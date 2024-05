Neue Gewürzdosen und Mühlen für die perfekte Würze: Innovation trifft auf Funktionalität

In der Welt der Küchenaccessoires gibt es aufregende Neuigkeiten: Unsere brandneuen Gewürzdosen und Mühlen sind ab sofort erhältlich und setzen neue Maßstäbe in Sachen Design und Funktionalität.

Eine der aufregendsten Neuzugänge in unserem Sortiment sind die mini Streuer in den Varianten white und black. Diese kleinen Dosen kommen mit einem Kunststoffstreueinsatz, der verschiedene Streufunktionen ermöglicht. Damit können Sie Ihre Gewürze präzise und gleichmäßig dosieren, ganz nach Ihrem Geschmack. Die Dose hat auch noch einen stapelbaren Deckel.

https://www.adv-dosenshop.com/mini-streuer-black-artikel-3235.html

https://www.adv-dosenshop.com/mini-streuer-white-artikel-3230.html

Für diejenigen, die Wert auf Vielseitigkeit legen, präsentieren wir stolz unsere neue PAX Reihe. Diese Dosen eignen sich sowohl für Gewürze als auch für Tee und sind in einer breiten Palette von Farben erhältlich: von lebendigem Orange über Pink, Grün, Gelb bis hin zu den klassischen Tönen Schwarz, Weiß und Silber. Mit der PAX Reihe können Sie Ihre Küche nicht nur funktional, sondern auch stilvoll gestalten. Es sind runde Eindrückdeckeldosen.

https://www.adv-dosenshop.com/pax-orange-gewuerze-spices-just-spice-more-tea-artikel-3600.html

Eine weitere spannende Ergänzung sind die Dosen der „Spicy“-Reihe. Ähnlich wie die PAX-Reihe verfügen sie über ein rundes Sichtfenster im Dosenkörper, das einen Blick auf das enthaltene Gewürz ermöglicht. Diese Dosen sind in elegantem Weiß und Schwarz erhältlich und bieten eine moderne und praktische Aufbewahrungslösung für Ihre Lieblingsgewürze. ADV PAX Lutec bietet die unterschiedlichsten Metall-Gewürzdosen mit Sichtfenster.

https://www.adv-dosenshop.com/spicy-black-gewuerzdose-spice-dose-aus-metall-schwarz-artikel-3220.html

Und für diejenigen, die nach etwas ganz Neuem und Modernem suchen, präsentieren wir stolz unsere Hippie-Reihe. Diese Dosen sind mit einem speziell angefertigten Streueinsatz aus Metall und einem Schraubdeckel ausgestattet und bestehen aus hochwertigem Weißblech. Sie sind in den klassischen Farben Weiß und Schwarz sowie in Silber erhältlich und werden durch ein modernes Muster in lebendigen Farben wie Orange, Grün, Pink, Lila und Gelb ergänzt.

https://www.adv-dosenshop.com/hippie-green-artikel-3420.html

Nicht zu vergessen sind unsere Keramikdosen mit Korkdeckel, perfekt für Salze geeignet und jetzt auch in einem eleganten Grau erhältlich. Diese Dosen sind bereits ab einer Bestellmenge von nur 6 Stück sofort verfügbar und verleihen Ihrer Küche einen Hauch von Raffinesse. Diese Dose ist besonders nachhaltig.

https://www.adv-dosenshop.com/keramikdose-mit-korken-grey-artikel-1310.html

Doch das ist noch nicht alles! Wir bieten auch eine Auswahl an wunderschönen und hochwertigen Mühlen, die jede Mahlzeit perfekt abrunden. Gerade rechtzeitig zur Biergartensaison sind unsere modernen Salz- und Pfeffermühlen ein Must-have für jeden Tisch.

https://www.adv-dosenshop.com/formen/muehlen-und-geweurzglaeser.html

Entdecken Sie unsere neuen Gewürzdosen und Mühlen und verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Innovation und Stil!

Link zur Original-Pressemeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/neue-gewuerzdosen-und-muehlen-fuer-die-perfekte-wuerze-innovation-trifft-auf-funktionalitaet-14-05-2024.html

Möchten Sie Ihr eigenes Motiv oder Logo auf einer Dose Ihrer Wahl? Ab 2.000 Stück kann ADV PAX Lutec die Dosen bereits für Sie individuell produzieren. Schicken Sie einfach Ihre Anfrage an info@adv-pax.de .

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com