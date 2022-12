Neue Gesundheitskurse ab Januar 2023 bei Tripada in Wuppertal

Mit Förderung der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V

Nach den Weihnachtsferien gehen ab dem 09.01.2023 wieder neue Gesundheitskurse in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal los.

Egal ob man eher Entspannung sucht mit Kursen wie Yoga, Tai Chi, Autogenem Training oder Progressiver Muskelentspannung oder doch lieber mehr Bewegung mit Pilates und Wirbelsäulengymnastik…mit 25 Kursen die Woche ist hier für jeden etwas dabei.

Tripada Yoga® – das spezielle Yoga-Konzept in der Tripada Akademie wurde von dem Leiter und Gründer Hans Deutzmann entwickelt. Aus langjähriger praxiserfahrung sind die Yogaübungen aus dem Hatha Yoga an die Bedürfnisse moderner westlicher Menschen angepasst. Die Asanas sind abgestimmt auf rückensicherheit, die Kurse sind stets teilnehmerorientiert und säkular ausgerichtet. Die Yogakurse sind in drei verschiedene Schwierigkeitsstufen unterteilt, je nach Anforderung der Teilnehmer. Ebenfalls gibt es spezielle Tripada® Yogakurse für Schwangere und Yoga für Kinder von 6 – 9 und 10 – 13 Jahren.

Alle Präventionskurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert.

Mehr Informationen, wie Stundenplan und auch eine Möglichkeit sich Online für einen Kurs anzumelden gibt es auf der Webseite unter www.tripada-wuppertal.de

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

