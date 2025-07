„Never Miss a Moment“: Mit voller Power durch den Sommer

mophie® Powerstations – smarte Ladelösungen für unterwegs und im Alltag

Shannon, Irland 8. Juli 2025 – Sommer 2025: Spontane Roadtrips, Sonnenuntergänge am Meer und Spaziergänge am Strand – um unvergessliche Fotos einzufangen, ist ein voll aufgeladener Smartphone-Akku entscheidend. Genau dafür startet mophie®, eine führende Marke im Bereich mobiler Stromversorgung, die Kampagne „Never Miss a Moment“ und präsentiert seine bewährten Kraftpakete für unterwegs. Im Fokus: Vier leistungsstarke Powerstations, die dafür sorgen, dass Smartphones, Tablets und sogar Laptops auch an langen Sommertagen jederzeit einsatzbereit bleiben.

Bereits 30 Minuten Ladezeit reichen aus, um z.B. ein iPhone 15 Pro auf 50 Prozent aufzuladen – ideal für spontane Ausflüge oder unerwartete Foto-Momente. Egal ob am Flughafen-Gate mit den letzten 5 Prozent Akku, beim Navigieren zur nächsten Strandbar oder beim Fotografieren des perfekten Sonnenuntergangs: Die mophie® Powerstations bieten zuverlässige Energie für alle Sommerabenteuer.

Die Powerstations im Überblick:

mophie® Powerstation Mini (5K)

Leicht, kompakt und immer dabei: Die Powerstation Mini mit 5.000 mAh passt in jede Tasche. Sie lädt ein iPhone 15 Pro in nur 30 Minuten zu 50 Prozent auf und ermöglicht bis zu 88 Stunden Musikwiedergabe oder 2 Stunden Videostreaming. Mit USB-C PD-Anschluss (12W Output) – ideal für spontane Unternehmungen.

mophie® Powerstation (10K)

Der Allrounder für längere Reisen: 10.000 mAh Kapazität und 20W USB-C PD-Schnellladung. Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig (1x USB-C, 2x USB-A). Ermöglicht 176 Stunden Musikwiedergabe und 45 Stunden Stremaingvergnügen. Auch sie bringt ein iPhone 15 Pro in 30 Minuten auf 50 Prozent Ladung – schnell, sicher und effizient.

mophie® Powerstation Pro (20K)

Ausreichend Leistung für jedes Abenteuer: 20.000 mAh und bis zu 45W Power Delivery – ausreichend für Smartphones, Tablets und sogar Laptops. 353 Stunden Audiowiedergabe und 91 Stunden Streaming sind mit ihr kein Problem. Das robuste Design macht sie ideal für Outdoor-Abenteuer und Business-Trips.

mophie® Powerstation Ultra (25K)

Das Kraftpaket für große Pläne: Mit 25.000 mAh und 140W Ladeleistung lädt auch sie ganz einfach bis zu drei Geräte – vom Smartphone übers Tablet hin zum Laptop. Mit 450 Stunden Musikwiedergabe und bis zu 116 Stunden Streaming ist Langeweile Geschichte. Nicht nur für laue Sommerabende geeignet, sondern vor allem für lange Abenteuertrips.

Verfügbarkeit & Garantie

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz über sämtliche namhafte Online-Plattformen, Wiederverkäufer und Fachhändler erhältlich. Die Powerstations sind unter anderem bei ausgewählten Apple-Partnern und mophie.com verfügbar. Mophie gewährt eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endverbraucher. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab, sofern ein entsprechender Kaufnachweis vorgelegt wird.

Über mophie

mophie®, eine Marke von ZAGG, ist eine führende Marke im Bereich Power und ein preisgekrönter Designer und Hersteller, der die mobile Welt dabei unterstützt, Powerful® zu bleiben. mophie® ist bekannt für seine innovativen mobilen Lösungen und ist der stolze Entwickler des originalen Juice Packs. Als Innovator in den Bereichen kabelloses Laden, tragbare Ladegeräte, Kabel und Wandadapter zeichnen sich die Produkte von mophie® durch ihren Stil und ihre Leistung aus und bieten eine nahtlose Integration von Hardware und Design. Besuchen Sie zagg.com und folgen Sie uns auf Facebook, X (ehemals Twitter), und Instagram.

