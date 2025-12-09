Neuerscheinung: Wertschätzung. Digitales Seminarkonzept zu Wertschätzung in Beruf und privatem Umfeld

Bonn – Mit dem Seminarkonzept „Wertschätzung” von Evelin Fräntzel und Dieter Johannsen erhalten Trainerinnen und Trainer eine flexibel anpassbare Blaupause für ein Seminar, das Teilnehmende für den Aufbau einer Unternehmenskultur der Wertschätzung sensibilisieren möchte und auch für den Umgang mit Geringschätzung vorbereitet. Ein thematisch zugeschnittenes Bildkartenset mit Fotomotiven unterstützt die praktische Arbeit. Das gleichermaßen in Präsenz wie auch online durchführbare Seminarkonzept und das KartenSet sind im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare erschienen.

Im beruflichen Alltag wie auch im privaten Umfeld führen unbedachte Äußerungen unter Stress oft zu Verletzungen, die das Miteinander unnötig erschweren oder sogar verhindern. Setzt sich dieses Muster fort und bleibt die gegenseitige Wertschätzung auf der Strecke, entstehen Demotivation, psychische Belastungen, Konflikte und die Menschen gehen untereinander zunehmend auf Distanz. Dies ist in Familien nicht anders als in sozialen Einrichtungen oder Unternehmen.

Mit dem Seminarkonzept „Wertschätzung” von Evelin Fräntzel und Dieter Johannsen erhalten Trainerinnen und Trainer alle erforderlichen Unterlagen und Materialien für ein Seminar, das Teilnehmende nicht nur für gegenseitige Wertschätzung sensibilisiert, sondern sie dabei unterstützt, aktiv an ihren Möglichkeiten im Alltag zu arbeiten. Es lädt ein, die eigene Haltung zu reflektieren, Routinen zu hinterfragen und eigene Wege zu entwickeln, um respektvollen Umgang und achtsame Kommunikation im Alltag bewusst zu leben. Diese Kompetenzen stärken Selbstwirksamkeit, Empathiefähigkeit, Motivation, Vertrauen und Kooperationsbereitschaft, schaffen ein Umfeld, in dem Menschen gerne miteinander arbeiten und leben. Das in neun Modulen aufgebaute Seminar vermittelt das Know-how in einem ausgewogenen Verhältnis von fundierten Theorie-Inputs und praktischen Übungen. Das ergänzende Bildkartenset mit Booklet zeigt weitere Anwendungsbeispiele auf und ist auch in anderen Kontexten von Training, Coaching, Supervision und Therapie nutzbar.

Beispiele aus den behandelten Themen und Vorgehensweisen:

Teilnehmende erlernen die fünf Sprachen der Wertschätzung, entlarven die verschiedenen Formen von Geringschätzung, sie arbeiten an ihren Skills für Selbstwirksamkeit und Empathie und üben Aktives Zuhören. Ein wesentlicher Baustein des Wertschätzungstrainings ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Nach Trainer-Inputs zu den wissenschaftlichen Grundlagen gehen die Teilnehmenden so oft wie möglich in den Dialog und in interaktive Übungen, halten inne in Fantasiereisen und Meditationen, lassen sich von ausgewählten Seminargeschichten und Bildkarten anregen. Gemeinsam beschäftigen sie sich damit, wie Wertschätzungskultur in praktischen Vorgehensweisen im Unternehmen lebendig werden kann.

Trainerinnen und Seminarleiter erhalten ein anwendungsfertiges, flexibel anpassbares Konzept mit allen Präsentations- und Teilnehmerunterlagen. Erwerber haben das Recht, das Training unter ihrem Namen anzubieten, Inhalte und Unterlagen frei zu nutzen sowie flexibel an ihre Erfordernisse bzw. die Bedürfnisse der Auftraggeber und Teilnehmenden anzupassen. Mit der Standardlizenz können sie bis zu 100 Personen schulen. Mehr Personen schulen sie mit den stark rabattierten Mehrfachlizenzen. Herzstück des Trainings sind die PowerPoint-Charts mit umfangreichen Notizen, die in der Referentenansicht über alle wesentlichen Durchführungstipps, Hintergründe und Übungshinweise informieren. Ein detaillierter Ablaufplan fasst die zentralen Infos zu den einzelnen Trainingsmodulen auf einen Blick zusammen und ermöglicht den direkten Zugriff auf die nötigen Teilnehmerunterlagen und Übungsmaterialien.

Begleitend zum Konzept wurde das Kartenset mit 50 analogiebildenden Fotomotiven entwickelt:

Eine anregende Sammlung von Bildmotiven, die erfreuen, zum Nachdenken anregen, irritieren, Verborgenes aufdecken, Stimmungen sichtbar machen und Emotionen auslösen. Ein 32-seitiges Booklet vermittelt konkrete Anwendungsvorschläge für unterschiedliche Seminarphasen. Das KartenSet kann unabhängig vom Seminarkonzept auch in vielen anderen Kontexten wie Coaching und Therapie eingesetzt werden.

Mehr Informationen zur Kombination aus Trainingskonzept plus Kartenset und Auszüge aus den Inhalten:

https://www.managerseminare.de/tb/tb-12349

Evelin Fräntzel, Dieter Johannsen. Wertschätzung – Kombi aus Seminarkonzept und KartenSet.

Wertschätzung. Trainerleitfaden, PPT-Vorlagen mit Traineranleitungen, Handouts, Übungen, Inputs, Online-Ressourcen für neun Module.

Wertschätzung – Das KartenSet. 50 Bildkarten für die kreative Arbeit im Coaching, Training, in der Aus- und Weiterbildung, Therapie und Supervision. Kartensatz mit 50 Fotokarten (DIN A5) und Booklet in Metallbox.

ISBN 978-3-949611-46-9. managerSeminare. Trainingskonzept und Kartenset im Paket 418,00 EUR.