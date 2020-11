Neurolab® Vital stellt neue Produktreihe fürs Immunsystem vor: ImmunVital und Vitamin D3 Öl

Jeden Tag die Hürden des Alltags optimal meistern und nebenbei noch Top-Leistungen abliefern – Das ist der Anspruch vieler an sich selbst. Bedeutend schwerer fällt es jedoch, wenn das Immunsystem plötzlich nicht mehr so arbeitet wie es eigentlich soll. Neurolab® Vital (www.neurolab-vital.de), Spezialist in der Entwicklung von intelligenten Nahrungsergänzungsmitteln, bringt pünktlich zur kalten Jahreszeit zwei Produkte auf den Markt, die den Körper mit Vitamin D und wichtigen Pflanzenstoffen versorgen.

Weit verbreitet ist das Wissen, dass Vitamin D, auch bekannt als Sonnenvitamin, das Immunsystem stärkt. Um für das körpereigene Immunsystem das bedeutende Vitamin D produzieren zu können, bedarf es jedoch ein paar mehr Voraussetzungen als nur ein wenig Sonnenschein.

Damit dem Körper Vitamin D in seiner aktiven Form vorliegt, muss dieser zuerst Vitamin D3 produzieren. Die Vorstufe hiervon ist bereits unter der Haut gespeichert. Sobald UVB-Sonnenstrahlen auf unbekleidete Hautpartien treffen, beginnt die Umwandlung in Vitamin D3. Verschiedene Einflussfaktoren können jedoch die Synthese vermindern wie z.B. bewölktes Wetter, Sonnenschutz durch Kleidung oder Cremes, Jahreszeit, Hauttyp oder Alter. All diese Einflüsse zeigen auf, wie schwierig es für den Körper sein kann, genügend Vitamin D herzustellen, um den Tagesbedarf zu decken.

Vitamin D3 Öl für Ihre tägliche Vitamin D Versorgung

Das Vitamin D3 Öl auf Sonnenblumenöl-Basis überspringt den komplizierten Beginn der körpereigenen Synthese und enthält bereits das wichtige Vitamin D3. Mit nur einem Tropfen täglich ist der Vitamin D Bedarf gedeckt, denn in dem hochdosierten Öl steckt mehr Vitamin D3 als der Referenzwert für die tägliche Zufuhr fordert.

Zudem eignet sich das enthaltene Sonnenblumenöl ideal als Trägerstoff. Damit ist eine gute Bioverfügbarkeit sichergestellt und eine schnelle Aufnahme in den Blutkreislauf garantiert.

Weiterer Pluspunkt bietet die einfache Dosierung dank praktischem Tropfenzähler, der direkt im Fläschchen integriert ist. Nicht zuletzt überzeugt das vitaminreiche Öl mit einem angenehm milden Geschmack.

ImmunVital – Pflanzenstoffe mit Mehrwert in einer Kapsel

Ergänzend zum Vitamin D3 Öl passen die ImmunVital Kapseln, die neben Vitamin D zur Unterstützung des Immunsystems wertvolle Pflanzenstoffe enthalten. Das Nahrungsergänzungsmittel vereint wichtige Naturstoffe aus der Kalmegh Pflanze (Andrographis paniculata), aus Olivenblattextrakt und Weihrauch.

Beheimatet ist die Andrographis paniculata bzw. Kalmegh Pflanze in Indien als auch Sri Lanka und gehört zu den Akanthusgewächsen. In den Blättern der Kalmegh ist der sekundäre Pflanzenstoff Andrographolid enthalten, ein Bitterstoff, der den Organismus unterstützt.

Auch der Extrakt, der aus den Olivenbaumblättern gewonnen wird, das sogenannte Oleuropein, zählt zu den sekundären Pflanzenstoffen. Das Besondere am Olivenblatt ist die darin enthaltene Menge, denn in den Blättern steckt ein höherer Anteil an Oleuropein als in der Olive selbst. Gleichzeitig schützt der sekundäre Pflanzenstoff den immergrünen Olivenbaum vor Krankheiten.

Das bernsteinfarbene Weihrauch Pulver in ImmunVital ist das luftgetrocknete Harz des Baumes Boswellia serrata. Wird die Rinde des Weihrauch Baumes verletzt, verschließt ein Schutzmechanismus die Wunde des Baumes mit Harz, um sich selbst vor schädlichen Eindringlingen zu beschützen.

Als letzte Zutat vervollständigt L-Lysin als Aminosäure die Komposition der Immun-Formel. L-Lysin ist essentiell, also lebensnotwendig. Da sie vom Körper nicht selbst hergestellt werden kann, muss sie von außen über die Nahrung zugeführt werden. Sie wirkt bei der Herstellung von vielen körpereigenen Proteinen mit und übernimmt wichtige Aufgaben für ein reibungsloses Zusammenspiel verschiedener Prozesse im Körper.

“Besondere Zeiten erfordern besondere Produkte. Es ist wichtig auf sich Acht zu geben und seinem Körper das ganze Jahr optimale Unterstützung zu bieten. Mit ImmunVital und dem Vitamin D3 Öl möchten wir genau an diesem Punkt anknüpfen. Die gewohnte Lebensqualität unserer Kunden zu erhalten hat höchste Priorität.”, verdeutlicht Anne Bieger, Geschäftsführerin von Neurolab® Vital.

Die Neurolab® Vital GmbH ( www.neurolab-vital.de) mit Sitz in Augsburg ist Spezialist in der Entwicklung von intelligenten Nahrungsergänzungsmitteln nach Dr. Bieger. Als Labormediziner hat Dr. Bieger aus Leidenschaft zu seinen Patienten erkannt, dass Abweichungen im Gehirnstoffwechsel oft mit einem veränderten Vitamin-, Mineralstoff-, Spurenelement- und Aminosäurespiegel einhergehen. Daraus entstand die Vision, selbst spezielle Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln. Tagtäglich setzt das Expertenteam sein stetig wachsendes Wissen in der Produktentwicklung als auch Beratung gezielt ein, um die Menschen bestmöglich zu unterstützen ihre Lebensqualität zu bewahren.

