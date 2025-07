Neue Einreisegenehmigung bei England-Besuchen

Führender Anbieter von Sprachreisen informiert

DIALOG Sprachreisen, Veranstalter und Kompetenz-Netzwerk mit über 100 Sprachschulen weltweit, weist auf die neue elektronische Einreisegenehmigung (ETA) hin, die europäische Staatsangehörige seit dem 02. April 2025 für Besuche des Vereinigten Königreichs beantragen müssen. Alle, die demnächst Sprachkurse in England besuchen, dort Urlaub verbringen oder Geschäftstermine wahrnehmen wollen, sollten sich von nun an rechtzeitig vor Reisebeginn um diese Genehmigung kümmern.

ETA: Englands elektronische Einreisegenehmigung kurz erklärt

Schon seit 2021 benötigen EU-Bürgerinnen und -Bürger einen gültigen Reisepass für die Einreise in Großbritannien oder einen Transit. Jetzt wird außerdem die Electronic Travel Authorization, kurz ETA, erforderlich. Der Freiburger Veranstalter von Sprachreisen DIALOG zeigt, wie die Beantragung funktioniert und gibt praktische Tipps, was dabei zu beachten ist.

Sprachaufenthalte, Urlaub und mehr: ETA beantragen

Für einen Antrag auf die Einreisegenehmigung empfiehlt die britische Regierung die eigenen Smartphone-Apps für Android und iOS. Genauso ist aber auch ein Onlineantrag ( https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation/how-to-apply) möglich. Der Zeitaufwand beläuft sich jeweils auf rund zehn Minuten. Benötigt werden:

-Reisepass

-Foto (kann mit der App aufgenommen werden)

Vervollständigt wird der Antrag dann durch persönliche Kontaktdaten und Antworten auf einige Sicherheitsfragen. Achtung: Die DIALOG-Experten für Sprachkurse im Ausland raten dringend dazu, nur die offiziellen Antragsmöglichkeiten der britischen Regierung zu nutzen. Kommerzielle Anbieter verlangen hohe Zusatzkosten.

Was kostet die ETA und wie lange ist britische Einreisegenehmigung gültig?

Die Gebühr für die elektronische Einreisegenehmigung beträgt 16 GBP. Dieser Betrag entspricht im Mai 2025 rund 19 Euro. Eine Genehmigung erlaubt zwei Jahre lang Reisen oder auch einen längeren Sprachaufenthalt in England für bis zu sechs Monate. Aber: Die Gültigkeit verkürzt sich, wenn zuvor der Reisepass abläuft. Jede Einreisegenehmigung ist immer an den Pass gebunden.

Wie lange dauert die Erteilung einer ETA?

Im Zusammenhang mit der Organisation jüngster England Sprachreisen nennt DIALOG hier Erfahrungswerte von wenigstens drei Arbeitstagen, bis eine Einreisegenehmigung vorliegt. Der Veranstalter empfiehlt für die Reisevorbereitungen immer eine möglichst frühzeitige Beantragung sowie einen Blick auf die Gültigkeit des Passes. Wird ein neuer Reisepass benötigt, vergehen für dessen Ausfertigung durchschnittlich sogar vier bis acht Wochen. Erst mit dem neuen Dokument kann dann eine ETA beantragt werden.

Außerdem kann es vorkommen, dass die Genehmigung verweigert wird – etwa wegen unvollständiger Angaben im Antrag. Die britischen Behörden begründen solche Ablehnungen und erlauben einen Neuantrag. Dabei verstreicht dann aber weitere Zeit.

Tipps an Eltern für die Sprachreise ihrer Kinder

Eltern, die ihren Nachwuchs auf eine Sprachschule in England schicken wollen, sollten sich genauso rechtzeitig um eine ETA für ihre Kinder kümmern. Zur Sicherheit bekommen die Kinder außerdem eine Einverständniserklärung der Eltern für die Sprachreise mit in das Reisegepäck gelegt, rät DIALOG aus Freiburg. Auch bei anderen Sprachaufenthalten rund um den Globus steht dieser Sprachreiseveranstalter schon seit über 35 Jahren bei Vorbereitungen oder Formalitäten immer mit Rat und Tat zur Seite. Für diese Expertise und umfangreichen Service sowie hochwertige Sprachkurse an geprüften Sprachschulen erhielt DIALOG als erster deutscher Anbieter überhaupt eine Zertifizierung nach der europäischen Sprachreisenorm EN 14804.

Dabei führen DIALOG Sprachreisen längst nicht nur nach England. Für rund 20 Fremdsprachen bietet DIALOG passende Sprachaufenthalte an – ähnlich wie bei Prolinguis in der Schweiz eigens zugeschnitten für Kinder, Erwachsene oder auch als Business-Sprachreisen für Führungskräfte.

DIALOG steht für mehr als 35 Jahre Erfahrung bei Sprachreisen für Erwachsene und Schüler sowie bei Business-Sprachkursen für Firmenkunden, Führungskräfte und Selbständige. Mehr als 50.000 zufriedene Kunden absolvierten bisher eine Sprachreise mit DIALOG

Kontakt

DIALOG-Sprachreisen

Severin Mäder

Eisenbahnstraße 41

79098 Freiburg im Breisgau

+49(0)761 28 64 70



https://www.dialog.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.