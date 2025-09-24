Neue Ära der Glasfasertechnik: Rosenberger OSI bringt erste Produkte mit PANDA-Faser auf den Markt

Konfektionierte polarisationserhaltende Steckverbindungen für Telekommunikation, Quantenkommunikation und Rechenzentren

Augsburg, 24. September 2025 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, präsentiert die ersten konfektionierten Produkte auf Basis der sogenannten PANDA-Faser. Diese Spezialfaser ermöglicht eine stabile Polarisation des übertragenen Lichts und ist somit besonders gut für anspruchsvolle Anwendungen in der Telekommunikation, der Quantenphysik und in modernen Rechenzentren geeignet.

Im Gegensatz zu Standardfasern verfügen PM-Fasern (Polarisation Maintaining) über zusätzliche Stresselemente im optischen Mantel (Cladding). Diese stellen sicher, dass linear polarisiertes Licht zuverlässig in zwei Richtungen (Fast Axis und Slow Axis) erhalten bleibt, auch bei Einwirkung von mechanischem oder thermischen Stress auf die Faser.

Präzision bei der Konfektion: Herausforderung und Expertise

Die technische Herausforderung liegt in der exakten Ausrichtung der Stresselemente aufeinandertreffender Fasern. Bereits kleinste Abweichungen können zu erheblichen Verlusten führen und eine hohe Präzision ist entscheidend, um die Signalqualität zu gewährleisten. Rosenberger OSI hat hierfür spezielles Know-how entwickelt, um auch Mehrfaserstecker (EBO) mit PM-Fasern hochpräzise zu konfektionieren. „Damit ist Rosenberger OSI der erste Anbieter für PM-EBOs auf dem Markt. Das Ergebnis sind stabile Polarisationen und geringe Verluste, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen“, erklärt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Vorteile für Anwender

Zuverlässige Signalqualität: stabile Polarisation auch in rauen Umgebungen

stabile Polarisation auch in rauen Umgebungen Effizienzsteigerung: Zeitersparnis durch optimierte Konfektionsprozesse

Zeitersparnis durch optimierte Konfektionsprozesse Flexibilität: Einsatz für Single- und Mehrfaserstecker möglich

Breites Anwendungsspektrum

Telekommunikation: Polarisationsmultiplex in kohärenten Systemen

Polarisationsmultiplex in kohärenten Systemen Quantenphysik: Quantenkryptografie (QKD) und verschränkte Photonen

Quantenkryptografie (QKD) und verschränkte Photonen Rechenzentren: präzise Taktsignale und High-End-Verbindungen

präzise Taktsignale und High-End-Verbindungen Transportation: Polarisationserhaltende-Faseroptische-Gyroskope

Bedeutung für den Markt

Mit der Markteinführung der PANDA-Faser-Produkte positioniert sich Rosenberger OSI als Vorreiter eines technologischen Trends, der die Basis für das Quanteninternet und Hochgeschwindigkeits-Cloudnetze der Zukunft bildet. Die Innovation eröffnet Kunden völlig neue Möglichkeiten für sichere, leistungsfähige und zukunftssichere Netzwerkinfrastrukturen. „Mit dieser Innovation legen wir den Grundstein für den zuverlässigen Einsatz der PANDA-Faser in der Quantenkommunikation und in Hochleistungsrechenzentren“, so das Fazit des Geschäftsführers.

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.

Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 800 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

