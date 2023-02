New Age Watches – Intelligente Accessoires, die Ihnen ein Style-Statement geben

Im neuen Zeitalter haben sich Zeitmaschinen entwickelt, die das tägliche Leben verändern. Jeden Tag kommen neue Geräte auf den Markt, wie z. B. Smart-TVs, neuartige iPhones, intelligente Telefone usw. Die Technologie durchdringt also unser Leben auf jede erdenkliche Weise. Im Laufe der Zeit werden die Zugänglichkeit und die Funktionen jedoch immer verständlicher, da auch das billigste Smartphone alle Funktionen enthält.

Es ist die interessanteste Tatsache, dass Smartwatches zu einem wichtigen Teil des Lebens heutzutage und jeder will eine Smartwatch zu besitzen, wie es zu einem wesentlichen und integralen Bestandteil ist. Es ist in der Tat eine überraschende Tatsache, dass die neue Zeitalter-Technologie ist Tag für Tag faszinierend für die Menschen.

Heutzutage ist es auch ein Trend, abfallfreies Material herzustellen. Es gab neue Entdeckungen bei Smartphones und Smartwatches. In letzter Zeit ist die Smartwatch mit Bluetooth-Funktion die anspruchsvollste, und um die negativen Auswirkungen zu beseitigen, kann man sich auf einige echte Anliegen konzentrieren.

Über die Marke:

Carl Imro ist Marktführer im Kernbereich der recycelten Lifestyle-Mode und Einzelhandelswaren. Carl Imro konzentriert sich auf die Herstellung innovativer Produkte aus abfallfreien Materialien. Es gibt riesige Displays in den Geschäften und es werden neue Standorte eröffnet. Das Unternehmen arbeitet an modernen Modellen mit automatischem Uhrwerk, Saphirglas, Mineralglas usw. und zeigt immer wieder neue Technologien in Verbindung mit neuen Modellen, die auf den Markt gebracht werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Die Marke setzt sich für eine umweltfreundliche und umweltschonende Produktion ein. Sie ist bestrebt, etwas Einzigartiges zu produzieren, das aus Abfallmaterialien hergestellt wird.

Die Carl Imro oder die CLRi hat die feinsten Schnitte der Luxusmode auf den B2B-Plattformen präsentiert. Jetzt ist die Zeit gekommen und das Unternehmen sollte sich auf B2C ausrichten. Die hochmodernen Logistikzentren des Unternehmens befinden sich in Amsterdam und Brüssel. Sie sind stets bestrebt, eine schnelle, zuverlässige und reibungslose Lieferung zu gewährleisten.

Über die Neueinführungen:

Das Unternehmen arbeitet ständig an der Entwicklung neuer technologiebasierter Produkte. Die beiden am meisten nachgefragten Produkteinführungen sind

CRLi Faith FX Uhr im Wert von 299,95 EUR. Das Modell hat das Zifferblatt Fenster Material von M1 Mineral GLASS mit recycelten Edelstahlband Material. Das Gehäusematerial ist aus recycelter Legierung und die Uhr hat eine rostfreie, recycelte Stahlschließe. Eine weitere Besonderheit der Uhr ist, dass sie wasserdicht ist.

(https://www.carlimro.com/collections/watches/products/crli-faith-fx-watch)

Das Modell CRLi Canton XZ ist 979,95 EUR wert (dies ist ein ermäßigter Preis). Dieses Modell hat ein Saphirglas-Zifferblattfenster mit einem Zifferblattdurchmesser von 38 mm. Die Uhr hat eine Faltschließe mit Sicherheitsmodus und mit 5 BAR Wasserdichtigkeit Tiefe. Das Uhrwerk wird in der Schweiz hergestellt und das Armband ist aus 316L Edelstahl.

(https://www.carlimro.com/collections/watches/products/crli-canton-xz)

Gründe für den Glauben:

Es gibt mehrere Gründe, der Marke zu vertrauen. Wir wollen uns auf einige Faktoren konzentrieren, auf denen das Unternehmen basiert und immer versucht, das Beste zu geben.

Motivierendes Unternehmen – Das Unternehmen, das sich auf die Präsentation luxuriöser, stilvoller Lifestyle-Produkte spezialisiert hat und damit einen Stilquotienten für die Kunden schafft.

Sie glauben einfach an tolle Schnäppchen und exzellenten Service, weshalb sie sich verpflichtet haben, den Kunden das Beste von beidem zu bieten. Wenn Sie also auf der Suche nach neuen Investitionen mit Stil sind, müssen Sie das Unternehmen besuchen und sich mit ihm in Verbindung setzen.

Kontaktinformationen:

Sie sind an 7 Tagen in der Woche erreichbar – montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr und samstags und sonntags von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Nehmen Sie über ihre Website Kontakt mit ihnen auf. Rufen Sie +31207701382 an. So verbinden Sie mit ihnen für weitere Details.