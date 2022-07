newgen medicals In-Ear-Stereo-Headset & Hörverstärker IHS-250.db

– True Wireless mit stromsparendem Bluetooth 5 für kabellose Verbindung

– Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon in jedem Ohrhörer

– Mikrofon als Hörverstärker für Stimmen und Geräusche bis zu 25 dB in 7 Stufen

– Praktische Einhand-Bedienung über Multifunktions-Taste

– Kompatibel zu Google Assistant und Apples Siri

– Ausdauernder Akku für bis zu 8 Stunden Laufzeit

Entspannter Musikgenuss und sicheres Telefonieren: Das In-Ear-Stereo-Headset mit Hörverstärker von newgen medicals kommt komplett ohne Kabel aus – für größtmögliche Bewegungsfreiheit. So bleiben die Hände immer frei, z.B. beim Autofahren, wenn man sich Notizen macht oder gleichzeitig am PC arbeitet.

Perfekt auch als vollwertiger Hörverstärker: Jetzt nimmt man wieder bequem an Gesprächen teil und hört jedes Wort laut und klar, ohne sich anzustrengen. In jedem Ohrhörer ist ein Mikrofon integriert und verstärkt die Stimme des Gegenübers um bis zu 25 dB. So verpasst man nichts mehr! Ideal auch beim Fernsehen. Ab sofort hört man seine Lieblings-Serie und Musik, ohne den Ton voll aufzudrehen.

Praktische Bedienung mit einer Hand: Über den cleveren Multifunktions-Touch-Button an jedem Ohrhörer steuert man alle wichtigen Funktionen. Kommt ein Anruf, genügt ein Druck auf die Taste. Schon ist man mit dem Gesprächspartner verbunden!

Google Assistant und Siri auf Knopfdruck: Ohne das Handy in die Hand zu nehmen, kann man ganz bequem auf den digitalen Sprachassistenten zugreifen. Einfach den Touch-Button drücken, schon meldet sich Siri bzw. der Google Assistant und ist bereit für die Anfrage.

Lange Sprechzeit: Dank der energiesparenden Bluetooth-5-Technologie liefern die integrierten Power-Akkus in den Ohrhörern Energie für bis zu 120 Stunden Stand-by-Betrieb oder 8 Stunden Gesprächsdauer. Mit der Powerbank-Ladebox kommt man so auf insgesamt bis zu 32 Stunden Laufzeit.

Immer gut versorgt: Über die leistungsstarke Powerbank lädt man das Headset immer auf, wenn man es nicht benutzt. Auch unterwegs ohne Anschluss ans Stromnetz – bis zu 4-mal. Zudem ist das Mini-Headset in der robusten Box sicher geschützt.

– Kabellose In-Ear-Bauweise für vollen Klang ohne störende Außengeräusche

– Als Hörverstärker verwendbar: Mikrofon verstärkt Stimmen und Geräusche 7-stufig um bis zu 25 dB

– Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Smartphones und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

– Unterstützte Bluetooth-Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

– Robuste Powerbank-Box zum Laden, Aufbewahren und sicheren Transport des Headsets

– Headsets schalten sich beim Laden in der Ladebox aus und koppeln sich nach dem Entnehmen aus der Box selbstständig

– Praktische Einhand-Bedienung über Multifunktions-Taste an jedem Ohrhörer: für Musiksteuerung und Anrufannahme

– Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri bzw. Google Assistant

– Auto Connect: automatische Verbindung mit Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Empfindlichkeit Ohrhörer: 114 dB (+/- 3 dB), Mikrofon: -38 dB (+/- 1 dB)

– Stromversorgung Ohrhörer: jeweils integrierter Li-Ion-Akku mit 50 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit bei 50 % Lautstärke und 120 Stunden Stand-by, lädt über Powerbank-Ladebox

– Stromversorgung Powerbank-Ladebox: integrierter Li-Ion-Akku mit 400 mAh für bis zu 4 Headset-Aufladungen, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Ohrhörer: je 25 x 35 x 15 mm, Ladebox: 63 x 50 x 24 mm

– Gewicht Ohrhörer: je ca. 5 g, Ladebox (mit Ohrhörern): 50 g

– In-Ear-Headset IHS-250.db inklusive Powerbank-Ladebox, Silikon-Tips in 3 Größen, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400473

Preis: 53,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3168-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3168-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/jWk2cCkDqbH8JeJ

