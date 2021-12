Neue EASY CLEAN Reinigungsmittel erleichtern Reinigung

EASY CLEAN Reinigungsmittel und Oberflächenversiegelungen für Bad, Küche und Wohnzimmer machen das Leben leichter

Easy to Clean Oberflächen sind in der Industrie bereits Standard. Durch immer breitere Anwendung wird die Easy-to-Clean-Technologie nun auch für private Haushalte bezahlbar und effektiv. Auch als Reinigungsmittel und nachträgliche Oberflächenveredelung. iXtral® Carpet Polster- und Teppichreiniger sowie iXtral® Orange ultra extract Hygiene – und Universalreiniger nutzen EASY CLEAN Technologie zur Optimierung der Reinigungsleistung und zur Bekämpfung von Neueinschmutzung.

Mit moderner Nanotechnologie kann die Veredelung von Oberflächen wie Glas, Keramik, Porzellan u.a. jetzt nachträglich einfach zu Hause nachgeholt werden. Die von iXtral angebotene Reinigungsmittel und Versiegelungen auf Basis von EASY CLEAN Technologie werden zum Beispiel erfolgreich zur schmutzabweisenden Glasversiegelung eingesetzt. In Zum Beispiel werden Glasfassaden nachträglich zu Easy-to-Clean-Flächen veredelt. So werden erheblicher Aufwand und Kosten für die Reinigung und Reinigungsmittel gespart. Das Ergebnis der Nanoversiegelung ist eine starke Glättung der silikatischen Oberflächen wie Glas, Keramik und Porzellan. Die Easy-to-Clean Oberfläche schützt vor Schmutzablagerungen und Korrosion. Mit stark schmutzabweisendem Abperl-Effekt wird Einschmutzung deutlich verringert und zukünftige Reinigung erheblich erleichtert. So wird Zeit und Geld für aufwändige Reinigung eingespart.

Doch was sind eigentlich EASY to CLEAN Oberflächen? Als Easy-to-Clean Flächen werden Oberflächen mit Antihaft-Eigenschaften bezeichnet, die Wasser und Schmutz besser abweisen als normale Oberflächen. Der auch als Lotuseffekt bezeichnete Vorteil führt dazu, dass diese Oberflächen weniger durch andere Materialien verunreinigt werden können. Werkseitige oder nachträgliche chemische Oberflächenveredelung kann Easy-to-Clean Flächen erzeugen.

iXtral® Orange ultra extract EASY CLEAN ist das Reinigungsmittel für Küche & Bad mit herausragender Wirkung von Orangenölen + Easy Clean Technologie. iXtral® Orange ultra Orangenreiniger ist der einzigartige Orangenreiniger der neusten Generation. Als kraftvoller Allzweckreiniger, Entfetter und Geruchsvernichter ist dieses Reinigungsmittel der Alleskönner im Haushalt mit herrlichem Orangenduft. Als Konzentrat (doppelt so stark konzentriert wie der Orangenreiniger von Jean Pütz) reinigt iXtral® Orange ultra EASY CLEAN alle Flächen im Haushalt mühelos. Die starke Reinigungswirkung der verwendeten Orangenterpene basiert auf ihrer Fähigkeit, Sauerstoff freizusetzen. Dies kann selbst starke Verschmutzungen lösen. Das biologisch abbaubare Orangenöl wird aus Orangenschalen extrahiert. Die Wirkung wird durch iXtral®Easy Clean Technologie verstärkt + optimiert. EASY CLEAN reduziert die Neueinschmutzung und verbessert die Reinigungsleistung durch den Einsatz speziell abgestimmter Siliziumoxid-Moleküle. iXtral® Orange ultra EASY CLEAN ist ein einzigartig stark wirksames Reinigungsmittel-Konzentrat.

Mit iXtral® Carpet Easy Clean Teppichreiniger und Polsterreiniger Intensiv Reiniger entfernen sie schnell und effektiv Flecken durch Kaffee, TEE, Cola, Rotwein, Fett und Öl auf verschiedenen textilen Oberflächen wie Teppichen, Autositzen, Polstermöbeln, Gardinen, Teppichböden. Je nach Verschmutzungsgrad verwenden sie Carpet easy clean Konzentrat verdünnt bis 1:10 oder unverdünnt. Massieren Sie Carpet Easy clean als Konzentrat oder mit warmem Wasser verdünnt mit einer weichen Bürste in die verschmutzte Oberfläche ein bis Schaum entsteht.

iXtral® ist eine Marke für professionelle Haushaltshelfer und spezialisiert auf die Nutzung fortschrittlicher Easy Clean Technologien. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt iXtral® Reinigungsmittel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral® Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.

