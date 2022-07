Nina Pochert verstärkt Location Unit der SPREEFREUNDE

Die SPREEFREUNDE in Berlin erweitern ihre Location Unit. Seit Anfang Juli unterstützt Nina Pochert diesen Bereich der Kreativ- und Kommunikationsagentur und wird unter der Leitung von Nele Weber den Key Account für das Karlsson Penthouse im Herzen Berlins übernehmen.

Das neue Teammitglied der SPRREFREUNDE verfügt über umfassende Erfahrungen in der Medien- und Eventbranche und war in der Vergangenheit in der Berliner Eventlocation Fabrik 23 tätig. Dazu Nele Weber, Team Lead Locations & Project Manager Live Marketing: „Wir freuen uns, dass wir bei unseren aktuellen Expansionskurs Nina Pochert als Verstärkung für unser Location Team gewinnen konnten und sie nun das operative Geschäft des Karlsson Penthouse weiter nach vorn bringt.“

Das Karlsson Penthouse ist eine exklusive Eventlocation für bis zu 350 Personen in Berlin-Mitte und bietet einen einzigartigen Blick auf den Gendarmenmarkt und die umliegenden historischen Wahrzeichen wie den Deutschen und den Französischen Dom sowie das Konzerthaus. Der aufgeräumte und einheitliche Look des urbanen Lofts besticht durch einen Mix aus nordischem Interior Design, industriellen Elementen und funktionellen Akzenten. Die U-förmig angelegte Location im sechsten Stock des Wissenschaftsforums verfügt über eine Fläche von rund 400 Quadratmetern für alle Event-Formate.

Für das Karlsson Penthouse ziehen die SPREEFREUNDE nach zwei pandemiegeprägten Jahren eine positive Bilanz für das erste Halbjahr 2022 und erwarten eine Fortsetzung dieses positiven Trends in den nächsten Monaten.

Bildunterschrift: Nina Pochert (frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH (www.spreefreunde.com) entwickelt für seine Kund:innen Live-, Digital- und Hybrid-Kommunikationskonzepte mit einer klaren strategischen und kreativen Ausrichtung. SPREEFREUNDE wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen der Live-Kommunikationsbranche. Das 20-köpfige Team besteht aus Designer:innen, Strateg:innen, Event-Manager:innen, Künstler:innen, Programmierer:innen und weiteren digitalen Expert:innen, die jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte realisieren. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte und persönliche Corporate Events, Digital Events, Hybrid Events, Brandings, Messestände, Showrooms, Roadshows und Markenpositionierungen.

Marienburger Straße 16

D-10405 Berlin

Ansprechpartner: Tim Krannich, Geschäftsführer

tim@spreefreunde.com

Tel.: +49 (0) 30 555 740 60

Internet: www.spreefreunde.com