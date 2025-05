Neuer DAB+ Adapter Albrecht DR 55: Klein, aber oho!

Einfach nachrüsten – digitaler Radioempfang, Freisprech- und Musikstreaming-Funktion in einem Gerät für jedes Fahrzeug

Dreieich / Trittau, im Mai 2025 – Mit dem neuen DAB+ Digitalradio-Adapter Albrecht DR 55 bietet Albrecht eine clevere Nachrüstlösung für alle Autofahrer, die den Komfort und die Qualität des glasklaren Klangs auch in älteren Fahrzeugen ohne Digitalradio erleben möchten. Der Adapter lässt sich einfach installieren und überträgt das digitale Radiosignal per FM-Transmitter kabellos an das bestehende Autoradio. Dank Bluetooth ermöglicht der DR 55 darüber hinaus das Freisprechen sowie Musikstreaming direkt vom Smartphone aus. Damit vereint das Gerät moderne Unterhaltung und sichere Kommunikation in einem kleinen Adapter mit einem komfortabel großen Farbdisplay für sichere Bedienung auch während der Fahrt. Das Albrecht DR 55 ist ab sofort zum UVP von 69,90 Euro erhältlich.

Ein DAB+ Digitalradio-Adapter wie der DR 55 ist die ideale Lösung, um Fahrzeuge ohne integrierten Digitalempfang zukunftssicher nachzurüsten. Er erweitert das bestehende Autoradio um hochwertigen Digitalradioempfang und bietet zusätzlich moderne Funktionen wie Bluetooth-Konnektivität und Freisprechen – ganz ohne aufwendige Umrüstungen.

Schnelle Montage und intuitive Bedienung

Der Albrecht DR 55 wird mit zwei verschiedenen Halterungen geliefert – einer Klebehalterung sowie einer Lüftungsschlitz-Halterung – und lässt sich daher flexibel im Fahrzeug positionieren. Die Stromversorgung erfolgt über den 12V-Zigarettenanzünder. Nach der Installation der mitgelieferten Aktivantenne und einem kurzen Sendersuchlauf steht dem digitalen Radiogenuss nichts mehr im Wege. Es verfügt außerdem über eine AUX-Out Anschluss.

Digitalradio in bester Qualität

Der kompakte Adapter empfängt DAB+ Sender in hoher Klangqualität und stellt Informationen wie Sendername, Musiktitel oder Nachrichten auf dem gut ablesbaren 2,4-Zoll-Farbdisplay dar. Die DAB+ Slideshow-Funktion ermöglicht zusätzliche visuelle Inhalte direkt auf dem Display. Bis zu 40 Lieblingssender können im Favoritenspeicher hinterlegt werden. Durch die Funktion „Service Following“ bleibt der Empfang stabil, auch bei wechselnden Sendegebieten während der Fahrt.

Bluetooth-Funktion für Musik und Anrufe

Ein weiteres Highlight ist die integrierte Bluetooth Verbindung: Anwender können ihr Smartphone einfach mit dem DR 55 koppeln, um über das Autoradio Musik abzuspielen oder Anrufe komfortabel und sicher anzunehmen. So wird der DR 55 zur multifunktionalen Kommunikationsschnittstelle im Fahrzeug.

Verfügbarkeit und Preis

Der Albrecht DR 55 DAB+ Digitalradio Adapter ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 69,90 Euro. Der Lieferumfang umfasst den DAB+ Adapter, eine aktive DAB+ Scheibenantenne (MCX), Klebe- und Lüftungsschlitz-Halterungen, ein USB-Stromkabel, einen 12V-Zigarettenadapter sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Optional kann eine passende Saugnapfhalterung für 8,90 Euro mitbestellt werden.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

