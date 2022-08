Neustädter Hof: Zahltag mit Andreas Schrobback

16 neue Wohnungen im Neustädter Hof in Magdeburg statt eines verfallenen Hotels. Anleger waren mit 600.000 Euro dabei. Es hat sich gelohnt.

Eigentlich hätte jedem Investor bei dieser Immobilie angst und bange werden können. Das einstige Gründerzeit-Hotel Gröperstraße 2 am Bahnhof Magdeburg Neustadt aus dem Jahre 1907 war vor zehn Jahren so heruntergekommen, dass sogar Teile der Fassade herabstürzten und die Stadt den Gehweg und eine Fahrspur sperren musste, wie die Magdeburger Volksstimme berichtete.

Doch wieder einmal hat der Berliner Projektentwickler Andreas Schrobback (42), Gründer und CEO der AS UNTERNEHMENSGRUPPE aus Grunewald, in Magdeburg ein Gründerzeithaus vor dem Verfall gerettet und stellt darin gerade 16 Wohnungen fertig, noch bevor der US-Konzern Intel mit seiner Chipfabrik „Mega-Fab“ da ist, wie er gern augenzwinkert erwähnt.

Seine zeitweiligen Weggefährten, die dieses 7,5-Millionen-Wohnvorhaben Neustädter Hof Ende Januar vorigen Jahres mit 600.000 Euro Nachrangdarlehen auf der Berliner Immobilien-Plattform Planethome-invest.com unterstützt hatten, konnten sich nun die Hände reiben. Schrobback zahlte die Vermögensanlage am 29. Juli 2022 pünktlich nebst versprochener Zinsen (6 Prozent pro Jahr) zurück.

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding GmbH wurde gerade erst auf Scoredex.com neu eingewertet. Damit schafft das Unternehmen Transparenz und stärkt das Vertrauen.

Warum sich der Berliner überhaupt für Magdeburg interessiert und seine Anleger immer wieder bei ihm reinvestieren, und warum die Plattformbetreiberin PlanetHome Invest AG für Schrobback-Projekte sogar Club Deals an ausgewählte Investoren vermittelt, lesen Sie auf Business-Leaders.net.

Mit dem Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Leipzig, Magdeburg, Köln, Hamburg und Frankfurt/Main agiert das Unternehmen seit mittlerweile mehr als 19 Jahren erfolgreich am deutschen Immobilienmarkt. Mit über 3.800 vermarkteten Wohneinheiten im Single-Sale besitzt das integrierte Unternehmen eine vergleichsweise überproportional große Expertise und Fachkompetenz in der deutschen Wohnwirtschaft und bietet seinen Käufern und Investoren darüber hinaus alle Dienstleistungen von der Standortbewertung, über die Projektentwicklung, die Vermarktung und Vermietung, das Asset- und Property-Management bis hin zur Exit-Strategie aus einer Hand.

Firmenkontakt

AS Unternehmensgruppe

Andreas Schrobback

Hagenstraße 67

14193 Berlin

+49 30 814 042 200

+49 30 8140 42 300

info@unternehmensgruppe-as.de

https://www.unternehmensgruppe-as.com/

Bildquelle: © AS Unternehmensgruppe