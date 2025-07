„Next Level Treppenlift“ jetzt bei Treppenlift Experten

Ab sofort erhältlich: Hochwertiger UP Treppenlift mit edlem Design, innovativer Technik und

Hüllhorst, Juli 2025 –

Mit dem neuen UP Treppenlift bieten die Treppenlift Experten jetzt eine stilvolle Mobilitätslösung für zuhause

– sicher, komfortabel und sofort einsatzbereit. Der mehrfach ausgezeichnete Lift wird seit 2018 in den

Niederlanden gefertigt und ist ab sofort inklusive Montage in ganz Deutschland erhältlich – mit einer Lieferzeit

von nur 14 Tagen.

Komfort trifft Technik

Der UP Treppenlift vereint modernes Möbeldesign mit intelligenter Technik:

– Automatischer Drehsitz (2 Varianten)

– Elektrische Fußstütze

– App-Steuerung und Ferndiagnose via WLAN

– Gegensprechanlage für Notfälle

– Joystick-Bedienung & Fernbedienung

– Tragkraft bis 125 kg, nutzbar auch bei bis zu 75 Grad Steigung

– Farbauswahl: Sand, Cognac, Braun, Anthrazit

Die modulare Schiene in nur zwei Teilen passt sich jeder Treppe an – egal ob gerade oder kurvig. Das

Ergebnis: Ein schlankes, elegantes System, das sich harmonisch in jedes Wohnumfeld einfügt.

Preise – inklusive Lieferung & Montage

– Gerader Treppenverlauf bis 5 Meter: 4.180 EUR brutto

– Eine Etage mit Kurve (90 Grad-180 Grad): 9.500 EUR brutto

Alle Preise verstehen sich inklusive Lieferung, Montage und Einweisung.

Bereits ab Pflegegrad 1 gewähren die Pflegekassen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 4.180 EUR für

wohnumfeldverbessernde Maßnahmen – wie z. B. einen Treppenlift. Bei gemeinsamem Antrag (z. B. bei

Ehepaaren) sind sogar bis zu 16.720 EUR möglich.

Das bedeutet für unsere Kundinnen und Kunden konkret:

– Gerader Treppenlift: 4.180 EUR – 4.180 EUR Zuschuss = 0 EUR Eigenanteil

– Kurvenlift: 9.500 EUR – 4.180 EUR Zuschuss = nur 5.320 EUR Eigenanteil

Die Antragstellung bei der Pflegekasse ist unkompliziert – auf Wunsch übernehmen die Treppenlift Experten

die komplette Abwicklung.

Kundenmeinung

„Ich hätte nie gedacht, dass ein Treppenlift so schick aussehen kann. Die Abwicklung mit der Pflegekasse

hat das Team komplett übernommen – am Ende hat mich das Ganze keinen Cent gekostet.“

– Herr M., 72 Jahre, Herford

Auch in OWL, NRW und Niedersachsen schnell verfügbar

Die Treppenlift Experten mit Sitz in Hüllhorst bieten persönliche Beratung, kostenlose Vor-Ort-Termine und

Montage durch geschultes Fachpersonal – auch kurzfristig.

Jetzt unverbindlich beraten lassen

Ob zur Vorbeugung oder bei akutem Bedarf:

Lassen Sie sich kostenlos und persönlich beraten.

Wir kümmern uns um alles – von der Planung bis zur Förderung.

Kontakt:

Treppenlift Experten

Heckenweg 7

32609 Hüllhorst

0800 555 77 11

www.treppenliftexperten.com

info@treppenliftexperten.com

Treppenlift Experten mit Sitz in Hüllhorst beraten bundesweit rund um sichere komfortable Treppenlifte. Von der Planung über die Montage bis zu Förderung-alles aus einer Hand

