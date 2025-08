Neuer Kalibrierkatalog 2025/2026 von Perschmann Calibration: Vernetzt, präzise, praxisnah

Braunschweig, 4. August 2025 – Die Perschmann Calibration GmbH stellt ihren neuen Kalibrierkatalog vor. Auf 64 Seiten bietet der Braunschweiger Kalibrierspezialist einen kompakten Überblick über das erweiterte Leistungsportfolio sowie grundlegende Informationen zu den Themen Kalibrieren, Metrologie und Entscheidungsregeln. Der Katalog steht unter dem Leitsatz „We make the world safe“ und richtet sich an Fachverantwortliche aus Qualitätsmanagement, Produktion und Instandhaltung.

Vernetztes Messmittelmanagement mit trendic® hub

Ein zentrales Highlight ist die Integration der webbasierten Messmittelverwaltung trendic® hub mit dem automatischen Messmittelausgabeschrank Tool 24. Über eine neu entwickelte, bidirektionale Schnittstelle werden Kalibrierdaten automatisch synchronisiert – eine doppelte Datenpflege entfällt. Neue Fälligkeitstermine und Lagerorte werden im System aktualisiert; Ausgabeschränke geben nur freigegebene, kalibrierte und nicht überfällige Messmittel aus. Die vollständige Ausgabehistorie ist im Portal trendic® hub jederzeit einsehbar – für maximale Transparenz und Prozesssicherheit.

Akkreditierte Kalibrierung mit Laserinterferometrie

Neu im Portfolio ist die mobile Kalibrierung mit einem hochpräzisen Dreistrahl-Laserinterferometer. Damit sind akkreditierte Längenmessungen bis 5000 mm bei gleichzeitiger Erfassung von Winkelabweichungen und Auswertung der Geradheit möglich. Die Messauflösung reicht bis in den Nanometerbereich, mit einer Messunsicherheit ab 0,03 µm – der derzeit kleinsten in Deutschland akkreditierten Unsicherheit. Typische Einsatzbereiche sind Längenmessbänke (z. B. ULM), Verstellschlitten, Lineareinheiten oder Prüfstände.

Erweiterung des Kalibrierportfolios

Im Bereich der elektrischen und dimensionellen Messgrößen wurde der akkreditierte Leistungsumfang deutlich ausgebaut. Ab sofort bietet Perschmann Calibration die 5-Punkt-Kalibrierung von Parallelendmaßen auch über 100 mm bis 1000 mm an – für Ausführungen aus Stahl und Keramik. Im Vergleich zur herkömmlichen Mittenmaßbestimmung erlaubt diese Methode eine präzisere Bewertung der gesamten Messfläche.

Ausbau des Schulungsangebots

Zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus in Fertigung und Qualitätssicherung vermittelt Perschmann Calibration in praxisnahen Seminaren grundlegendes und anwendbares Wissen zur Kalibrierung. Die Schulungen orientieren sich an relevanten Normen und gesetzlichen Vorgaben und richten sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Fachkräfte. Aktuell verfügbar sind Grundlagenkurse zur Kalibrierung von Messschiebern und Bügelmessschrauben sowie zur Kalibrierung von Messmitteln im Allgemeinen. Weitere Seminare sind in Planung.

Weitere Neuerungen im Überblick:

Neue Akkreditierungen im Bereich Oszilloskope und Geräte zur Feststellung der elektrischen Sicherheit

Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln bis 1500 Nm

Erweiterung der Druckbereiche bis 1600 bar

Kalibrierung von Temperaturfühlern bis 1200 °C

Akkreditierte Kalibrierung von Temperatur- und Feuchtemessgeräten in der Klimakammer

Erweiterung des Kalibrierbereichs für Temperatur auf –30 °C bis +170 °C

Erweiterung des Druck-Kalibrierbereichs auf –1 bis 200 bar (Stickstoff) sowie 0 bis 1600 bar (Öl/Wasser)

Der neue Kalibrierkatalog von Perschmann Calibration ist ab sofort online unter https://www.perschmann-calibration.de/kalibrierkatalog/ verfügbar.

Über die Perschmann Calibration GmbH

Als Dienstleister für die Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln der produzierenden Industrie führt die Perschmann Calibration GmbH täglich bis zu 2.000 Kalibrierungen im Labor oder beim Kunden vor Ort durch. Damit ist sie der größte Anbieter Deutschlands auf diesem Spezialgebiet. Die Perschmann Gruppe bietet Kalibrierdienstleistungen bereits seit 1993 an – zunächst als Abteilung des Werkzeuggroßhandels Hch. Perschmann GmbH. Nach zwölf erfolgreichen Jahren firmierte das Braunschweiger Kalibrierlabor 2005 zum eigenständigen Unternehmen Perschmann Calibration GmbH um. Heute sorgt hochqualifiziertes Personal am Standort Braunschweig sowie beim Kunden vor Ort für normkonforme Kalibrierungen von allen Messmitteln aus Fertigung, Mess- und Prüfräumen. Dabei werden die Messmittel entsprechend den aktuellen Normen und Richtlinien auditsicher kalibriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.perschmann-calibration.de und https://www.facebook.com/PerschmannGruppe sowie https://www.linkedin.com/company/perschmann-calibration