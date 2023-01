Nicht auf der CMT zu sehen. DER TRANSFORMER UNTER DEN MINICARAVANS DER ORIGINAL SPORTCARAVAN CUBE 2

Freizeitsport? Nimm doch mit was Du willst!

Neues vom Erfinder des original Sportcaravan

JETZT KOMMT DER TRANSFORMER UNTER DEN MINICARAVANS

DER ORIGINAL SPORTCARAVAN CUBE 2

Die neueste Innovation aus der Harthauser Innovationsschmiede Sportcaravan heißt:

The original Sportcaravan CUBE 2 und ist leider aus Zeitgründen nicht auf der aktuellen CMT in Stuttgart zu sehen.

Der kleine Große richtet sich an all diejenigen die sich schon lange einen kleineren Sport-Caravan wünschen und die sich schon beim Lesen

des Slogans „It“s not a Wohnwagen“ angesprochen fühlen. Das Alleinstellungsmerkmal des CUBE 2 ist klar und eindeutig definiert:

man kann den neuen CUBE 2 mit wenigen Handgriffen völlig werkzeuglos innerhalb kürzester Zeit von einem Freizeit- und Wohnanhänger zu einem Transportanhänger und Arbeitstier transformieren!

ERFOLGREICH DANK EIGENER SPORTCARAVAN DNA

In dem neuen Minicaravan CUBE 2 wurde die einzigartige SPORTCARAVAN DNA zu 100 % umgesetzt:

// Multifunktionalität: Wohnen + Transportieren in einem Fahrzeug

// Top Isolierung: durch hochwertige Sandwichbauweise

// Absolute Handwerksqualität: komplett hergestellt in Deutschland

EIN CUBE – ZWEI VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN.

DAS INNOVATIVE BAUKASTENSYSTEM MACHTS MÖGLICH

Durch eine komplett werkzeuglose Möbel Montage und Demontage, wird der Freizeit und Wohnanhänger zum echten Transport Transformer.

Das heißt: Unter der Woche steht er im Handumdrehen als reiner Transportanhänger und Arbeitstier zur Verfügung (da freut sich der Handwerker)

und für das Wochenende oder den Urlaub verwandelt man ihn zum vollwertigen Freizeit-Sportcaravan.

Der CUBE 2 kann in der Basisversion ohne Anhängerführerschein bewegt werden,

und durch das niedrige Gewicht (Basisversion 380 kg) ist der Betrieb mit E-Fahrzeugen oder kleinen PKWs kein Problem.

KEINE KONDENSWASSERBILDUNG AUF GRUND DER SPORTCARAVAN

SPEZIFISCHEN AUFBAUTECHNOLOGIE

130 cm Breite, 140 cm Höhe und sagenhafte 250 cm Länge bringen einen ins Staunen. Selbstverständlich ist der Kleine komplett

und vollständig gedämmt und Wintertauglich. Anstelle des herkömmlichen Polywood oder Holzaufbaues in dieser Klasse, wurde bewusst

auf den bewährten Sportcaravan typischen hochwertigen Sandwich-Aufbau gesetzt mit

dem Ergebnis, dass die übliche Kondenswasserbildung vermieden wird.

VIELE EXTRAS WÄHLBAR IM BAUKASTENSYSTEM

Zwar ist in dieser kleinen Version eines Sportcaravan Wohnwagens alles aufs Wesentliche reduziert, aber fehlen wird es einem an nichts.

Dafür sorgen die vielen Extras des Baukastensystems. Mit dem CUBE 2 Camper wird Caravaning und Leidenschaft à Detail perfekt umgesetzt.

Freuen kann man sich unter anderem auf eine hochwertige Ausstattung je nach Auswahl und bis zu

4 Personen Schlafplätzen, bis zu 4 Sitzplätzen, WC, Küche mit Spüle, Kühl- und Gefrierbox und Kochfeld, Heizung u.v.m.

Durch dieses gut durchdachte Baukastensystem mit jeder Menge an Extras,

kann man seinen CUBE 2 zum individuellen mobilen Freizeitsport-Basement der Extra-klasse machen. Hier ein paar Beispiele:

// Kühles Bier oder Wein, dazu wählt man den Baukasten: Kühl- und Gefrierbox

// Kochen, Duschen, Dachzelt, Toilette, Reserverad, eine Rampe für das Bike? Man hat die Wahl // Will man mit Freunden im Vorzelt feiern? Kein Problem

// Mit einem speziellen Offroad-Equipment ist man bestens auf die Wildnis vorbereitet

Der Sportcaravan CUBE 2 bietet je nach individueller Auswahl Wohnraum mit Komfort und ausreichend Platz für unzählige Sportgeräte inklusive Küchenblock & WC.

Travel, Fun & Freedom: Das verkörpert „Der kleine Große CUBE 2“. Wenn man also ein echter Sport-Fan ist und seine Ausstattung auf Reisen nicht missen möchte,

ist dieser kleine Wohnanhänger genau der Richtige. In der Garage findet er seinen Platz, immer bereit und mit den individuellen Freizeitsportutensilien startklar beladen.

