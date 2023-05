Neues platzsparendes Rack mit Antistress-Kabelführung von Rosenberger OSI

Verkabelungsspezialist präsentiert das Patch Location Rack COMFORT für Rechenzentren und IT-Räume

Augsburg, 10. Mai 2023 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, präsentiert mit dem Patch Location Rack COMFORT einen Neuzugang im Rechenzentrums-Portfolio. Mit dem Patch Location Rack COMFORT hat Rosenberger OSI ein für die Anwendung zugeschnittenes, sehr kompaktes Verkabelungsrack entwickelt, welches im Rechenzentrum mittels Rückseite an Wänden installiert werden kann. Es ist somit nicht nur in der limitierten Tiefe, sondern auch in der Zugänglichkeit platzsparend, einfach zu bedienen und ausschließlich von vorne zugänglich. Ziel der Neuentwicklung war, möglichst platzsparende Objekte im Rechenzentrum zu installieren, die Verkabelung weitestgehend aus den Standard-Serverschränken zu entfernen und gleichzeitig ein komfortables und einfaches Handling zu gewährleisten.

Im Rechenzentrum ist Platz die wertvollste Ressource und RZ-Betreiber sehen sich zugleich vor die Herausforderungen gestellt, dass die Anforderungen für die Verkabelung weiter steigen. Verkabelungsracks brauchen enorm viel Platz und die aktuellen Sicherheitsanforderungen erfordern limitierten und kontrollierten Zugang zur Infrastruktur. Daraus folgt die Notwendigkeit, zunehmend bislang nicht verwendete Flächen zu nutzen und Kabelverteilungen in möglichst hoher Dichte bei gleichzeitig effizienter Bedienbarkeit zu installieren.

Kompakte Racks für das RZ der Zukunft

Als Lösung für diese Problematik empfiehlt Rosenberger OSI für das RZ der Zukunft anstelle voluminöser 19“ Verkabelungsracks angepasste, komfortable Patch Location Racks im kompakten ODF-Style Format. Diese sollten mit dicht gepackten und flexiblen Verteil- bzw. hybriden Spleißgehäusen bestückt sein und eine optionale Dachverkabelung bieten.

Rosenberger OSI präsentiert Neuentwicklung

Diese Faktoren flossen in die Entwicklung des neuen Patch Location Rack COMFORT ein. Neben einem kompakten Design bietet es eine „aufgeräumte“ und platzsparende Falttür. Zudem verfügt es über ein UHD-Verteilgehäuse mit Antistress-Kabelführung für bis zu 576 Fasern bzw. ein hybrides UHD-Spleißgehäuse mit Antistresskabel-Führung für bis zu 288 Fasern. Im Maximalausbau im Einzelrack ermöglicht es bis zu 4608 MDC- bzw. SN-Steckverbinder und bis zu 2304 LCC-Duplexverbindungen. Durch die innovative Antistress-Kabelführung wird unnötiges Fädeln oder Ziehen vermieden.

Höhere Portdichte und Sicherheit

Durch das kompakte Design des Patch Location Rack COMFORT bietet Rosenberger OSI im Vergleich zu klassischen 19“ Verkabelungsschränken eine deutlich erhöhte Portdichte pro RZ-Fläche. Minimalinvasives Arbeiten durch Antistress-Kabelführung und abschließbare Türen sorgt darüber hinaus für ein hohes Maß an Sicherheit. Durch die Zugänglichkeit von vorne ist das Rack zudem sehr einfach bedienbar und die Verwendung der Standflächen außerhalb der teuren Kaltgänge stellt eine maximale Platzausnutzung sicher.

Flexible Anwendungsbereiche

Das Patch Location Rack COMFORT eignet sich für eine hochdichte (High Density) Patchlokation für Glasfaserkabel in Rechenzentren sowie als größerer Übergabepunkt für Netzübergänge (Meet-Me-Room) z. B. in Colocation-Rechenzentren. Darüber hinaus ist es prädestiniert für einen Hauptverteilerschrank, Zwischenverteilerschrank oder Zonenverteilerschrank nach EN50173-3 mit sehr hoher Packungsdichte in Rechenzentren und IT-Räumen.

Live auf der Data Centre World im Mai

Das neue Produkt wird von Rosenberger OSI erstmalig auf der Data Centre World vom 10. bis 11. Mai 2023 auf der Messe Frankfurt in Halle 8, Stand A022 vorgestellt.

Pressemeldung als Word-Dokument: 2305_Rosenberger_OSI_PLRC_final



Bildmaterial zum Download: Rosenberger_OSI_Patch_Location_Rack_COMFORT_Pictures.zip

###

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 780 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

###

