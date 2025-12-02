Neue Marke: RÖDL als weltweiter Wegbegleiter und Wegbereiter für Unternehmen

Nürnberg, 1. Dezember 2025: Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tritt mit neuer Marke und geschärftem Selbstverständnis auf: Aus „Rödl & Partner“ wird RÖDL – klar, kraftvoll und international. Die Umbenennung ist Teil einer neuen Markenpositionierung. Sie unterstreicht den Anspruch, für deutschsprachige Unternehmen weltweit Wegbegleiter bei jedem Schritt und Wegbereiter für nachhaltiges Wachstum zu sein – mit Rechtsberatung, Steuerberatung, Audit & Assurance, Advisory & IT sowie Business Process Outsourcing.

„Wir sind EIN Unternehmen, EIN Team – daraus folgt EIN Name“, sagt Prof. Dr. Christian Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung. „Die neue Marke macht sichtbar, was RÖDL seit der Gründung im Jahr 1977 durch meinen Vater, Dr. Bernd Rödl, auszeichnet: Wir beraten unsere Mandanten vorausschauend mit einheitlichen deutschen Standards. Persönlich. Interdisziplinär. Weltweit.“

Wachstum aus eigener Kraft

RÖDL wächst seit Jahren kontinuierlich und organisch. Die internationale Präsenz basiert auf eigenen Standorten und Teams, nicht auf Netzwerken oder Franchise-Modellen. Diese Struktur sichert in einem dynamischen Marktumfeld Unabhängigkeit und Agilität – ein strategischer Vorteil für Mandanten und das Unternehmen selbst.

Selbstbewusst mit einer klaren Haltung

Mit 117 eigenen Standorten in 50 Ländern und mehr als 6.000 Mitarbeitenden erkennt RÖDL Chancen frühzeitig, spricht klare Empfehlungen aus und setzt gemeinsam Lösungen um – zukunftsgerichtet und über Ländergrenzen hinweg. „So bereiten wir den Weg für den langfristigen Erfolg unserer Mandanten – von mittelständischen Familienunternehmen bis zu global agierenden Konzernen,“ erläutert Rödl.

Der neue Claim „Wir ebnen Wege. Weltweit.“ bringt diese Haltung auf den Punkt. RÖDL steht für Eigenständigkeit, Internationalität und die Bündelung aller Kompetenzen unter einem Namen.

„Wir bleiben dabei unseren Wurzeln treu und gehen zugleich entschlossen voran – als Wegbegleiter und Wegbereiter mit einem globalen Mindset und lokaler Nähe“, betont Birgit Stelling-Schönlein, Partnerin und Chief Marketing Officer.

Ihre Ansprechpartner

Prof. Dr. Christian Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung

+49 911 9193 1000, christian.roedl@roedl.com

Birgit Stelling-Schönlein, Chief Marketing Officer

+49 911 9193 1583, birgit.stelling-schoenlein@roedl.com

Über uns

RÖDL ist seit 1977 Wegbegleiter und Wegbereiter. Ob Rechtsberatung, Steuerberatung, Audit & Assurance, Advisory & IT sowie Business Process Outsourcing: Über Ländergrenzen hinweg bringt unser weltweites Team aus 6.000 Mitarbeitenden wirkungsvolle Lösungen auf den Weg. Zukunftsgerichtet, interdisziplinär und aus einer Hand. Mit einem globalen Mindset und lokaler Nähe. An 117 Standorten in 50 Ländern. Kurzum: Wir gehen voraus – und machen nachhaltigen Erfolg für Ihr Unternehmen möglich.

Wir ebnen Wege. Weltweit.