Neue Flugverbindung Shanghai–Auckland–Buenos Aires von CEA kommt

Am 18. Juni 2025 unterzeichneten China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) und der Flughafen Auckland in Shanghai eine Vereinbarung, wonach CEA im Dezember 2025 eine kommerzielle Flugverbindung vom Internationalen Flughafen Shanghai Pudong über den Flughafen Auckland in Neuseeland zum Flughafen Buenos Aires–Ezeiza in Argentinien anbieten wird. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Vertreter beider Regierungen, Unternehmensvertreter und Verantwortliche der zuständigen Behörden teil.

Christopher Luxon, Premierminister von Neuseeland, erklärte, dass diese neue Flugverbindung von CEA die dynamischen Volkswirtschaften Asiens, Südamerikas und Aucklands miteinander verbinde und somit vielversprechende Möglichkeiten zum Ausbau globaler Luftverkehrsverbindungen biete. Zudem kündigte er an, dass Neuseeland eine visafreie Transitregelung für chinesische Reisende einführen werde, die in Auckland umsteigen.

Seit der Inbetriebnahme der Flugverbindung nach Auckland im Jahr 2014 befindet sich CEA weiterhin auf einem guten Wachstumskurs. Laut WANG Zhiqing, Vorstandsvorsitzender von CEA, wird das Unternehmen sich auf seine Hauptbasis in Shanghai stützen, um den Aufbau eines globalen Streckennetzes zu beschleunigen. Diese neue Flugverbindung wird eine wichtige Verbindung zwischen China und Neuseeland sowie zwischen dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika darstellen, was zum gemeinsamen Aufbau der neuen Seidenstraße (Ein Gürtel, eine Straße) beitragen wird.

Der Flughafen Auckland zeigte sich sehr erfreut darüber, dass der gemeinsam von beiden Seiten vorangetriebene „Korridor nach Süden“ kurz vor der Verwirklichung steht. Als wichtiger Partner des Flughafens Auckland hat CEA über lange Zeit einen stabilen Betrieb aufrechterhalten und die Kapazität kontinuierlich erweitert, so dass es nun die Fluggesellschaft mit den meisten Flügen zwischen China und Neuseeland ist.

Laut Angaben soll diese Flugverbindung durch Boeing 777 zweimal wöchentlich bedient werden. Nach ihrer Inbetriebnahme wird sie die Lücke bei Direktflügen zwischen Südamerika und Shanghai schließen sowie die einzige Direktverbindung zwischen Argentinien und China sein. Sie nutzt den „Korridor nach Süden” mit Zwischenstopp in Neuseeland, was eine kürzere Flugzeit und einen geringeren Zeitaufwand bedeutet, sodass die gesamte Reisezeit um mindestens 4-5 Stunden verkürzt wird und kein Umsteigen erforderlich ist. Dieser „Korridor nach Süden“ bietet auch einen enormen Zeitzonenvorteil: Bei einem Zwischenstopp in Auckland müssen Fluggäste nur eine Zeitverschiebung von 4 Stunden berücksichtigen (8 Stunden weniger als bei einem Zwischenstopp in Europa oder den USA), was die Ermüdung durch die lange Reise erheblich verringert. Darüber hinaus wird CEA die fünfte Freiheit der Luft für diese Flugverbindung beantragen, um Fluggäste und Fracht beim Zwischenstopp am Flughafen Auckland ein- und aussteigen zu lassen, was den wirtschaftlichen und personellen Austausch zwischen Neuseeland, China und Argentinien erheblich fördern wird. Derzeit bedient CEA die Strecke Neuseeland-China vom Flughafen Auckland zum Internationalen Flughafen Shanghai Pudong und zum Internationalen Flughafen Hangzhou Xiaoshan. Nach der Eröffnung der neuen Flugverbindung wird CEA auch den Einsatz von Transportkapazitäten für die Flugverbindungen zwischen Neuseeland und China verstärken und die Anzahl der Flüge zwischen Auckland und Shanghai von sieben auf neun pro Woche erhöhen.

Hinweis: Die Flugverbindung benötigt noch die endgültige Genehmigung der zuständigen Behörden.