NEU: PHANTEKS P500A Midi-Tower und PHANTEKS SK Lüfter

Pressemitteilung

– ACHTUNG! NDA bis 08.07.2020, 13:00 Uhr! –

NEU: PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower und SK-Lüfter jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 08.07.2020

PHANTEKS präsentiert mit dem Eclipse P500A sowie dem Eclipse P500A D-RGB neue Midi-Tower mit zahlreichen Funktionen, anpassbarem Innenraum und ansprechendem Design. Ultra-Fine Performance Mesh und zahlreiche wabenförmige Lüftungsöffnungen sorgen für einen hohen Luftdurchsatz. Das PHANTEKS Eclipse P500A ist für Custom- und Komplett-Wasserkühlungen vorbereitet und kann bis zu sieben Lüfter aufnehmen. Passend dazu stellt PHANTEKS die neue SK-Lüfterserie vor. Die PWM-gesteuerten Lüfter im 120- und 140-mm-Format in klassischem Schwarz gibt es in Varianten ohne LEDs sowie mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung.

Der PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower mit Ultra-Fine Performance Mesh bietet hervorragenden Airflow. Ab Werk sorgen zwei vorinstallierte 140-mm-Lüfter an Front und Rückwand für effektive Kühlung. Das Gehäuse bietet Platz für zahlreiche Gehäuselüfter und Radiatoren sowie performante Hardware. Mit optionalem Mini-ITX Upgrade-Kit kann ein zweites Mainboard im Deckel installiert werden.

Der PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower im Überblick:

– Ultra-Fine Performance Mesh und Lüftungsöffnungen in Wabenoptik

– Magnetische Seitentür aus Tempered Glass

– Geeignet für Mini-ITX-, Micro-ATX-, ATX- und E-ATX-Mainboards bis 280 mm Breite

– Zwei 140-mm-Lüfter vorinstalliert, bis zu sieben 120-mm-Lüfter möglich

– 420er Radiator an der Front und 360er Radiator am Deckel möglich

– Grafikkarten bis 435 mm, vertikaler Einbau möglich, CPU-Kühler bis 190 mm

– I/O-Panel mit 1x USB 3.1 Typ C und 2x USB 3.0 Typ A

– Ausschließlich in Schwarz erhältlich

Für High-End-Kühllösungen entwickelt

Der PHANTEKS Eclipse P500A unterstützt bis zu sieben 120- oder sechs 140-mm-Lüfter, Prozessorkühler mit einer Höhe von 190 mm und große Radiatoren bis 420 mm an der Vorderseite, 360 mm am Deckel und 140 mm an der Rückwand. Auch ein Drain-Port für Custom-Wasserkühlungen ist vorbereitet. Die modularen Käfige und Träger für Laufwerke bieten eine hohe Flexibilität bei der Planung des Systems.

Der PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB Midi-Tower im Überblick:

– Ultra-Fine Performance Mesh und Lüftungsöffnungen in Wabenoptik

– Magnetische Seitentür aus Tempered Glass

– Geeignet für Mini-ITX-, Micro-ATX-, ATX- und E-ATX-Mainboards bis 280 mm Breite

– Drei 140-mm-D-RGB-Lüfter vorinstalliert, bis zu sieben 120-mm-Lüfter möglich

– 420er Radiator an der Front und 360er Radiator am Deckel möglich

– Grafikkarten bis 435 mm, vertikaler Einbau möglich, CPU-Kühler bis 190 mm

– I/O-Panel mit 1x USB 3.1 Typ C und 2x USB 3.0 Typ A

– Front- und Netzteilabdeckungen mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung

– Integrierter RGB-LED-Controller mit Tasten für Modus und Farbe

– Verfügbar in den Farbvarianten Schwarz und Weiß

Digital adressierbare RGB-Beleuchtung und integrierter RGB-LED-Controller

Mit dem im PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB integrierten RGB-LED-Controller lässt sich die digital adressierbare RGB-Beleuchtung an der Gehäusefront, der Netzteilabdeckung und von den drei mitgelieferten Lüftern steuern. Dazu verfügt der Midi-Tower über zwei Tasten für Modus und Farbe am I/O-Panel. Alternativ kann der RGB-LED-Controller auch mit einem Mainboard-Header für digital adressierbare RGB-LED-Komponenten verbunden werden, um die Beleuchtung über die Software des Mainboard-Herstellers zu synchronisieren.

Effektive Gehäuselüfter mit und ohne Beleuchtung

Mit der SK-Lüfterserie bietet PHANTEKS eine neue Modellreihe in den Größen 120 und 140 mm an. Auf hohen Airflow optimiert, eignen sie sich besonders als Gehäuselüfter. Alle Modelle sind PWM-gesteuert und werden mit Gummidämpfern und Befestigungsschrauben ausgeliefert. Die unbeleuchtete Variante ist komplett in Schwarz gehalten und wir einzeln angeboten. Die D-RGB-Version hat einen schwarzen Rahmen und weiße Lüfterblätter. Ganze 12 digital adressierbare RGB-LEDs strahlen von der Nabe des Lüfters durch die 9 Rotorblätter und erzeugen ein Lichtspiel in 16,8 Millionen Farben. Die in das RGB-Signalkabel integrierte Y-Weiche erleichtert die Verkabelung.

Der PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower und die SK-Lüfter bei Caseking: https://www.caseking.de/PHANTEKS-P500A

Der PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower ist ab sofort für 99,90 Euro bzw. 129,90 Euro (D-RGB) bei Caseking vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 27.07.2020 lieferbar.

Die PHANTEKS SK PWM-Lüfter sind ab sofort für 7,90 Euro (120 mm) bzw. 8,90 Euro (140 mm) und die SK PWM D-RGB-Lüfter für 12,90 Euro (120 mm) bzw. 14,90 Euro (140 mm) einzeln sowie für 34,90 Euro (120 mm) bzw. 39,90 Euro (140 mm) im 3er Pack vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 20.07.2020 lieferbar.

Über die Caseking GmbH

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH

Karolina Leśniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.