Neuer Head of Security bei ADLON Intelligent Solutions: Tizian Kohler verstärkt das Team

Ravensburg, Mai 2025 – Tizian Kohler (33) zeichnet sich ab 1. Mai 2025 verantwortlich für den Bereich IT-Security im Geschäftsbereich Digital Workplace. Er übernimmt die Aufgabe von Sven Hillebrecht, der sich als Geschäftsführer der Adlon zwar weiterhin dem Bereich Security verschreibt, jedoch aus der operativen Führung und Entwicklungsrolle zurücknimmt.

Adlon baut sein Geschäftsfeld rund um den digitalen Arbeitsplatz hybrider Infrastrukturen kontinuierlich aus, und bietet umfassende Security Services für internationale Konzerne und den zukunftsorientierten Mittelstand an. Durch die ganzheitliche Sicht auf den modernen Arbeitsplatz und den Ausbau von IT-Security stärkt Adlon seine Zukunftssicherheit.

Mit Tizian Kohler holt sich das IT-Beratungsunternehmen aus dem süddeutschen Ravensburg Expertise im Bereich der digitalen Forensik und Cyber-Security ins Haus. Erfahrung bringt Tizian Kohler durch seine Tätigkeit als regionaler Bereichsleiter Cybercrime der Kriminalpolizei und seine Tätigkeit als Head of Security Operations Center als auch Cloud Security bei einem internal tätigen Konzern mit.

„Wir freuen uns sehr, mit Tizian einen erfahrenen Experten für Cyber-Security im Team zu haben. Seine Fachkenntnisse, strategische Weitsicht und Führungskompetenz werden uns helfen, unsere Kunden in der IT-Sicherheit noch besser zu unterstützen und unser Leistungsportfolio konsequent auszubauen“,

so Sven Hillebrecht, einer der Geschäftsführer von ADLON.

Links:

www.adlon.de

https://adlon.de/services/managed-security

##

Bildmaterial:

Bildquelle/Rechte: Adlon

BU: Tizian Kohler, Head of Security des IT-Beratungsunternehmens Adlon

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte

IT‐Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

65 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter www.adlon.de

Kontakt Adlon

Ihr Ansprechpartner: Sabrina Dür

Adlon Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Tel. +49 751 7607‐715 | Mobil +49 173 61988‐15 | E‐Mail Sabrina.Duer@Adlon.de

Kontakt Profil – PR-Agentur

Ihr Ansprechpartner: Martin Farjah

PROFIL Public Relations oHG | Humboldtstr. 21 | D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22 | Fax: +49-531-387 33 44 | m.farjah@profil-pr.com