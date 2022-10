Newsflash C.H. Robinson lädt zum Online Webinar Tech & Automation Spotlight ein

Amsterdam – 13. Oktober 2022 – C.H. Robinson, ein weltweit führendes Logistikunternehmen und branchenführende Plattform zur Vereinfachung komplexer Logistik-Ökosysteme, lädt zu einem einstündigen Live-Webinar zum Thema Lieferkettentechnologie und Automatisierung.

Bob McCloskey, Director, Logistics and Distribution bei Clarios gibt Einblicke, wie der Einsatz moderner Technologien Unternehmen dabei unterstützt in ihren Lieferketten Geld einzusparen, aufwändige Prozesse zu reduzieren und so einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Am Fallbeispiel von Clarios werden die positiven Effekte von Lieferkettentechnologien anschaulich aufgezeigt.

Neben Bob McCloskey präsentieren Megan Orth, Senior Director, Commercial Connectivity bei C.H. Robinson sowie Steve Raetz, Director, Research & Market Intelligence bei C.H. Robinson, die neuesten Trends im Frachtmarkt und gegen Gründe und Fakten dafür, warum derzeit der ideale Zeitpunkt ist auf die neuesten Technologielösungen zu setzen,

Registrieren Sie sich für die Live-Veranstaltung hier: https://www.chrobinson.com/en-us/resources/resource-center/webinars/market-insights-technology/

C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und branchenübergreifend, von den einfachsten bis hin zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von fast 28 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen jährlich ist C.H. Robinson eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht eine nahtlose Lieferung der Produkte und Güter, die die Weltwirtschaft antreiben. Mit der Kombination des multimodalen Transportmanagementsystems und des Fachwissens nutzt C.H. Robinson diesen Informationsvorsprung, um mehr als 100.000 Kunden und 83.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Geschäfte unserer Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen: www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

Firmenkontakt

C.H. Robinson Worldwide GmbH

Marianne Myburgh

Teleportboulevard 120

1043EJ Amsterdam

+31 205 170 206

.

chrobinson@hbi.de

https://www.chrobinson.de/de-de/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.

chrobinson@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.