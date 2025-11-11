Neuigkeiten zur Weihnachtszeit: Weihnachtsdosen, Musik-Spieluhren, Adventskalenderdosen und nachhaltiger Baumschmuck

Die Dosenprofis aus Dettingen stellen ihre neuen Weihnachtsdosen vor: dekorative Tannenbaum-Dosen, teils mit integrierter Spieluhr.
Durch Drehen der Dose erklingt eine weihnachtliche Melodie. Als Geschenkverpackung für Süßwaren, Gebäck, Tee oder kleine Präsente eignen sie sich ideal für Handel, Verlage, Lebensmittelhersteller und Promotionartikel. Wer Weihnachtsdosen günstig kaufen möchte und gleichzeitig Wert auf hochwertige Metallverpackung legt, findet im Dosenshop von ADV eine umfassende Auswahl.
Neu im Sortiment ist außerdem eine weihnachtliche Teddy-Dose. Sie dient als Geschenkverpackung, Aufbewahrungsdose oder als saisonaler POS-Artikel. Dank robuster Metallherstellung kann sie nachhaltig weiterverwendet werden.
Zudem erweitern verschiedene Baumschmuck-Dosen das Angebot: Autoform, Sternform und weihnachtliche Kugeln. Die kleinen Metall-Dosen lassen sich befüllen und anschließend jedes Jahr erneut am Weihnachtsbaum einsetzen – eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Baumschmuck. Besonders interessant für den Einzelhandel, Süßwarenindustrie, Werbemittel, Geschenkartikel und Premium-Verpackungen.
Neu hinzu kommen Adventskalender und Adventskalenderdosen. Diese eignen sich zum Befüllen mit Pralinen, Bonbons, Tee, Gewürzen, Kleinteilen oder kleinen Werbeartikeln. Adventskalenderdosen sind stabil, wiederverwendbar und bieten im Verkauf einen hohen emotionalen Mehrwert. Firmenkunden nutzen sie gern für Weihnachtsaktionen, Give-aways oder limitierte Sondereditionen.
Im ADV-Dosenshop finden Kunden ein großes Sortiment an Metallverpackungen: Teedosen, Kaffeedosen, Kartendosen, Dosen für Gebäck, Bonbons, Pralinen, Pastillen, Stollenkonfekt, USB-Sticks und Geschenksets. Viele Formen – rund, rechteckig oder Sonderformen – sind sofort ab Lager verfügbar. Das Team der Dosenprofis bietet Lösungen aus einer Hand: Entwicklung, Gestaltung, nachhaltige Aufbewahrung und individuelle Verpackungskonzepte für Firmenkunden.
Die neuen Weihnachts- und Adventsprodukte kombinieren hochwertige Verarbeitung, funktionales Design und nachhaltige Mehrfachnutzung. Perfekt für den saisonalen Verkauf, Werbepräsente, Promotionaktionen, Süßwaren und Geschenkverpackungen.
Link zur Originalmeldung:
https://www.adv-dosenshop.com/news/neuigkeiten-zur-weihnachtszeit-weihnachtsdosen,-musik-spieluhren,-adventskalenderdosen-und-nachhaltiger-baumschmuck-07-11-2025.html
Alle Weihnachtsdosen bei ADV PAX Lutec
Tray sweet treats
Tray Snow Friends
Tray Sweet Holiday
Sweet treats Stern
Weihnachtsbaum Merry Christmas
Jingle Baum small
Jingle Baum big
Tray Santa Claus
Wobble Santa
x mas truhe nikolaus gebaeckdose weihnachten metalldose schmuckdose artikel 2015
8 eck elchtruhe rot artikel 7026
x mas present box artikel 2282
weihnachtstruhe artikel2283
x masoval artikel2284
weihnachten oval artikel 2285
elch gold
x-mas truhe rot artikel3091
weihnachtsmann
tasche weihnachtstraum artikel 5053
tasche weihnachtsmann artikel 5054
christmas truck
lebkuchendose green star artikel 5060
lebkuchendose gold star artikel 5065
lebkuchendose stern schwarz artikel 5075
lebkuchendose stern rot artikel 5080
lebkuchendose stern grau artikel 5085
lebkuchendose elch weihnachtsdose fuer lebkuchen dosenhersteller artikel6008
weihnachtsbaum red dose weihnachten artikel 7071
redx masballstollendose artikel7005
themen/weihnachtsdosen?min=20
santa rund artikel 7007
quadrat weihnachten artikel 7008
elch truhe rot artikel 7025
lebkuchenhaus santa artikel7029
lebkuchenhausx mas artikel7030
sternx mas artikel7031
stern gold artikel 7035
zipper dose artikel 7055
weihnachtsbaum artikel 7070
weihnachtsmann arktilel7080
lebkuchen christmas trees artikel 7090
lebkuchen weihnachten artikel 7091
lebkuchendose schneeflocke artikel 7092
lebkuchendose santa artikel 7093
lebkuchendose xmas artikel 7094
lebkuchendose xmas mix artikel 7095
stollendose elch black artikel 7130
vintage elch artikel 7027
x mas 8 eck artikel 2287
themen/weihnachtsdosen?min=0
musikspieltruhe santa artikel 7100
nikolausstiefel rot weihnachten nikolaustag dosenshop weihnachtsgeschenke artikel 7110
herz snow artikel 4700
herz car artikel 4705
herz x man artikel 4710
stern snow weihnachtsschmuck sterndose weihnachtskugel in sternform artikel 4715
stern car artikel 4720
stern x man artikel 4725
stern elch artikel 4730
kugel car artikel 4740
kugel x man artikel 4745
kugel elch artikel 4750
santa rechteck gross weihnahtsdose pralinen gebaeck weihnachtsgeschenke kundengeschenke artikel 7015
stern klein artikel 7037
nikolaus klein artikel 7076
artikel 9801
weihnachtsbaum classic artikel 7072
artikel santa stern 7032
artikel 9802
themen/weihnachtsdosen?min=0
artikel 9805
santa artikel 9808
bobble x man artikel 9809
bobble snow artikel 9810
bobble moose artikel 9811
cap x mas artikel 9813
book x man artikel 9816
book x snow artikel 9817
book x star artikel 9818
present x mas artikel 9820
present x star artikel 9823
nice x man artikel 9826
artikel 9827
happy snow set artikel 9830
ball santa artikel 9831
artikel 9832
ball moose artikel 9833
artikel 9307
adventskalenderdose artikel 9600
Über die ADV PAX Lutec GmbH
Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.
Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.
Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.
Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen und Kaffeemühlen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,
Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.
Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.
Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brillenetuis, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.
Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Dosen mit Logo, Flache Dosen, Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schatztruhen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Strandaschenbecher (Taschenaschenbecher) Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Windlichter und Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,
Kontakt
ADV PAX Lutec GmbH
Vogelsangstr. 34
72581 Dettingen / Erms
Deutschland
Web: https://www.adv-pax.de
Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com