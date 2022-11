Neues von BC Acoustique: Verstärker EX-234, Receiver EX-714 und CD-Player EX-624 erhältlich

Nach dem erfolgreichen Start des EX-214 Vollverstärkers sind nun auch die weiteren Stereo-Geräte der EX-Serie lieferbar. Mit dem großzügig ausgestatteten CD-Receiver EX-714, dem CD-Player EX-614 und dem leistungsstarken Amp EX-234 bietet der französische Hersteller BC Acoustique nun alles an, was das HiFi-Herz begehrt – zu erschwinglichen Preisen. Die klassische, dezente Optik fügt sich elegant in jedes System zu Hause ein und wichtige Standards wie Bluetooth sowie Subwoofer-Anschluss machen neben den hochwertigen DACs den feinen Unterschied.

Korschenbroich, 16. November 2022 – Kräftige Verstärker sowie anschlussfreudige Player und Receiver zu fairen Preisen: Die Audio-Geräte des französischen Herstellers BC Acoustique gelten noch als kleiner Geheimtipp unter HiFi-Enthusiasten. Dabei warten die verschiedenen Komponenten nicht nur mit hochwertiger Technik und umfangreicher Konnektivität auf, sie spielen auch auf einem weit höheren musikalischen Niveau als es die Preisklasse vermuten lässt.

EX-234: Stereo-Verstärker mit Leistungsreserven

Der EX-234 ist im aktuellen Line-up der Firma BC Acoustique der leistungsstärkste Stereo-Verstärker. Mit zwei Mal 80 Watt RMS an acht Ohm beziehungsweise zwei Mal 140 Watt an vier Ohm schafft er in Wohnzimmer oder Hörraum neue Klangwelten – und das mit einer Bauhöhe von lediglich knapp über 10 Zentimetern. Für mitreißenden Musikgenuss bedarf es natürlich auch einer sehr guten Quellenwahl. Der EX-234 bietet hier reichlich Anschlüsse für digitale und analoge Zuspieler: Zwei analoge Cinch-Eingänge und ein analoger XLR-Eingang, 3,5-mm-Klinke, ein MM-Phonoeingang sowie zwei optische und zwei koaxiale Eingänge machen den Amp zu einer anschlussfreudigen Schaltzentrale für das HiFi-Rack. Darüber hinaus verfügt der EX-234 auch noch über ein Bluetooth-Modul, mit dem die Musik ganz einfach von Smartphone oder Tablet wiedergegeben werden kann.

Damit jeder Hörer seine individuell passende Einstellung findet, dienen drei Regler auf der Front zur Feinjustierung von Balance, der Höhen und des Tieftons. Auf der rechten Seite sind drei Knöpfe zur Wahl der Audioquelle untergebracht, wobei jeder Knopf doppelt belegt ist. Die Lautsprecher-Terminals sind für Bananenstecker geeignet, was für die gesamte EX-Serie gilt. Außerdem kann am EX-234 noch ein Subwoofer am rückseitigen Pre-Out angeschlossen werden, um den puren Stereoaufbau mit zusätzlichem Bass zu versorgen.

Für die digitale Wandlung ist im EX-234 ein AK4112 Chip an einem PCM1606E Schaltkreis von Texas Instruments zuständig. Damit ist eine maximale Abtastrate von bis zu 24 Bit bei 192 kHz an den koaxialen und optischen Eingängen möglich. So begeistert der EX-234 wie sein kleiner Bruder EX-214 mit einem präzisen und raumfüllenden Klang, der über den Direct-Schalter auch Verfechter des unverfälschten Klangs begeistert. Der 6,35-mm-Kopfhörer-Anschluss auf der Front sowie die übersichtlich gestaltete Fernbedienung runden das audiophile Kraftpaket ab.

EX-614: CD-Player für die liebsten Silberscheiben

Der EX-614 im Slot-In-Design wurde für die möglichst audiophile Wiedergabe von CDs entwickelt und bietet hierfür die wesentliche Technik. Beginnend beim Mechanismus, der die CD einzieht und nicht auf eine einfache Schublade setzt, bis zur Wiedergabe selbst: DAC, Anschlüsse und Laufwerk bilden ein funktionales Gesamtpaket. Zuständig für die S/PDIF-Eingängen ist der AK4432-Chip, der eine maximale Abtastrate von 32 Bit bei 192 kHz am koaxialen wie auch am optischen Eingang ermöglicht. Neben den beiden Digitalausgängen ist auch ein analoger Cinchausgang verbaut.

