Neues Präsidium, bewährte Stärke mit frischem Mut!

Auf der diesjährigen Hauptversammlung der Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. in Berlin, wurde am 12. Mai 2025 das CDH-Präsidium neu gewählt, nachdem die Amtsperiode des bisherigen Führungsgremiums abgelaufen war.

CDH-Präsident Dirk P. Goeldner vom Handelsvertreterverband Köln Bonn Aachen e.V. (CDH) wurde einstimmig für eine fünfte Amtszeit in seinem Amt bestätigt. Goeldner ist seit dem Jahre 2016 Centermanager des größten Modegroßhandelscenters Deutschlands, dem EUROMODA – House of Fashion, in Neuss. Er ist zudem Mitglied im Handelsausschuss der IHK zu Köln und im Fachbeirat der Messe Kind + Jugend der KölnMesse.

Ebenfalls wiedergewählt wurden die CDH-Vizepräsidenten Ralf Pape, Schatzmeister der CDH und Vorsitzender des größten CDH-Wirtschaftsverbandes CDH NOW! (Schleswig-Holstein Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Westfalen Mitte), Christoph Stoffel, Vorsitzender des CDH-Wirtschaftsverbandes für Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz, CDH Mitte, sowie CDH-Vizepräsidentin Klaudia Stein aus dem gleichen CDH-Wirtschaftsverband.

Nicht mehr zur Wahl angetreten war CDH Vizepräsidentin Christiane Otto vom CDH-Wirtschaftsverband für Vertrieb e.V., Region Baden-Württemberg. Für sie wurde aus dem Vorstand des gleichen CDH Wirtschaftsverbandes Region Nordost, Herr Peter Nass erstmals in das CDH Präsidium gewählt.

Wir freuen uns, dass das Präsidium eine weitere Amtsperiode lang die CDH führen wird. Für dieses ehrenamtliche Engagement danken wir ihnen.

Berlin, den 19.05.2025

Über die CDH

Die Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e. V. wurde 1902 gegründet und repräsentiert die etwa 34.000 Handelsvermittlerbetriebe aller Branchen auf der Großhandelsstufe. Zu den Mitgliedern gehören vor allem Handelsvertretungen, d.h. selbständige Unternehmen, die Produkte zwischen Industriebetrieben, zwischen Industrie und Handel oder zwischen Groß- und Einzelhandel vermitteln. Die CDH vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber, der Regierung und den zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene sowie gegenüber den Gremien der Europäischen Gemeinschaft.