Datenintegrations-Software Unisys Data Exchange) und Anwendungen in einer Windows-Umgebung.

Die verbessserten Angebote bringen beide die bereits bewährte Sicherheit der ClearPath Forward-Umgebung mit, die zum Beispiel besonders gut vor Datendiebstahl schützt. Die weiteren ePortal 10.0-Verbesserungen setzen zusätzlich auf optimierte Unterstützung von Secure Sockets Layer (SSL)-Verbindungen. So werden Daten im Austausch zwischen ePortal-Anwendungen und solchen, die die modellgesteuerte Entwicklungsumgebung Unisys Agile Business Suite (AB Suite®) verwenden, noch besser geschützt. Zudem lassen sich die neuen Lösungen ideal mit den ClearPath Application Enrichment Services ergänzen.

Unisys und andere hierin erwähnte Unisys-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Unisys Corporation. Jede andere Marke oder jedes andere Produkt, auf das hierin Bezug genommen wird, ist eine Marke oder eingetragene Marke ihres jeweiligen Inhabers.

Unisys ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Informationstechnologie, das sich darauf spezialisiert hat, branchenspezifische Lösungen und modernste IT-Security für anspruchsvollste Kunden aus dem öffentlichen Sektor sowie aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie (Automotive, Logistik, Chemie und Pharma) und Handel anzubieten. Das Angebot von Unisys umfasst Sicherheitslösungen, Advanced Data Analytics, Cloud- und Infrastruktur-Services, Applikations-Services sowie Applikations- und Serversoftware.

