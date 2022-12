Noch nie wurden so viele Erklärvideos bei der Erklärvideo Agentur: „erklärvideo wien“ produziert!

Erklärvideos sind das führende Medium für erfolgreiches Videomarketing im Jahr 2023

Für Unternehmen ist es immer schwieriger, die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden zu gewinnen. Ein Erklärvideo bietet die Möglichkeit, sein Publikum einfach zu erreichen und vor allem den Mehrwert des Angebots eines Unternehmens in einem Minimum an Zeit zu kommunizieren, um die volle Aufmerksamkeit für 1 bis 2 Minuten zu erhalten. Die Erklärvideo-Agentur „erklärvideo wien“ hat sich auf die Erstellung professioneller Erklärvideos spezialisiert und kann sich vor Anfragen kaum retten.

Nur was macht die Agentur so einzigartig, dass sie so viele Kunden magisch anzieht?

Ein Erklärfilm eignet sich bestens, wenn man komplexe Themen erklären möchte. Die Erstellung eines Erklärvideos erfordert Expertenwissen und Erfahrung, wo die Erklärvideo-Agentur seit vielen Jahren ein bewehrtes Verfahren anwendet, um hochprofessionelle Erklärfilme zu erstellen. Hier steht vor allem im Vordergrund, ein Erklärvideo zu produzieren, was der Kunde tatsächlich braucht und nicht, was der Kunden denkt, dass er haben möchte. Am wichtigsten ist hier zu Beginn vor allem die Produktion eines professionellen Drehbuchs, denn das ist die Basis, dass man ein wirklich professionelles Erklärvideo produzieren kann. Das Ziel muss es sein, den Erklärfilm nicht so zu produzieren, wie ihn der Kunde tatsächlich haben möchte! Das hört sich im ersten Moment für viele bestimmt befremdlich an, doch das ist es, was die Erklärfilme so erfolgreich macht. Es werden Erklärvideos produziert, die ganz genau der Zielgruppe des Unternehmens entsprechen und im nächsten Schritt dann mittels Videomarketing punktgenau positioniert. Weiters überprüft die Agentur alle wesentlichen digitalen Strukturen, Prozesse und Inhalte der Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, die wichtig sind, dass das Erklärvideo dann auch seine volle Kraft entwickeln kann. Dieses gesamtheitliche Denken ist auch der wesentliche Grund, weshalb die Kunden solch gute Erfolge mit ihren Erklärvideos einfahren.

So entsteht ein Erklärfilm bei der Erklärvideo-Agentur: erklärvideo wien

Im ersten Schritt findet ein Kickoffmeeting statt, wo alle nötigen Details erfragt werden, damit im Anschluss ein professionelles Drehbuch erarbeitet werden kann. Sobald das Drehbuch fertiggestellt wurde, wird ein passender Erklärfilm-Stil ausgesucht und ein Designer entwirft dann im nächsten Schritt ein Storyboard. Ist der Kunde mit dem Storyboard dann zufrieden, wird die Animation produziert. Weiters wird ein professioneller Sprecher ausgewählt und eine passende Musikhinterlegung ausgewählt. Insgesamt dauert es zwischen 4 und 6 Wochen, bis das fix fertige Erklärvideo fertiggestellt wird. Sollte man hier den Erklärfilm rascher benötigen, ist es auch möglich, ein Expresspaket zu buchen, wo man in bis zu 2 Wochen dann bereits seinen Erklärfilm erhält.

Positives Kundenfeedback gibt der Agentur recht!

Das Feedback vieler Kunden zeigt ganz klar auf, wie sich die 2012 gegründete Erklärvideo-Agentur innerhalb der letzten 10 Jahre zu den führenden Produktionshäusern für Erklärfilme in Wien entwickeln konnte. Viele Kunden loben vor allem die hohe Qualität der Erklärfilme und wie diese den Unternehmensumsatz steigern. Das ist auch der Grund, weshalb sich viele der Unternehmen für eine weitere Zusammenarbeit entscheiden und hier oftmals zwei, drei, vier oder sogar mehr als zehn Erklärvideos produziert werden.

Die Erklärvideo Agentur: „erklärvideo wien“ produziert hochwertige Erklärfilme.

Kontakt

erklärvideo wien

Dominik Mikulaschek

Rembrandtstrasse 10/1

1020 Wien

0043 650 8120848

office@erklaervideo.wien

https://erklaervideo-wien.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.