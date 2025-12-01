Neue exklusive Reetdachhäuser (DHH) auf Föhr!

Für Menschen, die das Besondere lieben! Unter Reet mach sich Wohlbehagen breit in ruhiger begehrter Lage!

In absolut ruhiger Lage entstehen zwei exklusive Doppelhaushälften, traditionell gedeckt mit Reet. Das nahegelegene Wattenmeer ist fußläufig erreichbar, und auch der feinsandige Strand von Utersum liegt nur wenige Fahrradminuten entfernt – eine harmonische Verbindung aus Naturidylle und Wohnkomfort. Die stilvollen Häuser vereinen traditionelle Baukunst mit moderner Wohnkultur: Hochwertige Holzdielen, edle Natursteine, maßgefertigte Tischlereinbauten und ein sorgfältig abgestimmtes Farbkonzept schaffen ein Ambiente zeitloser Eleganz.

Für behagliche Stunden sorgen Fußbodenheizung, ein offener Kamin sowie eine Sauna mit Ruhebereich im ausgebauten Spitzboden – ideal für entspannte Momente das ganze Jahr über. Auf zwei Ebenen stehen zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie ein separates Gästebad zur Verfügung – perfekt für Familie und Freunde. Der offene, lichtdurchflutete Wohnbereich im Erdgeschoss mit integrierter Küche und Kamin bildet das Herzstück des Hauses. Großzügige Sonnenterrassen und liebevoll gestaltete Gärten laden dazu ein, die Ruhe und Schönheit der Umgebung auch im Freien zu genießen.

Haus W1 mit einer Wohn-/Nutzfläche von insgesamt 165 m². Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter Küche, Diele, WC/HWR und ein Haustechnikraum unter der Treppe. Das Dachgeschoss ist ausgestattet mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und Flur. Der Spitzboden wird zu einem großen Saunaraum ausgebaut. In der allein zu nutzenden Gartenfläche wird eine befestigte Terrassenfläche von insgesamt ca. 86 m² angelegt. Diese ist aus dem Wohn-/Essbereich direkt erreichbar.

Haus W2 mit einer Wohn-/Nutzfläche von insgesamt 169 m². Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter Küche, Diele, WC/HWR und ein Haustechnikraum unter der Treppe. Das Dachgeschoss ist ausgestattet mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und Flur. Der Spitzboden wird zu einem großen Saunaraum ausgebaut. In der allein zu nutzenden Gartenfläche wird eine befestigte Terrassenfläche von insgesamt ca. 86 m² angelegt. Diese ist aus dem Wohn-/Essbereich direkt erreichbar.

Wohnen unter Reet in ruhiger Lage

Neubau von zwei Reetdachhäusern (DHH) mit schönem Grundstück

Massiv gebaut „Stein auf Stein“ mit zweischaligem Verblendmauerwerk und Backengiebel

Exklusive Ausstattung mit edlen Boden- und Wandfliesen

Hochwertige Parkettböden aus Buche oder Eiche

Fußbodenheizung, raumweise regulierbar

Maßgefertigte weiße Holzsprossenfenster mit 3-fach-Verglasung

Hochwertige Tischlerarbeiten in allen Wohnbereichen

Energieeffiziente Erdsonden-Wärmepumpe

Zwei Schlafzimmer und zwei voll ausgestattete Bäder

Bäder mit Fenster und Tageslicht

Bäder mit bodengleicher Dusche (rutschhemmende Fliesen), Regendusche und Badewanne

Gäste-WC mit integriertem Hauswirtschaftsbereich

Spitzboden mit privatem Saunaraum, Ruhebereich und Kippfenster im Giebel

PKW-Stellplätze und E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge

Energie ist ein kostbares Gut und Sie wohnen ressourcenschonend

Exklusiv nutzbare Gartenfläche mit ca. 86m² großer Sonnenterrasse in Südausrichtung

Traditioneller Friesenwall, liebevoll angelegte Gartenbepflanzung und Zuwegung

Jedes Haus verfügt über ein eigenes Garten- und Gerätehaus

Eigene Ausstattungswünsche können jetzt noch berücksichtigt werden

Unverbaubarer Blick über Pferdekoppeln und Marschlandschaft

Ideal für Pferdeliebhaber mit angrenzender Pferdekoppel

Der Kaufpreis beträgt für Haus W1 1450.000 EUR und Haus W2 1.650.000 EUR

Eine Käuferprovision entfällt!

Ob als dauerhafter Wohnsitz, exklusives Feriendomizil oder wertstabiles Anlageobjekt: Diese exklusiven Reetdachhäuser (DHH) bieten eine seltene Gelegenheit, nordfriesische Lebensqualität auf höchstem Niveau zu erleben. Die Kombination aus Neubau, Reetdach und Lage machen diese Objekte zu einer echten Rarität auf dem Föhrer Immobilienmarkt.

Die exklusiven Reetdachhäuser (DHH) werden mit Liebe zum Detail erbaut, mit einem besonderen Gefühl für Stil und Lebensqualität. Das begrenzte Angebot an außergewöhnlichen exklusiven Objekten unter Reet in ruhiger begehrter Lage, machen diese Reetdachhäuser zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Reetdachhaus auf der Insel – sei es als Altersruhesitz, Rückzugsort oder als attraktive Kapitalanlage. Im Vergleich zur Schwesterinsel Sylt gelten exklusive Reetdachhäuser auf Föhr noch als deutlich preisgünstiger, bieten jedoch vergleichbare Lebensqualität und Naturnähe. Das berühmte, heilkräftige und milde Inselklima sowie das begrenzte Angebot an hochwertigen Reetdachimmobilien machen Objekte in ruhiger, begehrter Lage zu einer besonders sicheren und wertbeständigen Investition.

