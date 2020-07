Neuerscheinung: Das Prinzip INTERIM – Managementressourcen für die flexible Unternehmensführung

Kaum ein Beruf passt so sehr in unsere global vernetzte Wirtschaft wie das Management auf Zeit. Interim Management ist heute eine nicht mehr wegzudenkende Managementressource.

Kaum ein Beruf passt so sehr in unsere global vernetzte Wirtschaft wie das Management auf Zeit. Interim Management ist heute eine nicht mehr wegzudenkende Managementressource. Mit höchster Flexibilität, sofortigem Ressourcenausgleich und unmittelbar umsetzungsfähigem Wissen bietet diese Dienstleistung Unternehmen effektive Chancenvorteile im forcierten Wettbewerb um nachgefragte Produkte, schlanke Kostenstrukturen und zukunftsfähige Innovationen. Mit ihrem langjährigen Praxiswissen als Interim Manager, Branchenvertreter und Vermittler geben die Autoren nachfragenden Unternehmen wie Markteinsteigern interessante Einblicke in diesen boomenden Markt sowie zahlreiche wertvolle Anregungen.

Managern offeriert die Branche eine interessante Alternative, sich ohne Festanstellung auf hohem Niveau zu verwirklichen. Denn Interim Management verspricht abwechslungsreiche Aufgaben, vielfältige Handlungsräume und attraktive Entwicklungsperspektiven. Konstante Leistungsbereitschaft, Freude an Herausforderungen sowie eine überdurchschnittliche Fähigkeit zur Selbstmotivation sind neben herausragenden fachlichen Kompetenzen und ausgeprägten Führungserfahrungen jene Eigenschaften, die Interim Manager erfolgreich machen. Jedoch nicht jeder Manager ist für diesen Beruf geeignet.

Die hohen Ansprüche dieser sich schnell entwickelnden Profession ziehen immer mehr Führungskräfte beiderlei Geschlechts an, die nach anspruchsvollen Aufgaben, starken Herausforderungen und einem hohen Maß an Selbstbestimmung suchen. Lange Zeit galt das Metier als Domäne von Ex-Managern, jenen “Old Boys”, die ihre alten Netzwerke nochmals kapitalisieren wollten. Diese Zeiten sind längst passe. Heute ist Interim Management in der Wirtschaft als wertgenerierende und wertsichernde High-Performance-Profession voll anerkannt.

Der Markt für Management auf Zeit wächst weiter dynamisch und liegt in Deutschland 2020 bei ca. 2,5 Milliarden Euro – das ist ein Wachstum von 250 Prozent seit Erscheinen der ersten Auflage im Jahr 2013. Auch die Anzahl der Interim Manager hat sich seither allein in Deutschland auf über 11.000 mehr als verdoppelt. Entsprechend deutlich differenzieren sich die Angebote und Anforderungen und entsprechend stark nimmt der Wettbewerb unter den diversen Anbietern zu. Umso wichtiger ist es für Neueinsteiger wie für erfahrene Interim Manager, Vermittlungsanbieter und Entscheider auf Kundenseite, über alle wesentlichen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Dazu leistet dieses Buch einen praxisnahen wie aktuellen Beitrag.

Diese und viele andere Fragen beantworten wir im Stil von Interim Managern, d. h. pragmatisch, umsetzungsnah und so knapp wie möglich. Dabei greifen wir auf langjährige Einblicke und Erfahrungen zurück, die zum Teil subjektiv sind, aber auf einem breiten und umfassenden Marktwissen fußen. Unser Ziel ist es, unseren Lesern einen guten Überblick über diese Managementdienstleistung zu vermitteln und sie an unseren Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre teilhaben zu lassen.

Von Praktikern für Praktiker geschrieben, wendet sich “Das Prinzip INTERIM” an fest angestellte Manager, die sich für die Perspektive dieser selbstständigen Tätigkeit interessieren, und an bereits aktive Interim Manager, die sich weiterentwickeln wollen. Und es wendet sich an Unternehmen, die über die Einbindung von Interim Managern nachdenken oder über eine konkrete Auswahl entscheiden müssen.

Auftraggeber erhalten Einblicke in das Innenleben der Branche und wertvolle Anregungen für einen effizienten Auswahlprozess und dafür, was unternehmensseitig zu beachten ist, damit die mit der Beauftragung verbundenen Ziele “in quality, time and budget” erreicht werden. Denn ob ein Mandat am Ende erfolgreich ist, entscheidet sich vor allem daran, ob die richtige Passung zwischen den Anforderungen des Unternehmens und den Fähigkeiten der infrage kommenden Interim Manager gefunden wird.

Eine letzte Vorbemerkung: Mit Managern sind hier immer Frauen und Männer gemeint. Das wird nicht nur der guten Form halber erwähnt, sondern trägt der Tatsache Rechnung, dass auch in dieser Profession immer mehr Frauen tätig sind.

Die Autoren:

Jens Christophers und Lennart Koch kennen den deutschen Interim Management-Markt wie wenige andere. Beide waren langjährige Vorstandsmitglieder der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM), die Jens Christophers 2003 gegründet und als ihr Vorsitzender bis Ende 2012 aufgebaut und maßgeblich weiterentwickelt hat. Beide waren viele Jahre Interim Manager aus Leidenschaft und in Mandaten auf C-Level oder als Programmmanager aktiv. Als Gründer und Vorstände der 2007 gegründeten taskforce AG, Deutschlands führender Sozietät für professionelles Interim und Projektmanagement, überblicken sie das Geschäft in all seinen Facetten. Kristin Gölkel ist seit 2013 Teil des Managementteams der taskforce. Zuvor hat sie umfassende Erfahrungen in internationalen Personal- und Organisationsberatungen auf Executive Level gesammelt. Als Mitgeschäftsführerin der taskforce verantwortet sie insbesondere die Bereiche Bewerber- und Besetzungsprozess, Partnerbetreuung sowie Personal, Recht und Administration.

Seit 2017 ist die taskforce – Management on Demand GmbH Teil der weltweit tätigen RGP-Gruppe mit über 70 Büros in ca. 30 Ländern. Auch vor diesem Hintergrund wissen die Autoren auch die internationalen Marktentwicklungen und Vernetzungspotenziale aus eigener Praxis einzuschätzen. Kristin Gölkel (COO) und Jens Christophers (CEO) leiten heute die taskforce. Anfang 2020 haben sie zudem die Verantwortung der deutschen Dependance der RGP übernommen. Mit taskforce auf C-Level und mit RGP ab der zweiten Führungsebene sowie auf Expertenlevel sind sie auf allen Ebenen des Interim Managements tätig.

