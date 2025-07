Das Versprechen von Fachbuchautor Ulrich H. Knobel

Wer über Jahre Vollgas gibt, hat vielleicht unzählige Hürden genommen und irgendwann sein Karriereziel

erreicht, doch was nützt ihm das, wenn er dabei seine Gesundheit ruiniert hat? Der ständige Druck, Leistung zu erbringen und Erfolg haben zu müssen, zerrt an der Substanz. Wer nicht auf sich aufzupassen versteht, kann im Laufe der Zeit „ausbrennen“, arbeitsmüde und richtig krank werden. Die Rede ist vom Burnout-Syndrom.

Wie der Alltag zeigt kann jeder erwachsene Mensch ein Burnout bekommen; niemand ist hundertprozentig

davon gefeit. Am häufigsten tritt das Burnout-Syndrom zwischen dem vierzigsten und sechzigsten Lebensjahr auf. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Die Statistik macht es deutlich:

Millionen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sind direkt von einer durch Burnout verursachten gesundheitlichen Störung betroffen; eine Kurve, die ungebremst nach oben zeigt. Burnout am Arbeitsplatz kostet die Wirtschaft und Krankenkassen jährlich Milliardenbeträge.

Zur Kompetenz einer guten Führungskraft gehört es auch, dass sie Anzeichen eines Burnouts bei den Mitarbeitern oder bei sich selbst frühzeitig zu erkennen vermag und darauf die richtigen Schritte einleitet. Es ist möglich, trotz beruflichem Volleinsatz, niemals ein Burnout zu bekommen. Dies ist nicht einfach so dahergeredet. Das eingangs gegebene Versprechen des Autors „Niemals ein Burnout“ basiert auf persönlichen Fallbegleitungen, die nachweislich Leben verändert haben.

Was ist zu tun?

Entscheidend ist, dass man den Ursachen des Burnouts auf den Grund geht. Sich einfach nur vom Arzt Antidepressiva (AD) verschreiben zu lassen, ist ein sehr gefährlicher Ansatz. Das Buch „Führen mit Kompetenz – vom Führungsversagen zum Führungserfolg“ (Springer-Verlag) zeigt in Kapitel 4.5 eindrücklich auf, wie die nagenden Räder eines Burnouts überraschend zupacken können:

Niemand ist vor einem Burnout gefeit

Achtung: Stress und andere Ursachen

Die Alarmzeichen erkennen

Das große Dilemma

Meine Burnout-Prävention

Der Weg zurück

Anders als theoretische Management-Bücher liefert „Führen mit Kompetenz“ ein komplettes System der praktischen Führungskompetenz – ohne Floskeln, ohne Selbstdarstellung, ohne Umwege. Leisten Sie sich eine Führungsschulung, die Ihnen ganzheitlich von A bis Z genau aufzeigt, worauf es ankommt und welche Kompetenzen Sie unbedingt beherrschen müssen. Es sind Dinge, die man sofort in den Alltag übertragen und anwenden kann. Als Printausgabe oder eBook bei Amazon oder jeder Buchhandlung erhältlich.

Die detaillierte Gliederung macht das Buch auch zum hervorragenden Nachschlagewerk.

Als Unternehmer und Berater hat Ulrich H. Knobel Führungskräfte verschiedenster Branchen begleitet – darunter einen Großkonzern mit 3.500 Mitarbeitenden. Seine Expertisen vermittelte er parallel als Dozent für Führungslehre an Hochschulen. Seine Mission: Führungspersönlichkeiten zu Klarheit, Sicherheit und authentischer Wirksamkeit verhelfen. Was Knobel in besonderer Weise auszeichnet: Seine Führungskonzepte entstammen dem echten Leben, nicht der Theorie. So auch seine Erkenntnisse zur Burnout-Prävention; sie basieren auf persönlichen Fallbegleitungen, die nachweislich Leben verändert haben. Heute lebt der gebürtige Schweizer in Berlin und Plön (Holsteinische Schweiz), nach 15 prägenden Jahren in den USA.

Firmenkontakt

Ulrich H. Knobel

Ulrich Knobel

Philipp-Franck-Weg 19

14109 Berlin – Wannsee

016091538002



https://www.uhknobel.com

