Neue Eventformate verbinden Erlebnis und Genuss

7th Space und KAISERSCHOTE starten kulinarische Partnerschaft für außergewöhnliche Teamevents

Der führende Anbieter für interaktive Freizeit- und Teamerlebnisse in Nordrhein-Westfalen, 7th Space, und der renommierte Kölner Event-Caterer KAISERSCHOTE kooperieren künftig. Ab sofort übernimmt KAISERSCHOTE die kulinarische Betreuung sämtlicher Team- und Firmenveranstaltungen in den vier 7th-Space-Standorten Köln, Düsseldorf, Langenfeld und Oberhausen. Die Kooperation verbindet das Entertainment-Angebot von 7th Space mit dem über 30-jährigen Catering-Know-how der KAISERSCHOTE. So entstehen gemeinsam maßgeschneiderte Eventformate, die Erlebnis, Austausch und Genuss vereinen.

7th Space verbindet Hightech- und Freizeitspaß auf mehreren tausend Quadratmetern in NRW und eröffnet seinen Besuchern kreative Erlebniswelten. Das Kölner Haus bietet auf über 1.800 Quadratmetern ein umfassendes Portfolio an Attraktionen. Dazu gehören Virtual-Reality-Erlebnisse, ein Adventure-Minigolf, Axtwerfen, Billard sowie eine Bar- und Lounge-Area. Ähnliches gilt für die anderen Standorte in Düsseldorf, Langenfeld und Oberhausen, die jeweils interaktive Games und gemütliche Chill-out-Bereiche kombinieren. Durch diese Mischung aus Action und Entspannung ist 7th Space die ideale Location für Ausflüge, JGAs, Geburtstage, ausgefallene Firmenevents und vieles mehr.

Durch die neue Zusammenarbeit mit der KAISERSCHOTE entstehen umfangreiche Catering-Optionen, sodass 7th Space einen erfahrenen Partner für das Catering gewinnt. Der Kölner Caterer liefert seit über 30 Jahren individuelles Eventcatering an schöne und spannende Orte für tolle Kunden und anspruchsvolle Genießer. Zum Leistungsversprechen gehört, dass das Team das Wünschenswerte flexibel mit dem Machbaren verbindet und auch mal die Extrameile für den perfekten Genussmoment geht.

Entsprechend umfangreich ist das Angebot: Von Business-Lunches und Tagungsverpflegung über ungezwungene Buffet- und BBQ-Konzepte bis hin zu Themen-Events entwickelt die KAISERSCHOTE das passende Menü für jeden Anlass. Dazu gehören unter anderem ernährungsphysiologisch ausbalancierte Caterings zur Optimierung der Energiekurve der Teilnehmenden für Meetings und Konferenzen, unkomplizierte, aber nachhaltige Buffets für Partyveranstaltungen, Fine Dining oder exzeptionelle BBQs für feierliche Anlässe und lockere Firmenfeste, kulinarische Kollektionen, bestehend aus abwechslungsreichen Menüs, etwa mediterran, regional oder rustikal, von „Futtern wie bei Muttern“ bis hin zu Corporate Catering mit dem Fokus auf die Botschaft des Kunden. Saisonale Höhepunkte und Arrangements für Weihnachtsfeiern inklusive stimmungsvoller Markt- oder Winterbuffets sind hier selbstverständlich.

Die KAISERSCHOTE verspricht für jeden Anlass die passende kulinarische Begleitung. Die Pakete werden dabei stets auf die Zielgruppe von 7th Space abgestimmt und sind somit zielgerichtet für kreative B2B-Veranstaltungen, Teambuilding-Maßnahmen, Firmenseminare oder private Feiern aller Art.

Neue Eventformate verbinden Erlebnis und Genuss. Durch die Partnerschaft entstehen ganzheitliche Eventlösungen zwischen Workshop, Tagung und Freizeitspaß. 7th Space bezeichnet sein Konzept selbst als das neue Ausgehen. Hier trifft innovative VR-Technik auf klassische Games und Lounge-Kultur. Das komplette Programm richtet sich an Unternehmen, die das Besondere suchen. 7th Space bietet an seinen Standorten den Rahmen für Firmenfeiern, Geburtstage, Junggesellenabschiede und mehr. Durch das neue Catering mit der KAISERSCHOTE fallen Gespräche und Networking während des Essens noch genussvoller aus.

Aus der Zusammenarbeit von 7th Space und KAISERSCHOTE resultieren unvergessliche Events, bei denen Erlebnis und Geschmack Hand in Hand gehen und dies weiterhin unter dem Motto von 7th Space: „Der Veranstaltungsort ist der Place to be für ausgefallene Team-Events mit Geschmack.“

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

