Neugründung von Artemis Franchise – Einfach Franchisegeber werden

Köln, 27. Februar 2020 – Artemis Franchise ist spezialisiert auf die Kreation, Konzeption, Vermarktung und Begleitung von Franchisesystemen. Das im September 2019 neugegründete Beratungsunternehmen vereint langjährige Beratungskompetenz mit Entrepreneurship. Christian Becker, Geschäftsführer und Gründer von Artemis Franchise, berät bereits seit acht Jahren Unternehmen bei der Konzeption von Franchisesystemen, der Gewinnung von Franchisekunden sowie der Vermarktung von Lizenzen. Diese Kompetenz wird in einzigartiger Weise durch das Gründungsteam ergänzt, welches langjährige Erfahrung in Unternehmensgründung und auf Aufbau von Unternehmen, IT und Marketing mitbringt.

Umfassende Beratung in allen Phasen

Artemis Franchise verfolgt den Ansatz, Franchiseunternehmen in allen Entwicklungsphasen kompetent zu beraten. Von Ideenfindung und Evaluierung von Geschäftsmodellen über die Konzeption eines Franchisesystems, der Unterstützung bei der Gewinnung von Franchisepartnern bis zur laufenden Betreuung von Franchisesystemen ist Artemis Franchise der richtige Partner. “Für uns ist es wichtig, dass sich unsere Kunden auf ihr Geschäft konzentrieren können, indem wir sie so umfassend wie möglich bei dem Aufbau ihres Franchisesystems unterstützen”, so Christian Becker, Geschäftsführer und Gründer von Artemis Franchise GmbH. Dazu gehören neben der eigentlichen Konzeptionsleistung von Franchisesystemen insbesondere abgestimmte Rechtsberatungsleistung, Marketing und PR sowie IT und Coaching-Leistungen, die Artemis Franchise aus einer Hand bzw. in der Kooperation mit langjährigen Partnern anbietet. “Durch unsere umfassende Expertise und das breite Leistungsspektrum können wir unsere Franchisekunden äußerst kompetent beraten und so maßgeblich zum Erfolg beitragen”, so Christian Becker, Geschäftsführer und Gründer von Artemis Franchise GmbH.

Franchise-Turbo durch Kooperationsmodell

Einzigartig ist das Kooperationsmodell von Artemis Franchise. Neben der Rolle als klassischer Dienstleister fungiert Artemis Franchise je nach Bedarf des jeweiligen Franchisesystems als Partner, der sich aktiv an der Entwicklung des Franchisesystems beteiligt. Dabei bietet Artemis Franchise vielfältige Varianten an, die auf die jeweilige Branche des Unternehmens abgestimmt sind. Ziel ist es, durch das umfassende Netzwerk aus Multiplikatoren, Investoren und Beratern einen größtmöglichen Beitrag zum Erfolg für die Kunden von Artemis Franchise zu leisten. “Wir haben es durch unser Kooperationsmodell in vielen Fällen geschafft, die Geschäftsentwicklung unserer Kunden deutlich zu beschleunigen”, so Christian Becker, Gründer und Geschäftsführer von Artemis Franchise. “Wir helfen unseren Kunden zu einem reibungslosen Wachstum, indem wir die Bausteine liefern, die ihm fehlen”.

Aus dem Stand erfolgreich

Artemis Franchise wurde im September 2019 gegründet und trifft den Bedarf des Marktes. Mehr als zehn Systeme hat Artemis Franchise bereits im Gründungsjahr realisiert und weitere werden Anfang 2020 folgen. Die Kunden kommen dabei aus ganz unterschiedlichen Branchen, haben aber gemeinsam, dass sie bereits erfolgreich sind und die Vorteile eines schnellen Wachstums durch Franchise nutzen möchten. Dieses Potenzial wird als erster Schritt von Artemis Franchise evaluiert und bewertet. “Wir sind für unsere Kunden ein effektiver und verantwortungsvoller Partner. Daher prüfen wir jedes Geschäftsmodell ausführlich und bewerten es hinsichtlich seiner Tauglichkeit als Franchisesystem”, so Christian Becker, Geschäftsführer und Gründer von Artemis Franchise GmbH. Nur Geschäftsmodelle, die sich als franchisefähig erweisen, werden auch Partner von Artemis Franchise.

