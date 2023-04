Neue KI-gestützte Plattform im Bereich Business-Strategy-Management: Quantive launcht Quantive Singularity

Quantive Singularity unterstützt Führungskräfte dabei, den Erfolg ihrer Unternehmensstrategie mithilfe von Echtzeit-Insights, Geschäftsentwicklungsprognosen und KI-Unterstützung präziser vorherzusagen und zu steuern

Denver (USA) / München, 27. April 2023 – Zuwachs in der Produktfamilie von Quantive: Der global führende Anbieter von Software und Dienstleistungen für effektive Strategieumsetzung launcht heute Quantive Singularity. Die neue, KI-basierte Plattform unterstützt Unternehmen dabei, bessere und fundiertere Entscheidungen im Hinblick auf ihre strategischen Unternehmensziele treffen, indem sie effizient die dafür nötigen Erkenntnisse, Prognosen und Informationen liefert.

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven und unsicheren Marktumfeld müssen Führungskräfte beinahe täglich Entscheidungen mit enormer Tragweite treffen, um ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen. Dabei hindern ein Mangel an aktuellen und fundierten Informationen, aber auch Daten-Überfluss sowie ausschließlich rückblickende Analysen Unternehmen oft daran, ihr volles strategisches Potenzial zu entfalten.

Dieses Problem soll Quantive Singularity lösen. Die neu gelaunchte Plattform von Quantive ermöglicht Führungskräften, alle Kennzahlen ihres Unternehmens in einem einzigen Dashboard einzusehen und so die Performance von strategischen Maßnahmen mit den übergeordneten Unternehmenszielen in Relation zu setzen und abzugleichen. Mit Quantive Singularity können Top-Level Manager:innen potenzielle Risiken früher antizipieren und Gegenmaßnahmen einleiten sowie fundiertere, datengestützte Geschäftsentscheidungen treffen und ihre langfristigen Strategien strukturierter umsetzen.

Quantive Singularity ermöglicht es Führungskräften, in Echtzeit Insights zu ihren strategischen Unternehmenszielen und damit einen besseren Überblick über ihre Organisation zu erhalten. Unter anderem bietet die Plattform:

– Domain-spezifisches Machine Learning für schnelle, aktuelle Prognosen hinsichtlich der Erreichung von strategischen Zielen, um sicherzustellen, dass Unternehmen potenzielle Risiken und Herausforderungen frühzeitig und akkurat abschätzen können.

– KI-gestützte Analyse von strategischen Fortschritten und wichtigen Kennzahlen, um einen Überblick über die Ursachen von Erfolgen, aber auch von Herausforderungen im Unternehmen zu erlangen, damit Führungskräfte fundiertere Entscheidungen treffen und Strategien schneller anpassen können, um ihre strategischen Ziele strukturiert zu erreichen.

– Identifizierung von Maßnahmen, die das Unternehmen ergreifen sollte, um strategische Fortschritte voranzutreiben, etwaige Hürden zu beseitigen und die Verteilung von Ressourcen entlang der strategischen Ziele erfolgsunterstützend auszurichten – unabhängig von den aktuellen Herausforderungen.

„Damit Unternehmen in von rasantem Wandel geprägten Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, erfolgreich sein können, benötigen sie die Fähigkeit, sich bei Bedarf schnell anzupassen und gleichzeitig ihre strategischen Ziele zu erreichen“, sagt Ivan Osmak, CEO von Quantive. „Quantive Singularity bietet Führungskräften Zugang zu wichtigen Informationen, beispielsweise potenziellen Wachstumstreibern oder Ursachen von Problemen, und bietet intelligent Handlungsempfehlungen zur Bewältigung von Herausforderungen – alles auf Knopfdruck. Unsere Mission ist es, Organisationen erfolgreich zu machen, indem wir sie dabei unterstützen, ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Quantive Singularity zahlt genau darauf ein, indem es Führungskräften die Möglichkeit bietet, ihre verfügbaren Ressourcen auf die Bereiche zu fokussieren, die für sie die bestmöglichen Ergebnisse liefern“, so Osmak.

Der Launch der Quantive Singularity-Plattform folgt auf eine Vielzahl von Innovationen im Angebotsportfolio von Quantive, die darauf abzielten, den Mehrwert für seine Kunden zu steigern. Im Februar 2023 erweiterte das Unternehmen seine Flaggschiff-Plattform Quantive Results um neue KI-gestützte Funktionen und im März 2023 erwarb Quantive AuxinOKR und lancierte Quantive Consulting, um seine Kunden bei der Implementierung von organisatorischen Change-Management- und Transformationsprozessen auf allen Unternehmensebenen zu unterstützen.

Mehr Informationen über Quantive und die Quantive Singularity-Plattform finden Sie unter www.quantive.com/products/singularity.

Über Quantive

Quantive (vormals Gtmhub) ist eine weltweit führende, digitale Plattform zur Konzeption, Verwaltung und Umsetzung von Unternehmensstrategien und deren komplexen Teilprojekten, die auf der OKR-Management-Methodik (Objectives and Key-Results) basiert. Durch die Visualisierung und Verknüpfung von langfristigen Unternehmenszielen mit den vorhandenen Kapazitäten transformiert Quantive die Arbeitsweise in Organisationen in Richtung einer effizienteren wie transparenteren Koordination. Das gleichnamige, 2015 in Denver gegründete Unternehmen unterstützt mit seiner Plattform bereits mit mehr als 2.000 Kunden weltweit – darunter etablierte Konzerne verschiedener Industrien, Start-Ups, Non-Profit-Organisationen und Behörden – dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen, ihre Ressourcennutzung zu optimieren und eine OKR-basierte Transformation voranzutreiben. Mehr Informationen unter www.quantive.com

Firmenkontakt

Quantive (Agentur: Schwartz Public Relations)

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42A

80331 München

089 / 211 871 36



https://quantive.com/

