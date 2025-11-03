Neues Reetdach-Ensemble in Dunsum: Exklusive Doppelhaushälften unter Reet auf der Insel Föhr

Tradition trifft Moderne – zwei hochwertige Reetdachhäuser entstehen im idyllischen Nordwesten Föhrs

Willkommen im nordwestlichsten Winkel Föhrs – in Dunsum, einem Ort, der seinen ursprünglichen Charakter bis heute bewahrt hat. Zwischen Deich und grüner Marschlandschaft entstehen derzeit zwei neue Doppelhaushälften unter Reet, eingebettet in eine ruhige Umgebung mit freiem Blick über Wiesen und Pferdekoppeln.

Hier genießt man Stille, reine Luft und spektakuläre Sonnenuntergänge – oft mit Blick bis zu den Nachbarinseln Amrum und Sylt. Wattwanderungen, Hofcafes und der beliebte Badestrand von Utersum liegen nur wenige Minuten entfernt.

Architektur mit Charakter – Ausstattung auf höchstem Niveau

Die beiden Reetdachhäuser verbinden traditionelle friesische Bauweise mit zeitgemäßer Eleganz. Hochwertige Materialien, ein durchdachtes Raumkonzept und Liebe zum Detail prägen das Projekt.

Jede Einheit bietet rund 165-169 m² Wohn-/Nutzfläche mit großzügigem Wohn- und Essbereich, offener Küche, zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem ausgebauten Spitzboden mit privatem Saunabereich. Eine große Terrassenfläche (ca. 86 m²) und die eigene Gartenfläche schaffen viel Raum für Entspannung im Freien.

Ausstattungsmerkmale:

Reetdach & Verblendmauerwerk in traditioneller Handwerkskunst

Holzsprossenfenster & hochwertige Tischlerarbeiten

Kamin, Sauna, Erdwärme-Heizung

Hochwertige Bodenbeläge & stilvolles Interieurkonzept

Schlüsselfertige Übergabe – individuelle Gestaltungswünsche aktuell noch möglich

Eine Rarität auf dem Föhrer Immobilienmarkt

Ob als Feriendomizil, Altersruhesitz oder werthaltige Kapitalanlage – diese exklusiven Reetdachhäuser vereinen friesische Tradition, nachhaltige Bauweise und ruhige Lage zu einer seltenen Gelegenheit auf Föhr.

Das begrenzte Angebot an Neubauten unter Reet in bevorzugter Lage macht dieses Ensemble zu einer besonderen Investition mit hohem Wertsteigerungspotenzial.

Weitere Informationen:

https://www.reethaeuser.de/reetdachhaus-foehr-kaufen

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit. Schöne Reetdachhäuser mit Ambiente und Flair.

