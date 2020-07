Der edle Flüssigkeitsspender aus Aluminium sorgt für ein sicheres Gefühl

Über den Metallbügel lässt sich der Flüssigkeitsspender “PUSH” manuell betätigen und dosieren. Das robuste und trotzdem edle Gehäuse aus Aluminium passt hervorragend in jede Umgebung. Der weißlich transparente Kunststoffbehälter, mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter, ermöglicht von außen die Sichtkontrolle über den Stand der Flüssigkeitsmenge. Mit einem Format von 285 mm Höhe x 95 mm Breite und 222 mm Tiefe inkl. Bügel kann der preiswerte Flüssigkeitsspender ideal an jeder Wand befestigt werden. Die für die Montage vorgesehene Halterung befindet sich am Rücken des Spenders. Eine Tropfschale oder Ständer ist optional. Der Flüssigkeitsspender unterstützt eine sichere Desinfektion Ihrer Mitmenschen. Das passende Desinfektionsmittel von MrDISC kann auch zur Verfügung gestellt werden.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