Und entsprechend Platz für Sport- und Freizeitgeräte hat er: Bis zu 2 Motorräder, oder E-Bikes, Mountainbikes, Kanus, Tauchausrüstung, Modelbausport, u.v.m passen

in den CUBE2. Nicht umsonst heißt es bei Sportcaravan „Nimm doch mit was du willst!“

ENTWICKELT FÜR ALLE JAHRESZEITEN

Freizeitspaß, Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit und Abenteuerlust in allen Jahreszeiten bietet dieser kompakte, auf das wesentliche reduzierte kleine Sportcaravan für seinen Besitzer. Ob auf dem Asphalt, dem Schotter, Schnee oder im Sand. Der Sportcaravan CUBE 2 folgt dir dorthin, wo der dich dein Weg führt. Ab sofort steht der kleine Große CUBE 2 bereit, um Hobbies mit auf die Reise zu nehmen.

Der neue Wohnanhänger macht aber nicht nur als Mini-Transporter eine gute Figur, sondern

er steht auch je nach Auswahl für bis zu 4 Personen mit Sitz und Schlafplätzen bereit.

Die Groß-zügigkeit des CUBE 2 kann optional durch ein Vor- und Dachzelt nochmals maximiert werden.

Mit dem neuesten Modell aus der Sportcaravan Serie bekommt man einen Anhänger in bereits optimierte Ausführung:

Die ausgetüftelte Technik, (der CUBE 5 lässt grüßen) und das entscheidende Fachwissen auf was es ankommt, macht den Kleinen zum Liebling aller Freizeitsportler.

WC, Küche mit Spüle, Kühl-Gefrierbox und Kochfeld, Heizung, Außendusche u.v.m. können individuell kombiniert oder eingesetzt werden.

Mit diesem kleinen Großen CUBE 2 Caravan kann man mit Freunden oder der ganzen Familie in den Urlaub fahren und das Leben in vollen Zügen genießen – Hobby-Ausstattung inklusive! Trotz seiner Minimalität ist der CUBE2 mit allem ausgestattet, was man für sein mobiles Freizeitsport-Abenteuer braucht.

Purismus, Funktionalität, Robustheit, minimalistisches Design, Zeitlosigkeit, modernste Isola-tionstechnik, multifunktionales Baukastensystem. An alles wurde gedacht. Die bewährte typische Sportcaravan Handwerksqualität „Alles manufactured in Germany“ gibt Sicherheit und Vertrauen in die innovativste Sportcaravan Marke Europas.

DAS PASSENDE ZUBEHÖR FÜR DEN WOHNANHÄNGER

Wenn man seinen Caravan mit ein paar Extras aufpeppen will? Kein Problem! Hier bietet „The original Sportcaravan“ viele Möglichkeiten fündig zu werden und den Wohnanhänger ganz nach seinen Vorstellungen zu gestalten: Von der Auflastung des Gesamtgewichts, der zusätzlichen Anbringung eines Reservekanisters, bis hin zum Dachträger … alles möglich. Sportcaravan bietet verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung an: Entweder direkter Kauf, oder Finanzierung über die Santander Bank. CUBE 2 bedeutet sein Hobby mit auf Reisen zu nehmen und somit für unvergessliche Momente zu sorgen. Allein, mit Freunden oder mit der Familie. Falls man zum Campen doch ein größeres Modell bevorzugt, bietet Sportcaravan in Harthausen bei Speyer oder in Barntrup bei Lemgo mit seinem Cube 5 eine andere Dimension an. Für alle Modelle des Sportcaravans gilt das Motto: „Nimm doch mit, was du willst!“. Ob Kanu, Motorrad oder E-Bike – hier kommt keine Leidenschaft zu kurz. Jede Menge Spaß und Adrenalin sind garantiert.

www.sportcaravan.de

PresseFotos-Download

https://sportcaravan.de/images/media/sportcaravan-cube2-pr-images.zip

Das ist the original SPORTCARAVAN:

Motorräder, Fahrräder, Mountainbikes, Quad, Jetski, Kanu, Modelflugzeuge, Taucherausrüstung und vieles mehr. The Original Sportcaravan macht deine Träume wahr: Zwei komfortable, vollwertige Appartements mit integrierter Garage. Bequeme Betten drin, Küche drin, Esstisch drin, Stauraum drin, Toilette drin – und bei der XL-Variante sogar Dusche drin. Direkt daneben, auf Tuchfühlung, sicher abschließbar: Die geruchsneutrale Garage mit genügend Platz für deine Leidenschaften.

ALLES IN ECHTER HANDWERKSQUALITÄT – UND KOMPLETT IN GERMANY GEBAUT. VON KÖNNERN, DIE AUS EIGENER ERFAHRUNG WISSEN, WAS FÜR DICH ZÄHLT.

Cube 2, Cube 4 und Cube 5 – so heißen die coolen Kisten.

Kontakt

Sportcaravan Gross und Co. Anhänger GmbH

Steffen Gross

Werksiedlung Hufnagel 11

67376 Harthausen

+49 6344 944880

info@sportcaravan.de

http://www.sportcaravan.de