Auf der Front des Aluminiumgehäuses befinden sich neben sieben Bedienknöpfen ein gut ablesbares Display, das Titel, Album und Interpret anzeigen kann. Wie alle Geräte der Serie hat auch der EX-614 einen 6,35-mm-Klinkenausgang für einen Kopfhörer – damit lässt sich auch zur später Stunde die private Sammlung an Silberscheiben genießen. Ein USB-Anschluss auf der Front macht den DAC auch für externe Festplatten und weitere Speichermedien zugänglich. Vorausgesetzt die Qualität der Dateien ist in einem vernünftigen Rahmen, profitieren Songs, Playlists und Alben enorm vom verbauten Chip.

EX-714: Alleskönner mit bester Konnektivität

Der EX-714 ist das absolute Rundum-Sorglos-Paket im Portfolio von BC Acoustique: Das vollwertige Stereosystem verfügt über einen integrierten Slot-in-CD-Player sowie einen FM/AM-DAB-Tuner samt Senderspeicher mit 40 frei wählbaren Plätzen. Über den USB-Anschluss können die digitalen Dateien in WMA- und MP3-Format wiederum auf den verbauten DAC (PCM1606E) zurückgreifen und das Bluetooth-Modul vervollständigt den Alleskönner. Mit einer maximalen Abtastrate von 24 Bit bei 192 kHz sowohl am koaxialen als auch am optischen Eingang ist der EX-714 bereit für wohlklingenden Audiogenuss und kann auch den Ton des Fernsehers ganz einfach aufwerten. Vinyl-Fans geben dank des MM-Phonovorverstärkers auch unkompliziert ihre liebsten Platten wieder.

Dazu steht dem Stereo-System eine Leistung von 2 x 45 W RMS an 8 Ohm zur Verfügung, mit dem extrem leistungsstarken Netzteil sind sogar 2 x 70 W an 4 Ohm möglich. Damit steht sowohl der druckvollen Beschallung mit der eigenen CD-Sammlung als auch mitreißender Unterhaltung mit gutem TV-Ton nichts im Wege. Passend dazu bietet auch der EX-714 einen Pre-Out für den Anschluss eines aktiven Subwoofers. Dank der Klang-/Balance-Regelung lässt sich der EX-714 dabei perfekt auf die Hörumgebung und die individuellen Vorlieben anpassen.

EX-214: Gelungener Startschuss

Der Stereo-Verstärker EX-214 markiert seit 2021 den Einstieg in die Welt der EX-Serie und war das erste verfügbare Modell des aktuellen Portfolios von BC Acoustique in Deutschland. Optisch schlicht und zurückhaltend, zeigt sich das technische Können und die volle Anschlusswahl erst im und hinter dem Gehäuse: Der Stereo-Verstärker bietet analoge und digitalen Anschlüsse und ermöglichen die Verbindung mit fast jeder Audioquelle für mitreißenden Stereoklang und präzise Wiedergabe. So kann Musik auch über Bluetooth abgespielt und verstärkt werden. Über den Direct-Schalter und die hochwertige Wandlung kommen auch Puristen in den Genuss von audiophilen Klängen.

Herausragende Musikalität

Alle Produkte im Portfolio von BC Acoustique haben vor allem eins gemeinsam: ihre Spielfreude und herausragende Musikalität. Dabei spielen sie auf einem weit höheren Niveau, als es ihre Preisklasse vermuten lässt – ein echter Geheimtipp für budgetbewusste HiFi-Fans. Mit ihrem klassischen Design machen sie dabei auch optisch eine hervorragende Figur in jeder Hörumgebung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Stereo-Geräte von BC Acoustique werden in Deutschland durch die IAD GmbH vertrieben und sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,00 EUR für den Vollverstärker EX-214 und den CD-Spieler EX-614. Der Stereo-Verstärker EX-234 und der Stereo-Receiver EX-714 kosten jeweils 899,00 EUR (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

